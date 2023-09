Arabsat présentera ses innovations et dévoilera sa nouvelle identité de marque à l'IBC 2023





Un fournisseur de services par satellite de premier plan lancera une nouvelle identité et fera la démonstration de solutions de pointe à l'exposition et à la conférence internationales sur la radiodiffusion par satellite

AMSTERDAM, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Arabsat annonce sa participation à l'IBC 2023, un événement international très attendu sur la radiodiffusion par satellite alliant exposition et conférence. Cet événement se déroulera du 15 au 18 septembre à Amsterdam, aux Pays-Bas. Cela marque l'implication continue d'Arabsat à l'IBC depuis 2018, démontrant son engagement indéfectible à faire progresser les technologies de radiodiffusion et de télécommunication par satellite.

Arabsat s'apprête à captiver les participants avec son stand dédié 1.B37, situé dans le hall 1, où l'entreprise proposera une plateforme interactive pour le réseautage, l'échange de connaissances et les démonstrations de ses dernières percées technologiques. En témoignage de son approche avant-gardiste, Arabsat est ravie d'utiliser la plateforme de l'IBC pour dévoiler sa nouvelle identité de marque, reflétant ses stratégies en évolution et son engagement à rester à la pointe de la technologie satellitaire.

Commentant la participation continue de l'entreprise à l'IBC, M. Alhamedi Alanezi, ingénieur et PDG d'Arabsat, a déclaré : « L'industrie des satellites connaît des progrès rapides, et nous sommes fiers de stimuler l'innovation qui répond à ces changements dynamiques. Avec notre nouvelle identité de marque, nous renforçons notre engagement à offrir une valeur et des services inégalés à nos clients. En tant qu'acteur clé de l'industrie, nous nous engageons à répondre aux besoins du marché et à nous assurer que nos services demeurent à la fine pointe de la technologie. »

Fondée en 1976 par les 21 États membres de la Ligue arabe, Arabsat a été une pierre angulaire de la radiodiffusion par satellite, offrant une vaste gamme de services au monde arabe. Avec son siège à Riyad, au Royaume d'Arabie saoudite, et deux stations de contrôle par satellite à Riyad et à Tunis, la société a consolidé son statut de premier fournisseur de services par satellite dans la région. Sa flotte de satellites couvre les positions orbitales 20°E, 26°E, 30,5°E et 39°E, fournissant plus de 650 chaînes de télévision, 245 stations de radio, des réseaux de télévision à péage et un éventail de chaînes HD à des millions de foyers à travers le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe.

La participation d'Arabsat à l'IBC 2023 témoigne de son engagement continu envers l'innovation, la croissance et l'excellence dans la technologie de radiodiffusion par satellite. Les participants peuvent se réjouir de découvrir les derniers développements de l'entreprise, de forger de précieux partenariats et de découvrir directement son identité de marque, récemment dévoilée.

