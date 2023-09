Libye : « toutes les personnes touchées doivent recevoir une aide, sans distinction », déclare l'ONU





NEW YORK, 16 September 2023 / PRN Africa / -- « Je suis profondément bouleversé par le fait que des milliers de vies ont été brutalement emportées dans l'est de la Libye et que tant d'autres personnes ont perdu leurs proches, leurs maisons, leurs communautés et leur accès aux besoins essentiels », a déclaré Volker Türk dans un communiqué.

Selon lui, la tempête Daniel « est un nouveau rappel mortel de l'impact catastrophique que le changement climatique peut avoir sur notre monde ».

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé tous les acteurs politiques libyens « à surmonter les blocages et les divisions politiques et à agir collectivement pour garantir l'accès aux secours ».

« L'heure est à l'unité d'action : toutes les personnes touchées doivent recevoir une aide, sans distinction d'appartenance », a dit M. Türk.

Appelant à placer les droits humains au coeur de la réponse à cette situation déchirante, le Haut-Commissaire aux droits de l'homme a souligné qu'il était important de veiller « tout particulièrement à la protection des groupes en situation de vulnérabilité, qui sont encore plus exposés à la suite d'une telle catastrophe ».

Au moins 35.000 personnes déplacées

Au moins 35.000 personnes ont été déplacées par les inondations dévastatrices en Libye dont 30.000 à Derna, après ces intempéries qui ont fait des milliers de morts et de disparus dans cette ville côtière libyenne, a annoncé jeudi l'Agence de l'ONU pour les migrations.

Outre les 30.000 personnes touchées à Derna, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a fait également état de 3.000 déplacés à El-Beïda et plus de 2.000 à Benghazi, d'autres villes situées plus à l'ouest.

« Derna est la ville la plus touchée par la tempête Daniel, qui a provoqué la rupture de barrages et l'inondation de vastes zones de la ville », a détaillé l'agence onusienne basée à Genève dans son dernier rapport de situation.

La tempête a touché terre le dimanche 10 septembre 2023 en Libye, provoquant des vents violents et des pluies soudaines et abondantes dans plusieurs régions du nord-est de la Libye.

Le défi de l'accès

Environ 3.000 personnes sont mortes et jusqu'à 10.000 personnes ont été portées disparues au cours d'inondations massives provoquées par la tempête, a annoncé mardi la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

La tempête a causé d'importants dégâts aux infrastructures, notamment au réseau routier, et a perturbé le réseau de télécommunications. Des routes coupées, des éboulements de terrain et des inondations ont empêché les secours d'atteindre rapidement la population. « Les routes obstruées, détruites et inondées compromettent gravement l'accès des acteurs humanitaires », a précisé l'OIM, ajoutant que des pannes d'électricité généralisées et des perturbations du réseau de télécommunication limitent les communications.

La tempête a ainsi provoqué la rupture de barrages et l'inondation de vastes zones de la ville, causant d'importantes dévastations. L'organisation a expliqué que Derna n'était plus accessible que par deux entrées au sud (sur sept habituellement).

Le PAM fournit une aide à des centaines de familles à Benghazi

De son côté, le Programme alimentaire mondial (PAM) a décrit « une situation catastrophique qui échappe à tout contrôle ». Derna est la ville la plus touchée, tandis qu'Albayda, Almarj, Benghazi, Bayada, Al Owailia, Taknes (AlJabal Al Akhdar), Talmeitha, Tobrouk, Toukra, Shahhat et Sousa ont également été touchées.

Sur le terrain, l'équipe des Nations Unies mobilise des ressources et des équipes de secours pour aider les populations affectées. Elle travaille avec les partenaires locaux, nationaux et internationaux pour acheminer de toute urgence l'aide humanitaire dans les régions concernées.

Le PAM a envoyé son premier lot d'aide alimentaire en Libye. Dans les jours à venir, l'agence onusienne entend venir en aide à plus de 5.000 familles dont les vies ont été bouleversées par la rupture de deux barrages près de Derna.

Le PAM aide déjà plus de 52.000 personnes en Libye avec des denrées alimentaires et des dons en espèces, y compris des personnes déplacées internes, des rapatriés et des migrants dans les zones urbaines, tout en soutenant le gouvernement dans des activités de renforcement de la résilience telles que l'alimentation scolaire.

Plus largement, l'ONU coordonne ses efforts avec les autorités libyennes pour évaluer les besoins et appuyer les efforts de secours.

