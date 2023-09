Le système intelligent de gestion et de contrôle des opérations SUPCON et les analyseurs Hobré reçoivent des critiques élogieuses au salon OGA 2023





KUALA LUMPUR, Malaisie, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 19e salon asiatique de l'ingénierie pétrolière, gazière et pétrochimique (OGA 2023), qui s'est tenu au Centre des congrès de Kuala Lumpur (KLCC) du 13 au 15 septembre, s'est avéré être un succès retentissant. Après une période prolongée de fermeture en raison du COVID-19, l'événement a connu un succès retentissant : plus de 2 000 exposants et 25 000 visiteurs ont afflué sur le site, signe d'une reprise vigoureuse de l'industrie.

SUPCON a présenté ses produits et solutions phares pour l'industrie pétrolière, gazière et pétrochimique, notamment le système intelligent de gestion et de contrôle des opérations doté d'un réseau Ethernet vers le terrain et le système d'exploitation industriel équipé d'une application SaaS, ainsi que des instruments de pointe tels que les analyseurs Hobré. Le stand a attiré un grand nombre de visiteurs provenant de leaders industriels renommés tels que Petronas, Hibiscus Petroleum, PTTEP, ExxonMobil, Worley Parson, HQC, HRC, ainsi que nos partenaires rivaux amicaux.

Les visiteurs ont fait preuve d'un grand enthousiasme à l'égard du système de gestion et de contrôle des opérations intelligentes SUPCON, reconnaissant son potentiel à révolutionner les pratiques industrielles en matière d'opérations autonomes. Outre les technologies les plus accrocheuses, notamment le jumeau numérique, l'AIoT (intelligence artificielle des objets), le contrôle prédictif basé sur un modèle et l'apprentissage automatique, le système a occupé le devant de la scène avec sa solution Ethernet-APL et Smart-EIO, qui a démontré une forte capacité à aider les clients à réduire les coûts, à optimiser l'efficacité et à renforcer la sécurité dans le déploiement du réseau sur le terrain.

Les progrès de SUPCON dans le domaine de la solution Ethernet-APL ont été hautement reconnus, en particulier son dernier test d'interopérabilité avec E+H et SAMSON, qui a été couronné de succès. Petronas a écouté attentivement la solution APL et SmartEIO et a exprimé de grandes attentes quant aux discussions en cours sur le projet de validation du concept E-APL DCS.

Par ailleurs, l'autre caractéristique majeure du système, le système d'exploitation industriel + APP, a suscité un vif intérêt. En particulier dans le contexte de la transformation numérique, sa compétence à débloquer une connectivité transparente de l'infrastructure et une abondance d'applications industrielles SaaS a montré l'énorme confiance placée dans son innovation technologique et son engagement sur le marché dans le secteur du pétrole, du gaz et de la pétrochimie.

Un autre point fort du stand SUPCON à OGA 2023 était les analyseurs Hobré. Depuis l'acquisition complète de Hobré Instruments BV par SUPCON au printemps dernier, une collaboration synergique impressionnante a exploité les forces les plus fortes des deux, offrant une foule d'avantages à nos clients et partenaires mondiaux en associant la vaste expérience de SUPCON en matière de solutions d'automatisation et de numérisation aux capacités exceptionnelles de Hobré dans le domaine de l'instrumentation analytique.

Le salon OGA 2023 a constitué une plateforme précieuse pour les professionnels de l'industrie du pétrole, du gaz et de la pétrochimie, leur permettant d'avoir des communications approfondies et d'obtenir des informations importantes. Alors que la demande de solutions d'automatisation avancée et de transformation numérique continue d'augmenter, SUPCON est prêt à relever davantage de défis industriels et confiant pour répondre aux besoins évolutifs des entreprises du monde entier.

