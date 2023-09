DES LEADERS MONDIAUX DU TOURISME ET DES EXPERTS DU SECTEUR SE RÉUNISSENT EN ARABIE SAOUDITE POUR CÉLÉBRER LA JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME 2023





Le thème « Tourisme et investissements verts » de cette année vise à promouvoir la compréhension mutuelle, à stimuler la durabilité économique et à favoriser la prospérité sociale dans le secteur

Affichant la reprise sectorielle post-pandémie la plus rapide au monde parmi les pays du G20, l'organisation par l'Arabie saoudite de la Journée mondiale du tourisme reflète son ambition de placer le tourisme et la durabilité au coeur de la transformation dans le cadre de sa Vision 2030.

Le secteur mondial du tourisme devrait atteindre les 9 500 milliards de dollars en 2023

RIYAD, Arabie saoudite, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Les dirigeants du secteur touristique mondial se réuniront à Riyad pour la Journée mondiale du tourisme de l'OMT, qui sera célébrée du 27 au 28 septembre. Au cours d'une série d'événements percutants, des ministres mondiaux, des dirigeants de l'industrie et des experts mettront en avant le pouvoir du tourisme et exploreront des pistes de collaboration pour favoriser la croissance du secteur en plaçant les personnes, la planète et la prospérité au centre des débats.

Avec pour thème « Tourisme et investissements verts », la Journée mondiale du tourisme 2023 examinera le rôle de l'investissement dans les personnes et dans la planète pour garantir les moyens de subsistance et favoriser la compréhension mutuelle, tout en explorant les possibilités d'étendre la portée de l'impact économique et social de l'industrie à davantage de personnes dans le monde entier, assurant ainsi la prospérité pour tous.

Selon le WTTC, la contribution du secteur touristique mondial au PIB devrait atteindre 9 500 milliards de dollars en 2023. Ce chiffre est conforme aux prévisions de l'OMT selon lesquelles le tourisme devrait atteindre 80 à 95 % des niveaux d'avant la pandémie cette année et devrait largement dépasser les niveaux de 2019 en 2024. En tant que l'un des plus grands moteurs de l'économie mondiale, le secteur est responsable d'une multitude d'opportunités commerciales et de créations d'emplois, tout en jouant un rôle clé dans le rapprochement des cultures, la mise en relation des personnes et l'amélioration de la compréhension mutuelle. Reflétant le potentiel du secteur en tant que moteur clé du changement, trois thèmes guideront le déroulement de l'événement : la compréhension mutuelle, la durabilité économique et la prospérité sociale.

Son Excellence Ahmed Al Khateeb, ministre du Tourisme d'Arabie Saoudite, a déclaré :

« Nous avons une occasion historique de tracer une nouvelle voie pour le secteur touristique mondial, axée sur le développement durable, la création d'emplois et la résilience économique. Le tourisme ? en tant que catalyseur du changement ? favorise la compréhension mutuelle, crée des liens, protège le patrimoine culturel et assure la conservation de l'environnement, contribuant ainsi à un monde plus harmonieux.

La Journée mondiale du tourisme 2023 est une plateforme importante pour célébrer les succès du secteur et trouver des réponses aux défis auxquels il fait face. L'Arabie saoudite est honorée d'accueillir cet événement prestigieux et nous sommes impatients d'accueillir à Riyad des leaders du tourisme des secteurs public et privé. »

En outre, M. Zurab Pololikashvili, Secrétaire général de l'OMT, a ajouté :

« En cette Journée mondiale du tourisme, nous nous concentrons sur la nécessité vitale d'investir dans la construction d'un secteur plus durable pour les personnes, la planète et la prospérité. Cette journée explique également pourquoi l'OMT insiste sur la nécessité d'investir dans l'éducation et de renforcer l'innovation comme fondements de la croissance et de la transformation à long terme. La célébration officielle de cette année en Arabie saoudite reflète la façon dont le tourisme est adopté pour diversifier les économies et générer des opportunités pour tous. »

En accueillant cet événement quatre ans après son ouverture aux touristes internationaux en 2019, l'Arabie saoudite démontre son engagement en tant que rassembleur dévoué du secteur touristique qui vise à montrer ses progrès dans la mise en relation des Saoudiens avec le monde, la construction de liens entre les cultures, le soutien des talents de l'hôtellerie et la création d'opportunités d'investissement pour la communauté internationale.

Il s'agit du plus important rassemblement des leaders mondiaux du tourisme depuis 43 ans que la Journée mondiale du tourisme existe, à en juger par le nombre de ministres présents ; la Journée mondiale du tourisme 2023 proposera une série de sessions engageantes, des tables rondes et des ateliers animés par des experts secteur et des dirigeants gouvernementaux de renom. Les participants assisteront également à un dîner de gala à Dariya, un site de Riyad classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour célébrer la Journée mondiale du tourisme et son importance mondiale.

L'ampleur de l'événement organisé à Riyad témoigne de l'importance que le gouvernement saoudien attache au développement du secteur touristique mondial et fait suite à l'élection du Royaume à la présidence de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour 2023.

L'événement à Riyad à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme 2023 de l'OMT les 27 et 28 septembre illustre le développement de la capitale qui est devenue un véritable pôle pour les grands événements commerciaux et promet d'être une étape majeure dans le calendrier touristique mondial, d'offrir des idées précieuses et d'animer des discussions inspirantes sur le rôle du tourisme afin de rapprocher les cultures et de favoriser la compréhension mutuelle.

À propos du ministère du Tourisme

Le ministère du Tourisme d'Arabie saoudite a été fondé en 2020, après l'ouverture de l'Arabie saoudite aux touristes internationaux en 2019. Le ministère est le fer de lance de la vision du royaume qui consiste à mettre le tourisme saoudien au premier plan. Ses efforts s'alignent sur les objectifs ambitieux du Royaume, visant à créer un million d'emplois pour ses citoyens, à permettre une croissance accélérée et durable avec des politiques axées sur l'avenir, des investissements et le développement des talents guidés par des données, à recevoir 100 millions de visites touristiques d'ici 2030, et à faire passer la contribution du secteur au PIB de 3 à 10 %. Ce faisant, le ministère du Tourisme délivre des licences et des classifications pour les activités touristiques et crée et approuve la réglementation des visas touristiques.

À propos de l'OMT

L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) est l'agence spécialisée des Nations Unies pour la promotion du tourisme en tant que vecteur d'un développement équitable, inclusif et durable. En collaboration avec ses États membres, les organisations internationales et le secteur privé, l'OMT promeut des voyages sûrs et fluides pour tous. L'OMT s'efforce également de faire du tourisme le fondement de la confiance et de la coopération internationale et un pilier central de la croissance et des opportunités. Faisant partie du système des Nations Unies au sens large, l'OMT est à l'avant-garde des efforts mondiaux pour réaliser le Programme de développement durable à l'horizon 2030, notamment par sa capacité à créer des emplois décents, à promouvoir l'égalité et à préserver le patrimoine naturel et culturel.

https://www.unwto.org/world-tourism-day-2023

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2213428/WORLD_TOURISM_DAY_2023.jpg

19 septembre 2023 à 10:18

Communiqué envoyé leet diffusé par :