Captez la beauté du Canada : La Société canadienne d'ophtalmologie annonce un concours photo national pour la Journée mondiale de la vue





TORONTO, le 19 sept. 2023 /CNW/ - La Journée mondiale de la vue, qui a lieu le 12 octobre, est une journée internationale de sensibilisation coordonnée par l'Agence internationale pour la prévention de la cécité (IAPB). Afin de sensibiliser à l'importance de la santé oculaire, la Société canadienne d'ophtalmologie (SCO), l'autorité nationale reconnue en matière de soins oculaires et visuels au Canada, a lancé un concours photo national : le concours photo «?D'un point de vue typiquement canadien?» de la campagne Voir les possibilités .

Dans le cadre de l'initiative #AimezVosYeux, la SCO encourage les particuliers, les familles et les collectivités à se concentrer sur la santé oculaire. Reconnaissant la beauté et les merveilles qu'une vision saine permet d'admirer, la SCO invite les Canadiens à capter l'essence de leurs expériences uniques au Canada. Les clichés peuvent représenter des paysages pittoresques, des expériences culturelles ou des moments emblématiques canadiens, et nous encourageons les participants à transmettre leurs photographies avant la date limite du 3 octobre 2023.

«?La Journée mondiale de la vue nous rappelle l'importance de maintenir une bonne santé oculaire tout en encourageant l'éducation et en sensibilisant aux quatre principales maladies oculaires et à leurs facteurs de risque associés, déclare le Dr Phil Hooper, président de la Société canadienne d'ophtalmologie. Grâce au concours de la campagne Voir les possibilités, nous voulons célébrer la beauté du Canada et inciter chacun à chérir et à protéger sa vision.?»

Une fois la période de présentation des photos terminée, le vote sera ouvert au grand public du 4 au 19 octobre 2023. Les Canadiens auront la chance de voter pour leur photo préférée qui incarne le mieux l'esprit du Canada. En plus de la photo gagnante choisie par vote populaire, une autre photo gagnante sera également choisie par le jury de la SCO. Les deux personnes gagnantes recevront un chèque-cadeau d'une valeur de 300 $ chez Amazon.

Dates clés et renseignements :

Dernière journée pour présenter une photo : 3 octobre 2023 à 23 h 59 HE

Début de la période pour voter : 4 octobre 2023 à minuit HE

Dernier jour pour voter : 19 octobre 2023 à 23 h 59 HE

Annonce des gagnants : 20 octobre 2023

Prix : Chèque-cadeau d'une valeur de 300 $ chez Amazon à la personne gagnante du vote populaire et à la personne gagnante choisie par le jury de la SCO.

Pour de plus amples renseignements sur le concours photo «?D'un point de vue typiquement canadien?» de la campagne « Voir les possibilités », y compris les directives sur la façon de présenter une photo et les règlements du concours, veuillez visiter https://www.seethepossibilities.ca/love-your-eyes/?lang=fr .

À propos de la Société canadienne d'ophtalmologie

La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est l'autorité nationale reconnue en matière de soins oculaires et visuels au Canada. En tant que médecins et chirurgiens ophtalmologistes, ses membres veillent à ce que la population canadienne reçoive les meilleurs soins oculaires médicaux et chirurgicaux possible, en encourageant la poursuite de l'excellence en ophtalmologie et en procurant des services de soutien à nos membres en exercice. La SCO regroupe plus de 900 ophtalmologistes et 200 médecins résidents en ophtalmologie. Nous collaborons avec le gouvernement, d'autres sociétés de surspécialité nationales et internationales, nos collectivités universitaires (ACUPO), nos partenaires provinciaux et sociétés affiliées et d'autres professionnels des soins oculaires et groupes de patients pour promouvoir une politique en matière de santé oculaire et visuelle au Canada. La SCO est prestataire agréée et primée de développement professionnel continu (DPC) dans le cadre du programme du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). Elle est en outre affiliée à l'Association médicale canadienne (AMC). Pour de plus amples renseignements, visitez le site cos-sco.ca.

