Dragon eCommerce et Seeders s'associent pour conquérir le marketing numérique en Chine





SHANGHAI, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Dragon eCommerce, qui compte plus de 20 ans d'expérience sur les marchés asiatiques, est ravi d'annoncer son partenariat stratégique avec Seeders, une agence néerlandaise de marketing en ligne renommée. Ensemble, ils se lancent dans un voyage exaltant dans le domaine prometteur et dynamique du marketing numérique et du commerce électronique en Grande Chine.

Traverser le labyrinthe du marketing et du commerce électronique chinois

Fabian Schneider, associé directeur de Dragon eCommerce, a fait remarquer : « Les entreprises qui cherchent à accéder au marché chinois ou à y développer leurs activités sont confrontées à des défis considérables en matière de transparence, d'augmentation du coût du trafic et de création d'un contenu percutant. Nous savons que les écosystèmes du marketing numérique, du référencement et du commerce électronique de la Grande Chine peuvent ressembler à un labyrinthe pour les entreprises internationales et notre mission est de les aider à s'y retrouver et de leur apporter de la clarté. Cela correspond parfaitement aux valeurs fondamentales de Seeders, et nous sommes ravis de ce partenariat. »

Dennis Akkerman, président-directeur général (PDG) de Seeders, partage l'enthousiasme de Fabian Schneider et considère que cette collaboration s'inscrit parfaitement dans la stratégie globale de Seeders en tant qu'agence de marketing transfrontalier. « L'expérience remarquable de Dragon en matière d'aide aux entreprises internationales pour leur permettre de prospérer sur le marché chinois, associée à l'expertise inégalée de Seeders en matière de marketing en ligne, est gage de succès. Ensemble, nous souhaitons permettre à une multitude d'entreprises de prospérer sur le marché chinois en pleine effervescence. »

S'adapter au paysage numérique chinois unique

Le paysage numérique de la Grande Chine est un monde à part, très différent de ses homologues européens et occidentaux. La Chine possède un ensemble distinctif de plateformes en ligne, de réseaux sociaux et de moteurs de recherche qui dominent le marché, notamment Baidu, WeChat et Weibo. Pour réussir dans cet environnement complexe, une approche personnalisée du marketing en ligne n'est pas seulement un atout, elle est essentielle.

Exploiter le potentiel du marché chinois

L'alliance entre Dragon eCommerce et Seeders marque un nouveau chapitre palpitant dans le paysage du commerce électronique et du marketing en ligne en Chine. En s'engageant ensemble dans cette voie, les deux sociétés sont prêtes à soutenir les clients qui cherchent à accéder à la Grande Chine, et à y réussir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2212915/Dragon_eCommerce_Trading_GroupShot.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2213039/Shanghai.jpg

19 septembre 2023 à 11:33

