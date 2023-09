NIQ étend le partage de données au sein de la plateforme Connect avec Snowflake





NIQ, leader mondial de l'intelligence économique, a le plaisir d'annoncer que les capacités de la plateforme NIQ Connect ont été étendues à l'utilisation de Snowflake Secure Data Sharing. Cette capacité marque une étape importante pour la plateforme NIQ Connect, permettant aux clients de 84 marchés mondiaux de bénéficier de capacités de partage de données améliorées et d'un accès transparent aux données en temps réel. Elle permet d'éliminer les temps d'attente pour le traitement et le chargement et d'offrir une efficacité et une souplesse inégalées dans un environnement de consommation complexe.

« En élargissant leur capacité à accéder sans effort aux données omnicanales mondiales, nous permettons aux clients de découvrir de nouvelles voies de croissance, même dans un paysage de consommation très complexe », déclare Troy Treangen, directeur des produits chez NIQ. « L'innovation est notre boussole, et notre engagement à réorganiser la plateforme Connect nous a permis de tracer une nouvelle voie. Nos investissements stratégiques nous ont permis d'exploiter la puissance des capacités modernes de partage de données, guidant ainsi nos clients vers un avenir plus brillant axé sur les données. »

NIQ Connect est un atout crucial pour les entreprises, car il leur permet d'exploiter leurs données dans toutes les facettes de leur organisation. Avec des données intégrées, les entreprises peuvent facilement identifier les tendances émergentes, repérer les écarts de performance et répondre rapidement aux opportunités de croissance. Cette collaboration mondiale est sur le point de dévoiler des informations inédites qui permettront de mieux comprendre le comportement et les préférences des clients.

Voici d'autres points forts de l'intégration de la plateforme Connect de NIQ avec le Retail Data Cloud de Snowflake :

Intégration transparente des données : les entreprises bénéficient de l'intégration transparente des données riches de NIQ sur les consommateurs et le marché dans l'environnement de Snowflake. Cette intégration simplifie l'accès à de vastes sources de données et permet à nos clients d'accélérer considérablement l'accès aux données.

: les entreprises bénéficient de l'intégration transparente des données riches de NIQ sur les consommateurs et le marché dans l'environnement de Snowflake. Cette intégration simplifie l'accès à de vastes sources de données et permet à nos clients d'accélérer considérablement l'accès aux données. Partage sécurisé des données : la disponibilité via Snowflake facilite le partage des données en temps quasi réel, ce qui permet aux entreprises d'accéder aux données de NIQ et de les interroger instantanément. Cet échange dynamique d'informations permet aux organisations de rester en tête dans le paysage commercial actuel qui évolue rapidement.

: la disponibilité via Snowflake facilite le partage des données en temps quasi réel, ce qui permet aux entreprises d'accéder aux données de NIQ et de les interroger instantanément. Cet échange dynamique d'informations permet aux organisations de rester en tête dans le paysage commercial actuel qui évolue rapidement. Évolutivité et flexibilité : la plateforme Connect de NIQ avec Snowflake Secure Data Sharing est conçue pour s'adapter sans effort aux besoins croissants des entreprises en matière de données. Qu'il s'agisse d'une startup ou d'une entreprise du Fortune 500, cette solution offre la flexibilité nécessaire pour s'adapter et se développer dans un environnement en constante évolution.

: la plateforme Connect de NIQ avec Snowflake Secure Data Sharing est conçue pour s'adapter sans effort aux besoins croissants des entreprises en matière de données. Qu'il s'agisse d'une startup ou d'une entreprise du Fortune 500, cette solution offre la flexibilité nécessaire pour s'adapter et se développer dans un environnement en constante évolution. Capacités améliorées d'IA et d'apprentissage automatique : les entreprises peuvent tirer parti de l'analyse avancée et de l'apprentissage automatique au sein de la plateforme de Snowflake pour obtenir des informations exploitables à partir des données de NIQ. Cette synergie favorise l'innovation, permettant ainsi aux entreprises de prendre des décisions basées sur les données avec précision.

: les entreprises peuvent tirer parti de l'analyse avancée et de l'apprentissage automatique au sein de la plateforme de Snowflake pour obtenir des informations exploitables à partir des données de NIQ. Cette synergie favorise l'innovation, permettant ainsi aux entreprises de prendre des décisions basées sur les données avec précision. Sécurité des données et conformité : NIQ et Snowflake accordent tous deux la priorité à la sécurité des données et à la conformité. Cette solution commune garantit la protection des données sensibles et assure la tranquillité d'esprit des entreprises et de leurs clients, tout en leur permettant de répondre à l'évolution des exigences réglementaires.

« NIQ s'engage à aider les entreprises à devenir plus agiles à une époque où il est primordial d'agir rapidement en s'appuyant sur des données exactes », ajoute Troy Treangen. « Cette approche innovante de partage des données permettra aux clients de Connect de bénéficier d'un avantage concurrentiel dès aujourd'hui et d'être mieux préparés pour l'avenir. Nous modernisons tous les niveaux de notre plateforme Connect et nous sommes ravis des améliorations qui aideront nos clients à prospérer. »

« En tant que leader historique dans le domaine de la vente au détail et des informations de consommation, NIQ a été incontournable dans cette industrie en fournissant des données offrant un avantage concurrentiel aux détaillants et aux entreprises de produits de consommation », déclare Rosemary DeAragon, responsable mondiale de la vente au détail et des biens de consommation chez Snowflake. « Nous sommes ravis de réunir toute la puissance du Snowflake Retail Data Cloud et de la plateforme NIQ Connect, offrant ainsi un accès mondial fluide aux données critiques grâce au partage des données de Snowflake. »

NIQ se consacre à favoriser l'innovation et à permettre aux organisations de prospérer dans un monde axé sur les données. La collaboration entre NIQ et Snowflake représente une étape transformatrice dans le monde du partage des données et façonnera l'avenir de l'analyse des données. Les organisations reconnaissent de plus en plus la valeur des données dans leurs opérations, et leur permettre d'échanger des informations de manière transparente et efficace leur donnera les moyens de découvrir de nouvelles opportunités et de naviguer facilement dans le paysage des données.

Pour plus d'informations sur NIQ Connect et ses avantages, rendez-vous sur https://nielseniq.com/global/en/solutions/nielseniq-connect/.

À propos de NIQ

NIQ est la première société mondiale d'informations sur les consommateurs. Elle offre la compréhension la plus complète du comportement d'achat des consommateurs et révèle de nouvelles voies de croissance. En 2023, NIQ a fusionné avec GfK, réunissant les deux leaders de l'industrie avec une portée mondiale inégalée. Grâce à une lecture holistique du commerce de détail et aux informations les plus complètes sur les consommateurs, fournies avec des analyses avancées par le biais de plateformes de pointe, NIQ vous offre la Full ViewTM.

NIQ est une société du portefeuille d'Advent International, présente sur plus de 100 marchés et couvrant plus de 90 % de la population mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur NIQ.com.

19 septembre 2023

