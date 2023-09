L'Institut ontarien du cerveau annonce un financement de 600 000 $ dans le cadre du plus important octroi de capital de risque pour les neurotechnologies à un stade précoce au Canada





TORONTO, le 19 sept. 2023 /CNW/ - L'Institut ontarien du cerveau (IOC) est heureux d'annoncer un financement de 600 000 $ à la cohorte 2023 de NERVE, un groupe de six entrepreneurs financés par le plus important octroi au Canada pour les entreprises de neurotechnologie à un stade précoce.

Le programme NERVE (Neurotech Entrepreneurship to Validate Emerging Innovations) fournit un financement de 100 000 $ aux entrepreneurs canadiens récompensés, en plus de 12 mois de formation, de mentorat individuel et de soutien afin de les aider à lancer et à développer leurs entreprises de neurotechnologie. 2023 marque la deuxième année où le programme d'entrepreneuriat de l'IOC, qui existe depuis longtemps, est proposé à des candidats de partout au pays.

Les six nouveaux entrepreneurs de NERVE, qui ont participé à un concours de présentation virtuelle au début de l'été, sont les suivants :

Sadegh Raeisi de Foqus ( Toronto, Ont. ), qui a créé un logiciel s'intégrant à l'équipement d'IRM pour réduire la durée de l'examen sans sacrifier la qualité de l'image;





de Foqus ( ), qui a créé un logiciel s'intégrant à l'équipement d'IRM pour réduire la durée de l'examen sans sacrifier la qualité de l'image; Bronwyn Bridges de PragmaClin ( St. John's , T.-N.-L.), qui a développé un outil numérique permettant d'évaluer la progression de la maladie de Parkinson à l'aide de caméras de profondeur pour capturer des données motrices et de sondages pour les données rapportées par les patients;





de PragmaClin ( , T.-N.-L.), qui a développé un outil numérique permettant d'évaluer la progression de la maladie de Parkinson à l'aide de caméras de profondeur pour capturer des données motrices et de sondages pour les données rapportées par les patients; Karina Gasbarrino de Sonaro (Montréal, Qc), qui a lancé le logiciel Vaso3D, une solution basée sur l'intelligence artificielle pour accélérer le diagnostic des plaques d'athérosclérose et la prédiction des accidents vasculaires cérébraux;





de Sonaro (Montréal, Qc), qui a lancé le logiciel Vaso3D, une solution basée sur l'intelligence artificielle pour accélérer le diagnostic des plaques d'athérosclérose et la prédiction des accidents vasculaires cérébraux; Michelle Lehman de Think Self-Management ( Dartmouth , N.-É.), qui propose une plateforme numérique unique pour fournir aux professionnels de la santé des outils d'autogestion fondés sur des données probantes afin d'améliorer la vie des personnes atteintes de maladies chroniques;





de Think Self-Management ( , N.-É.), qui propose une plateforme numérique unique pour fournir aux professionnels de la santé des outils d'autogestion fondés sur des données probantes afin d'améliorer la vie des personnes atteintes de maladies chroniques; Tony Ingram , d'Axem Neurotechnology ( Dartmouth , N.-É.), qui soutient le rétablissement après un accident vasculaire cérébral grâce à un programme de réadaptation à distance personnalisé à l'aide d'un système innovant de neuro-imagerie à domicile; et





, d'Axem Neurotechnology ( , N.-É.), qui soutient le rétablissement après un accident vasculaire cérébral grâce à un programme de réadaptation à distance personnalisé à l'aide d'un système innovant de neuro-imagerie à domicile; et Sakeena Mihar de Savyn ( Toronto, Ont. ), une plateforme de thérapie neuropsychiatrique numérique capable de réduire les symptômes du stress post-traumatique, de l'anxiété et de la dépression.

Depuis sa création, l'IOC a fourni plus de 4 millions de dollars de financement à l'entrepreneuriat, soutenu 78 entrepreneurs et contribué à la mise sur le marché de plus de 25 produits. En outre, les entrepreneurs ayant bénéficié d'un financement antérieur ont obtenu 154 millions de dollars d'investissements de suivi et créé 235 équivalents temps plein.

« L'Institut ontarien du cerveau accorde une grande confiance à ce groupe d'experts émergents en neurotechnologie. Ces six innovateurs exceptionnels et leurs entreprises rejoignent le portefeuille croissant de solutions pour la santé du cerveau de l'IOC, qui comprend un éventail de technologies allant des dispositifs médicaux aux thérapies et aux logiciels. Ces produits et services soutiennent le traitement, les soins et les diagnostics des troubles neurologiques tels que la démence, la dépression et les lésions cérébrales, et servent à améliorer la vie des personnes touchées par les troubles du cerveau. »

- Dr Tom Mikkelsen, président et directeur scientifique de l'Institut ontarien du cerveau

« À mesure que l'Ontario continue d'investir dans la recherche et l'innovation aux quatre coins de la province, il est extraordinaire de voir émerger du secteur universitaire des produits et services révolutionnaires qui améliorent la santé du cerveau des Ontariens et des Canadiens. Notre gouvernement applaudit les efforts déployés par l'IOC pour stimuler la collaboration entre les chercheurs et les innovateurs afin de transformer la façon dont nous étudions, diagnostiquons et traitons les troubles du cerveau et les maladies chroniques qui affectent nos proches, comme la maladie de Parkinson, la dépression et les accidents vasculaires cérébraux. »

- Jill Dunlop, ministre des Collèges et Universités de l'Ontario

« Alors que nous continuons à développer le secteur des sciences de la vie de l'Ontario, nous sommes ravis d'accueillir de nouvelles entreprises aux idées novatrices. Le soutien et l'encouragement de l'Institut ontarien du cerveau à la grappe de neurotechnologies ont contribué à faire de l'Ontario un chef de file dans la mise au point de solutions en matière de santé du cerveau. Félicitations aux six nouveaux entrepreneurs de NERVE. »

- Vic Fedeli, ministre ontarien du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce

L'Institut ontarien du cerveau est un organisme à but non lucratif financé par la province qui accélère la découverte et l'innovation, au bénéfice des patients et de l'économie. Notre approche collaborative de la « science d'équipe » favorise la recherche, la commercialisation et les soins liés au cerveau en mettant en relation les chercheurs, les cliniciens, l'industrie, les patients et leurs défenseurs afin d'améliorer la vie des personnes qui sont atteintes de troubles du cerveau. Financement assuré, en partie, par le gouvernement de l'Ontario. Visitez le site braininstitute.ca pour plus d'informations.

