ABB et Porsche Consulting guident l'avenir de la fabrication d'analyseurs





QUÉBEC, 19 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

ABB et Porsche Consulting s'appuient sur les meilleures pratiques de l'industrie automobile pour mettre en place une nouvelle chaîne de fabrication d'analyseurs de procédés et de laboratoire d'ABB au Canada

La chaîne de production mixte augmente la production de 100 % et réduit les délais de livraison de plus de 30 %

Cette collaboration établit de nouvelles normes en matière d'innovation dans le domaine de l'analyse et consolide la position d'ABB à l'avant-garde du marché des analyseurs.

ABB s'est associée à Porsche Consulting, une société de conseil en gestion de premier plan et une filiale du constructeur de voitures de sport, pour remodeler le paysage de la fabrication d'analyseurs, consolidant ainsi la position d'ABB à l'avant-garde du marché des analyseurs.

Cette collaboration mène au déploiement d'une chaîne de production mixte pour les analyseurs de procédés et de laboratoire d'ABB fabriqués au Canada, en misant sur les meilleures pratiques de l'industrie automobile. La nouvelle chaîne de production optimise la logistique, le contrôle de la qualité et la gestion des opérations, se traduisant par une augmentation de 100 % de la production dans la même surface utile et par une réduction de plus de 30 % des délais de livraison.

Au cours du projet, tous les aspects du processus de fabrication ? depuis la configuration de la chaîne de production et de la logistique jusqu'aux méthodes de contrôle de la qualité et aux principes de gestion de l'exploitation ? ont été examinés et repensés. En outre, des méthodes de gestion du changement ont été instaurées pour préparer le personnel de l'usine à l'évolution des besoins du marché, comme l'amélioration des méthodes de fabrication et de planification avec l'automatisation des tests, les indicateurs de rendement clés des opérations en direct et le découplage des catégories d'extrants de sous-ensembles de fabrication.

« Porsche Consulting nous a aidés à repenser nos systèmes de production. Nous voulions nous rapprocher des clients en offrant de meilleurs délais de livraison et une meilleure réactivité ainsi qu'une visibilité accrue sur l'état des produits pendant la fabrication », a déclaré Marc Corriveau, chef des opérations mondiales du secteur Analyse d'ABB. « Le processus de fabrication intelligent, numérique et allégé mis au point dans le cadre de cette collaboration façonnera l'avenir de la production d'analyseurs, en répondant aux demandes en constante évolution du marché et en nous permettant de maintenir une qualité et un service inégalés pour nos clients. »

Depuis la livraison des premiers appareils au printemps 2023, la production a doublé en capacité, ce qui témoigne de l'efficacité et de la réussite de cette approche innovante. En outre, la réduction des délais de livraison a permis à ABB de répondre rapidement aux demandes dynamiques du marché.

Cette collaboration marque le dernier chapitre d'un partenariat de longue date entre ABB et Porsche Consulting, qui a englobé divers projets allant de la vision stratégique aux transformations opérationnelles pragmatiques.

Le secteur d'activité Automatisation industrielle d'ABB contribue à l'automatisation, à l'électrification et à la numérisation d'activités industrielles qui répondent à un large éventail de besoins essentiels, qu'il s'agisse de l'approvisionnement en énergie, en eau et en matériaux ou encore de la production de marchandises et de leur acheminement jusqu'au marché. Grâce à ses quelque 20 000 employés, à sa technologie de pointe et à son expertise en matière de prestation de services, le secteur Automatisation industrielle d'ABB permet à des clients des industries hybrides et des procédés et du secteur maritime d'améliorer le rendement et la sécurité de leurs activités et d'assurer un avenir plus durable et une gestion plus efficace des ressources. https://new.abb.com/ca/fr/a-propos-dabb/nos-secteurs-d'affaires/automatisation-des-processus

ABB est un chef de file technologique dans les secteurs de l'électrification et de l'automatisation pour favoriser un avenir plus durable et une gestion plus efficace des ressources. Les solutions de l'entreprise associent le savoir-faire en matière d'ingénierie et les logiciels pour optimiser la façon dont les objets sont fabriqués, déplacés, alimentés et exploités. S'appuyant sur plus de 130 ans d'excellence, les quelque 105 000 employés d'ABB s'engagent à innover pour accélérer la transformation industrielle. www.abb.com

?

