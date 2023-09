Marché agroalimentaire : mise à jour des activités de la ligne d'affaires Érablière d'H2O Innovation





(TSX : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que sa ligne d'affaires Érablière poursuit sa stratégie de diversification et d'expansion de sa ligne d'affaires Érablière dans le marché agroalimentaire.

Il y a trois ans déjà, la Société dévoilait son plan stratégique triennal établissant 10 objectifs stratégiques distincts. À ce moment, la possibilité d'explorer de nouveaux marchés pour la ligne d'affaires Érablière avait été mise de l'avant, dans le but de diversifier son offre et de contrer la saisonnalité de ce secteur d'activités. Le fondement de cette stratégie reposait sur la volatilité des conditions météorologiques et son impact potentiel sur la production acéricole. En effet, le domaine de l'acériculture demeure sensible aux aléas de Dame Nature. La saison des sucres 2023 au Québec en fut un bon exemple avec un début tardif et l'arrivée rapide de températures au-dessus des moyennes saisonnières, qui ont entraîné une baisse de production d'environ 60 % comparativement à l'année dernière. Par conséquent, comme la Société a déjà connu de mauvaises saisons des sucres par le passé, elle estime que la dernière saison acéricole pourrait avoir un impact sur ses activités pendant une période de temps courte et précise, sans affecter ses objectifs tels qu'énoncés dans son plan stratégique triennal. C'est donc dans cette optique qu'H 2 O Innovation s'est concentrée, au cours des dernières années, à développer une offre de produits et d'équipements dédiée aux autres secteurs du marché agroalimentaire.

En effet, avec plus de 100 points de service, le réseau de distribution nord-américain actuel de la ligne d'affaires Érablière permet à la Société d'offrir ce nouvel éventail de produits tout en maintenant sa structure de coûts. « La combinaison de notre savoir-faire en filtration membranaire utilisée pour la concentration de sucre et de minéraux, notre expertise manufacturière en systèmes agroalimentaires et nos technologies de communication sans fil sur de grandes distances nous positionne favorablement en vue de faire évoluer notre offre de produits auprès des entreprises du secteur agroalimentaire », a déclaré Frédéric Dugré, président, chef de la direction et cofondateur d'H 2 O Innovation.

Depuis le dévoilement de notre plan stratégique triennal au cours de l'exercice financier 2021, la Société a obtenu plusieurs contrats, y compris des projets de concentration du lactosérum, de concentration de jus de canneberges, de concentration du mout de bière et de clarification du cidre de pommes. H 2 O Innovation a d'ailleurs développé des nouvelles technologies pouvant être adaptées aux différentes applications du secteur agroalimentaire, technologies qui sont actuellement en instance de brevet. C'est le cas notamment du Smart Sprinkler, un système d'irrigation automatique qui permet de prévenir le gel dans les champs à grande surface, ainsi que du Hypermash, un système utilisé pour la concentration du mout de bière. La technologie Hypermash permet aux brasseurs d'améliorer leur structure de coûts et de produire un volume final jusqu'à 25 % supérieur à celui généré par la méthode traditionnelle. « Cette avancée technologique est déjà en application depuis quelques mois à la microbrasserie Bottle Logic Brewing, en Californie, et leur a permis d'optimiser leur production tout en réalisant des économies d'énergie, de temps, d'eau, d'argent et même de matière première, les céréales », a ajouté Frédéric Dugré. Seulement aux États-Unis, on compte plus de 9 000 brasseries artisanales, et leur valeur annuelle globale est estimée à 27 milliards de dollars (source : Brewers Association, 2022). D'autres marchés agroalimentaires potentiels ont également été explorés, comme celui du cidre de pomme, qui représente un marché de plus de 500 millions de dollars annuellement aux États-Unis (IBISWorld, 2023).

« À la lumière de ces premiers succès de diversification et de l'ampleur du marché potentiel, nous demeurons confiants et engagés dans la transformation de notre ligne d'affaires Érablière vers une vision axée sur le marché agroalimentaire, qui permettra de diminuer la volatilité associée à l'acériculture et d'améliorer les marges de profit à long terme. Ceci étant dit, selon notre capacité à intégrer le marché agroalimentaire, la ligne d'affaires Érablière pourrait devenir, en temps opportun, un nouveau pilier d'affaires de la Société », a mentionné Frédéric Dugré.

Énoncés prospectifs

Les renseignements et énoncés contenus dans ce communiqué de presse ainsi que dans d'autres communications orales et écrites de la Société relatives à ses activités et/ou décrivant les objectifs, prévisions, projections, estimations, attentes ou stratégies de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « s'attendre à », « avoir l'intention de », « continuer », « croire », « devoir », « devrait », « évaluer », « peut », « planifier », « potentiel », « pourrait », « pouvoir », « prédire », « prévoir », « projeter » ou « si » ou d'autres expressions similaires ainsi que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel, bien que ce ne soit pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ce genre de formulations. H 2 O Innovation tient à préciser que les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et des risques connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et futurs de la Société, ou de son industrie, diffèrent considérablement de ceux qui sont énoncés. Certains facteurs importants pouvant entraîner une différence significative entre les résultats réels de la Société et les projections ou les attentes décrites dans les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, la mauvaise performance ou des problèmes de fiabilité de ces nouvelles technologies, la perturbation des activités de la Société en raison des changements climatiques et de conditions météorologiques imprévisibles, la capacité de la Société d'intégrer le marché agroalimentaire, la capacité de la Société à atteindre ses objectifs établis dans le plan stratégique triennal et d'améliorer son profil de marge à long terme ainsi que tout autre risque décrit dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2022 et disponible sur SEDAR (www.sedar.com). Les énoncés prospectifs contenus dans ce document sont basés sur l'information disponible en date de sa publication et sont sujets à changements après cette date. À moins que la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige, H 2 O Innovation décline toute intention ou obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre communication par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de tout autre changement.

À propos d'H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d'eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers : i) les technologies de traitement d'eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d'eau, d'eaux usées et de réutilisation d'eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l'opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

19 septembre 2023 à 09:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :