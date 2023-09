Moderniser la filière de l'aluminium grâce aux technologies québécoises - Près de 2 M$ pour le développement et l'implantation d'une technologie robotisée





DESCHAMBAULT-GRONDINES, QC, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le député de Portneuf, M. Vincent Caron, étaient présents aujourd'hui à l'aluminerie Alcoa de Deschambault-Grondines pour annoncer une contribution financière du gouvernement du Québec de près de 2 millions de dollars à un projet d'implantation d'un système entièrement automatisé et robotisé destiné aux fours d'aluminium de l'entreprise.

Ce soutien, octroyé par l'entremise du Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium (CQRDA), est puisé à même les fonds de la Stratégie québécoise de développement de l'aluminium (SQDA) 2021-2024. Il se répartit de la façon suivante : 793 450 $ sont accordés au producteur d'aluminium primaire Alcoa, 873 573 $ à l'équipementier Dynamic Concept et 332 250 $ à l'équipementier EPIQ Machinerie, sous sa ligne de produits MECFOR. L'investissement combiné des partenaires est évalué à 6,7 millions de dollars.

Alcoa a développé, en partenariat avec Dynamic Concept et EPIQ Machinerie, un système d'opérations robotisées de four d'aluminium (ORFA). Le robot autonome est doté de la technologie de vision dans les fours et peut être déplacé par des véhicules autoguidés. Selon des séquences programmées, le système ORFA prend en charge le brassage et l'écumage du métal, de même que le nettoyage de l'intérieur des fours de coulée. Une première phase avait permis de concevoir et de réaliser les premiers tests avec cette technologie. La deuxième phase consiste à poursuivre le développement du système jusqu'à son implantation et à son exploitation complète, prévue pour la fin de l'année 2024.

« La filière de l'aluminium est l'une des plus stratégiques pour l'économie québécoise, et notre gouvernement s'engage pleinement à assurer sa décarbonation. Grâce à l'audace d'entreprises innovantes telles que Dynamic Concept et EPIQ Machinerie, et à des leaders de l'industrie comme Alcoa, le Québec continue d'être un chef de file dans la production d'aluminium vert. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La présence d'entreprises à la fine pointe de la technologie dans la région participe à l'augmentation de la qualité de vie de nos concitoyens. En plus de créer des emplois, elles attirent les talents et la relève. Investir dans les entreprises innovantes de la Capitale-Nationale, c'est stimuler le dynamisme de notre territoire et assurer un développement durable, d'un point de vue autant économique que social. Je me réjouis de cette nouvelle et souhaite bon succès à Dynamic Concept, EPIQ Machinerie et Alcoa. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Alcoa, c'est à la fois un employeur important dans Portneuf, mais aussi une entreprise qui se démarque par sa forte implication dans la communauté. Ces dernières décennies, elle est sans conteste devenue un acteur incontournable de la filière de l'aluminium au Québec. C'est donc une fierté pour notre gouvernement de soutenir une solution innovante qui sera déployée à l'usine de Deschambault-Grondines. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Je remercie le gouvernement d'appuyer ce projet de collaboration entre Alcoa et ses partenaires, permettant ainsi d'accélérer le virage 4.0 des alumineries du Québec et d'ailleurs, et ce, grâce au savoir-faire de PME québécoises. Cette innovation soutiendra la compétitivité du secteur de l'aluminium primaire québécois ainsi que l'écosystème qui gravite autour, tout en renforçant la santé et la sécurité de nos travailleurs, ce qui demeure notre priorité. »

Louis Langlois, président d'Alcoa Canada et vice-président principal et trésorier chez Alcoa corporation

« EPIQ Machinerie est fière de participer à la cocréation d'un équipement aussi sophistiqué que performant. C'est un pas de plus vers l'introduction de la robotisation pour l'exécution de tâches complexes et à hauts risques en intégrant des technologies d'automatisation, de vision et de véhicules autoguidés. Par son concept innovant, nous sommes convaincus que le robot d'entretien des fours est une avancée considérable vers l'industrie 4.0. »

Éloïse Harvey, chef de la direction d'EPIQ Machinerie

« Le secteur de l'aluminium représente un créneau d'avenir pour la création de valeur grâce à l'expertise et aux compétences de ses acteurs et de ses entreprises. Ce projet en est un bel exemple, avec un partenariat permettant à la fois aux producteurs d'accroître leur compétitivité et aux équipementiers d'exporter des technologies de pointe à l'avant-garde. De plus, le maillage de deux fournisseurs complémentaires rend possible le développement d'une telle technologie et permet de compétitionner à l'échelle mondiale. »

Patrice Côté, président de Dynamic Concept

« Ce projet représente une avancée majeure pour la modernisation et l'optimisation de la filière de l'aluminium au Québec. Il met en lumière ce qui peut être accompli quand les producteurs, les équipementiers et les entités de recherche collaborent étroitement. Le CQRDA est fier de contribuer à cette initiative, qui vient renforcer la position du Québec comme leader en matière d'innovation dans l'industrie de l'aluminium. »

Gilles Déry, président-directeur général du CQRDA

Le CQRDA est un regroupement sectoriel de recherche industrielle qui crée des maillages de première ligne entre les entreprises, les universités, les centres de recherche et les centres collégiaux de transfert de technologie. L'organisme favorise les démarches d'innovation des entreprises du Québec en cofinançant des initiatives de recherche en partenariat dans l'industrie de l'aluminium.

Dans le cadre de la mesure 1 de la SQDA 2021-2024, le gouvernement du Québec a accordé une subvention de 9 millions de dollars au CQRDA afin d'appuyer des projets d'implantation de technologies québécoises innovantes au sein d'usines de production et de transformation d'aluminium du Québec. En juin 2023, une somme additionnelle de 10 millions de dollars lui a été attribuée afin d'appuyer davantage de projets. Celui annoncé aujourd'hui s'inscrit dans cette voie, et permettra d'implanter une technologie développée par les équipementiers Dynamic Concept et EPIQ Machinerie au sein de l'aluminerie Alcoa de Deschambault - Grondines .

- . Avec la SQDA 2021-2024, le gouvernement prévoit investir jusqu'à 475 millions de dollars d'ici 2024 afin de stimuler la recherche et l'innovation, de soutenir la réalisation de projets structurants et de susciter des investissements à travers tous les maillons de la chaîne de valeur de l'aluminium. De ce montant, 75 millions de dollars sont consentis pour sa mise en oeuvre, dont plus de 50 millions pour la recherche et l'innovation.

Alcoa est l'un des plus importants producteurs d'aluminium primaire au monde. L'entreprise exploite trois usines au Québec, soit les alumineries de Baie-Comeau , de Bécancour (ABI) et de Deschambault - Grondines .

, de Bécancour (ABI) et de - . Située à Saguenay, Dynamic Concept se spécialise dans la conception et la fabrication d'équipements de procédé dans les domaines du métal en fusion et de procédés de coulée, de même que dans l'automatisation et la robotique.

EPIQ Machinerie est un équipementier qui brouille les frontières entre la technologie et la conception d'équipements fixes et mobiles destinés aux industries lourdes. Sous sa ligne de produits MECFOR, l'équipe de Saguenay se spécialise dans la fabrication d'équipements mobiles spécialisés, notamment pour l'industrie de la production d'aluminium primaire.

L'industrie de l'aluminium, qui génère près de 30 000 emplois répartis dans quelque 1 500 entreprises, représente un secteur clé pour le développement économique du Québec.

Grâce à son hydroélectricité, le Québec produit l'aluminium le plus vert au monde, à raison de près de 2,9 millions de tonnes annuellement. Il est le 4 e producteur mondial d'aluminium primaire en importance.

producteur mondial d'aluminium primaire en importance. Les exportations québécoises de produits d'aluminium ont atteint plus de 12,6 milliards de dollars en 2022.

