Manifestation avec le NPD et le CTC en faveur d'une loi anti-briseurs de grève





Le président national du SCFP, Mark Hancock, et la secrétaire-trésorière nationale, Candace Rennick, se joindront à la secrétaire-trésorière du Congrès du travail du Canada, Lily Chang, et au député fédéral de Rosemont ? La Petite-Patrie, Alexandre Boulerice, à l'occasion d'une manifestation pour l'adoption immédiate d'une loi anti-briseurs de grève s'appliquant aux entreprises de compétence fédérale.

La manifestation aura lieu sur la Colline du Parlement et rassemblera des membres du SCFP, des citoyen(ne)s, des allié(e)s syndicaux et des député(e)s néo-démocrates.

Le SCFP est le plus grand syndicat du Canada avec 715?000 membres partout au pays. Il représente des travailleuses et travailleurs dans les secteurs des ports, du transport aérien, des communications, de la santé, de l'éducation, des services d'urgence, ainsi que le secteur municipal, le secteur des services sociaux, et bien d'autres.

QUI?? Mark Hancock, président national du SCFP Candace Rennick, secrétaire-trésorière nationale du SCFP Lily Chang, secrétaire-trésorière du Congrès du travail du Canada Alexandre Boulerice, député du NPD, Rosemont?La Petite-Patrie QUAND?? Mardi 19 septembre à 12 h 00 (midi) OÙ?? Manifestation devant la Colline du Parlement à Ottawa

19 septembre 2023 à 10:25

