Anticosti inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO





L'île est reconnue sur le plan mondial pour son assemblage de fossiles exceptionnel représentant la première extinction de masse mondiale de la vie animale sur Terre

GATINEAU, QC, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a inscrit Anticosti, une île située dans le golfe du Saint-Laurent, au Québec, sur la Liste du patrimoine mondial lors de sa 45e session annuelle, tenue à Riyad, en Arabie saoudite. Cette désignation est rendue possible grâce au travail de longue haleine de l'équipe de proposition d'inscription, incluant le gouvernement du Québec, la MRC de Minganie et de la Municipalité de L'Île-d'Anticosti.

La proposition d'inscription d'Anticosti, qui est également connue sous le nom de Notiskuan (« où les ours sont chassés ») par les Innus, et Natogostec (« terre d'avant ») par les Mi'kmaq, est pleinement appuyée par les communautés innues d'Ekuanitshit et de Nutashkuan qui ont été très impliquées dans la candidature du site pendant les dernières années.

Avec une superficie totale de plus de 9 200 kilomètres carrés et un littoral qui s'étend sur plus de 550 kilomètres, Anticosti représente l'une des plus importantes successions stratigraphiques en épaisseur et le témoignage fossile le plus complet de la vie marine de l'époque qui s'étend sur plus de 10 millions d'années de l'histoire de la Terre il y a entre 447 et 437 millions d'années.

Cet intervalle de l'histoire de la Terre n'était pas représenté, à ce jour, au patrimoine mondial de l'UNESCO.

La paléontologie exceptionnelle de l'île continue d'attirer d'éminents chercheurs canadiens, québécois et internationaux qui souhaitent étudier les fossiles abondants, diversifiés et bien conservés. Il y a actuellement plus de 1 440 espèces fossiles connues sur l'île d'Anticosti dont les assemblages démontrent les changements du climat mondial et du niveau de la mer qui, à la fin de la période de l'Ordovicien, ont causé l'extinction de presque toute la vie océanique sur la planète.

L'inscription d'Anticosti en tant que site du patrimoine mondial comprend l'ensemble des couches fossiles exposées le long du littoral et des rivières Vauréal et Jupiter. L'ensemble est protégé de tout développement et d'activité industrielle car il se trouve dans son intégralité dans un réseau d'aires strictement protégées constitué d'une réserve de biodiversité proposée, un parc national du Québec et deux réserves écologiques.

Grâce à cette inscription, Anticosti figure maintenant sur la liste croissante des sites du patrimoine mondial au Canada, qui comprend des endroits impressionnants comme Tr'ondëk-Klondike récemment inscrit, le parc national Nahanni, le parc national Wood Buffalo, le parc national du Gros-Morne, l'arrondissement historique du Vieux-Québec et le lieu historique national du Canal-Rideau.

Les sites du patrimoine mondial sont des endroits uniques dans le monde qui sont considérés comme ayant une valeur universelle exceptionnelle. En tant que tels, ils font partie du patrimoine commun qui unit toute l'humanité.

Citations

« L'île d'Anticosti, avec son impressionnant assemblage de fossiles, raconte l'histoire de ce qui se passait sur notre planète il y a entre 447 et 437 millions d'années. Elle nous aide à mieux comprendre comment le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer à l'époque ont contribué à un moment décisif de l'histoire - la première extinction massive mondiale de la vie sur Terre. Merci et félicitations à tous ceux et celles qui ont participé à l'inscription d'Anticosti sur la Liste du patrimoine mondial ! Je sais combien de temps et de travail ont été consacrés à cette inscription, j'ai même participé activement à la campagne d'Anticosti avant d'entrer en politique. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de visiter l'île et d'admirer ses merveilles. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Anticosti est un véritable joyau du Québec, du Canada, et du monde entier. Cette île extraordinaire nous dévoile des secrets au sujet de notre passé et de l'impact que le changement climatique a eu sur la Terre il y des millions d'années. Son inscription à la Liste du patrimoine mondial est un moment historique dont nous devrions tous et toutes être fiers! Bravo à tous ceux et celles qui ont contribué à l'inscription du 22e site du patrimoine mondial au Canada ! »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée pour Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine

« Aujourd'hui est une journée historique. Anticosti est une île emblématique qui se distingue à l'échelle mondiale par l'abondance, la diversité et l'état de conservation des fossiles présents sur son territoire. C'est également un milieu naturel unique où cohabitent de nombreuses espèces qu'on se devait de protéger. Cette reconnaissance au Patrimoine mondial de l'UNESCO est l'aboutissement du travail de plusieurs années, que notre gouvernement a accéléré en inscrivant officiellement Anticosti dans notre registre d'aires protégées en 2020. Après avoir atteint l'objectif de 17 % d'aires protégées en 2020, le Québec poursuit son leadership en matière de biodiversité. »

Benoit Charrette

Ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, gouvernement du Québec

« Une inscription sur la Liste du patrimoine mondial est synonyme de reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle d'un site et procure une visibilité d'envergure à l'échelle internationale. Anticosti devient ainsi le troisième site québécois à se voir attribuer par l'UNESCO cette distinction, avec l'arrondissement historique du Vieux-Québec et le parc national de Miguasha dans la péninsule gaspésienne. Cette désignation prestigieuse est le résultat de sept années de travail et de concertation avec l'ensemble des partenaires. Je tiens d'ailleurs à remercier tout un chacun pour leur engagement soutenu. »

Martine Biron

Ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, gouvernement du Québec

« Nous sommes fiers d'accéder au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette reconnaissance exceptionnelle est le début d'une nouvelle ère et est l'occasion d'investir durablement dans des projets pour les citoyens d'Anticosti et pour l'avenir de la communauté. C'est le moment de passer à l'action pour accueillir honorablement des visiteurs du monde entier. »

Hélène Boulanger

Mairesse de la municipalité de L'Île-d'Anticosti

« Cette décision confirme que l'île d'Anticosti est un lieu unique au monde, mais surtout, qu'il est essentiel de la protéger et de mettre en valeur ses joyaux exceptionnels. Aujourd'hui marque le début d'une grande aventure pour la population d'Anticosti. Cette reconnaissance engendrera des retombées positives pour l'ensemble de la région de la Minganie et permettra de faire rayonner le Québec à l'international. »

Meggie Richard

Préfète de la MRC de Minganie

« Faisant partie de notre Nitassinan, l'île d'Anticosti est d'une grande importance pour nos valeurs spirituelles, notre identité et notre culture. L'union des forces de nos communautés, municipales, régionales, gouvernementales et scientifiques a permis cette reconnaissance au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous souhaitons continuer cette collaboration pour la suite de l'aventure. »

Jean-Charles Piétacho

Chef innu de Ekuanitshit

« Nous nous réjouissons de la reconnaissance d'Anticosti, cela fera rayonner la culture innue ici et à l'international. Nous souhaitons continuer la collaboration avec les acteurs locaux, régionaux et nationaux afin de permettre la mise en valeur de ce site exceptionnel. »

Réal Tettaut

Chef de la communauté de Nutashkuan

« Cette décision de l'UNESCO va permettre la pérennité d'un travail scientifique de classe mondiale étant donné l'abondance, la diversité et l'état de conservation exceptionnel des fossiles sur l'île. Cela réitère que l'île d'Anticosti est le meilleur laboratoire naturel sur la planète pour étudier les fossiles et les couches sédimentaires de la première extinction de masse de la vie sur Terre. »

André Desrochers

Directeur scientifique du Comité de pilotage de la proposition d'inscription d'Anticosti sur la Liste du patrimoine mondial pour l'UNESCO et professeur auxiliaire au département des sciences de la Terre et de l'environnement de l'Université d'Ottawa.

Les faits en bref

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) cherche à encourager l'identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel dans le monde considéré comme ayant une valeur exceptionnelle pour l'humanité.

Ce qui rend le concept de patrimoine mondial exceptionnel, c'est son application universelle. Les sites du patrimoine mondial sont importants à tous les peuples du monde, quel que soit le territoire sur lequel ils sont situés.

Parcs Canada, en tant que représentant de l'État partie du Canada à la Convention du patrimoine mondial, dirige sa mise en oeuvre au Canada et coordonne les contributions et les activités des partenaires provinciaux, territoriaux, municipaux et autochtones. Parcs Canada a également des responsabilités complètes ou partagées pour la gestion de 13 des 22 sites du patrimoine mondial au Canada . Neuf autres sont gérés par d'autres administrations, comme les autorités municipales, provinciales ou autochtones.

19 septembre 2023 à 10:11

