Il faut confronter en même temps les crises du climat et du développement durable, plaident des experts de l'ONU

NEW YORK, 16 September 2023 / PRN Africa / -- Le groupe d'experts, composé de quatorze membres divers et codirigé par Luis Gomez-Echeverri, chercheur émérite à l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués, et Heide Hackmann, Directrice de Future Africa à l'Université de Pretoria, a été mandaté cette année par le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES) et le Secrétariat de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUC) pour produire ce rapport. Le premier du genre.

« Maximiser les synergies entre l'action climatique et les Objectifs de développement durable (ODD) n'a jamais été aussi important », a déclaré Li Junhua, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires économiques et sociales. « Nous devons mettre les ODD sur la bonne voie et maintenir en vie l'objectif de 1,5 degré Celsius », a-t-il déclaré, soulignant également qu'une approche intégrée visant à renforcer les synergies entre ces deux programmes mondiaux est essentielle.

« La réalisation des objectifs de développement durable et la stabilisation de notre climat pour construire des sociétés résilientes constituent les deux faces d'une même entreprise », a souligné Simon Stiell, Secrétaire exécutif de la Convention Cadre de Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUC). « Je suis convaincu que les travaux du Groupe d'experts stimuleront des efforts supplémentaires qui peuvent aboutir à des résultats bénéfiques à la fois pour l'action climatique et le programme des ODD et nous faire avancer vers un monde juste, équitable et durable. »

La préface du rapport cite également l'appel à l'unité du Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, qui considère que « l'action climatique est la plus grande opportunité du 21e siècle pour faire avancer tous les objectifs de développement durable ».

Miser sur les effets croisés entre climat et développement

Selon le rapport, il existe de fortes synergies entre la lutte contre le changement climatique et la réalisation des ODD, et les progrès de l'un peuvent influer positivement sur l'autre. Par conséquent, la poursuite conjointe du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et la mise en oeuvre de l'Accord de Paris sur le climat peuvent bénéficier considérablement aux deux programmes. Les effets positifs connexes des actions climatiques permettent souvent d'atteindre directement les objectifs des ODD, et il s'avère que les avantages croisés l'emportent le plus fréquemment sur les arbitrages entre climat et ODD.

Par exemple, la réalisation de l'accès universel à l'électricité en Afrique subsaharienne d'ici 2030 (ODD 7) nécessiterait un investissement annuel de 27 milliards de dollars dans le cadre des politiques climatiques existantes. Or, elle couterait 6 milliards de dollars de plus sans l'appui de politiques climatiques.

An nombre des obstacles à de meilleures synergies, le rapport désigne les lacunes dans les connaissances, les considérations politiques et institutionnelles et les perturbations économiques. Il déplore particulièrement le manque de financement dévolu à l'analyse et à la réalisation d'actions politiques plus intégrées ; la rigidité institutionnelle qui isole la politique climatique de la politique de développement ; la prédominance des politiques imposées « d'en haut »; et une carence générale de données et d'indicateurs.

Pour une meilleure coordination institutionnelle et politique

Les experts appellent à une plus grande coordination institutionnelle et à une meilleure cohérence des politiques au niveau national, et recommandent pour cela que les cadres de gouvernance et de politique de l'Accord de Paris et du Programme 2030 soient modifiés afin d'aligner l'action climatique sur les ODD.

Les exemples positifs ne manquent pas. Au Kenya, le Département du changement climatique a effectué une analyse d'impact qui a permis de saisir les synergies entre les ODD et le climat et d'identifier les opportunités de développement à faible émission de carbone dans le pays. Le Mexique a évalué comment ses contributions nationales à l'Accord de Paris affecteraient la mise en oeuvre du Programme 2030 dans le pays. Les 169 cibles des ODD ont été examinées et 64 d'entre elles ont montré des avantages potentiels pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci.

Le rapport recommande également que les décideurs politiques tissent des liens plus étroits avec les chercheurs qui étudient le climat et le développement, afin d'évaluer les synergies possibles et de garantir la mise en oeuvre de politiques scientifiquement vérifiées plus efficaces.

L'impact des villes

Les experts notent également que, alors qu'environ 56% de la population mondiale vit dans les villes, une proportion qui devrait atteindre 70% d'ici 2050, la campagne pour des villes durables (ODD 11) ouvre une opportunité majeure pour l'action climatique, en particulier dans les pays du Sud. Dans de nombreuses zones urbaines, ces synergies ont apporté des avantages significatifs en matière de transport durable, d'utilisation durable de l'espace urbain, de réduction des gaz à effet de serre, de réduction de la pollution atmosphérique et d'amélioration de la santé.

Le rapport constate que l'important déficit d'investissement dans l'action climatique et de développement, et l'insuffisance des fonds dévolus au renforcement des synergies, trouvent leur origine dans l'échec profond de l'architecture financière mondiale et dans une fragmentation financière qui nuit à la cohérence des politiques.

Les efforts pour remédier à ces défaillances au niveau international devraient inclure des mesures encourageant les banques multilatérales de développement et les institutions financières internationales à mettre en place des instruments qui renforcent les synergies entre climat et développement.

