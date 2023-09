Valsoft Corporation consolide son portefeuille des procédés et de la fabrication grâce à l'acquisition de Fusion





MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / 19 septembre 2023 / Valsoft Corporation inc. (« Valsoft »), société montréalaise spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles verticalement intégrées, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Fusion, un centre d'analyse de données industrielles situé à Chicago, aux États-Unis.

Fusion offre une solution polyvalente permettant aux entreprises d'accéder rapidement, dans le nuage, à une multitude de données sur leurs opérations de fabrication provenant de diverses sources, ce qui simplifie l'expérimentation et l'analyse approfondie. L'Industrial Data Analytics Hub de Fusion permet aux utilisateurs de tirer parti de manière créative des données de séries chronologiques et d'événements, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives à fort potentiel. La plateforme élimine efficacement les barrières qui empêchaient jusqu'à présent l'utilisation efficace des données industrielles. Elle traite à une échelle massive tout le spectre des données des technologies opérationnelles et de l'Internet des objets provenant d'environnements d'entreprise élargis (sites et systèmes multiples).

« L'équipe de Fusion se réjouit de s'allier à Valsoft. Nous avons hâte de pouvoir investir à nouveau dans notre produit et d'apporter plus de valeur à nos clients grâce à son intégration avec les produits et services existants de Valsoft », soutient Dave Shook, directeur général de Fusion.

La plateforme s'intègre de manière transparente à la hiérarchie des actifs et aux modèles de données des entreprises, ce qui leur permet de maximiser la valeur de leurs investissements existants. Elles peuvent dès lors s'autonomiser en ce qui concerne la gestions de leurs données. Polyvalente, la plateforme communique de manière transparente avec les outils d'intelligence d'affaires et d'analyse en place et comprend un indicateur de tendances prêt à l'emploi, ce qui favorise son adaptabilité aux divers besoins organisationnels. En outre, Fusion offre des options de déploiement flexibles qui répondent aux préférences des utilisateurs en prenant en charge l'hébergement SaaS (Software as a Service) dans son propre environnement en nuage ou au moyen d'une infrastructure en nuage dédiée. Il s'agit d'une solution sur mesure conçue pour répondre aux besoins propres de chaque entreprise, ce qui reflète la conviction de Fusion selon laquelle la réussite passe par l'exploitation des données.

« Nous sommes ravis d'ajouter Fusion et sa solution d'avant-garde à notre portefeuille des procédés et de la fabrication. La volonté inébranlable de la firme de proposer des solutions innovantes en matière d'analyse de données industrielles correspond parfaitement aux aspirations de Valsoft, affirme Michael Assi, PDG d'Aspire Software. L'acquisition de Fusion s'inscrit dans notre plan de croissance continue dans le secteur des technologies de production. »

À propos de Fusion

Fusion est un centre d'analyse de premier plan fournissant aux organisations une solution complète d'acquisition et de consolidation de données granulaires sur les opérations industrielles. Que les données proviennent de systèmes existants ou de nouveaux déploiements infonuagiques, sa plateforme de pointe permet aux entreprises de piloter en toute transparence des initiatives d'analyse, d'expérimentation et d'opérationnalisation. Fusion excelle dans l'automatisation des processus d'assurance qualité et de normalisation des données et s'assure de faire de celles-ci un actif précieux où précision et intégrité sont au rendez-vous.

À propos de Valsoft Corporation

Valsoft Corporation est spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles verticalement intégrées offrant des solutions indispensables et nichées à leurs clients. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises bien établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur tient lieu de tremplin pour ainsi en faire des leaders dans leur domaine. Contrairement aux sociétés de capital-investissement et de capital-risque, Valsoft n'a pas d'horizon d'investissement prédéfini et cherche à acheter, à conserver et à créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec la direction en place et les clients.

Valsoft était représentée à l'interne par Shinjay (Ssin) Choi, conseillère juridique principale, et David Felicissimo, avocat général. Fusion était représentée par Zoe Zhang, sociétaire, et Scott Behar, associé, chez Fenwick.

