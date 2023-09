Duvernois et Southern Glazer's Wine & Spirits of Canada signent une entente de représentation nationale





MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Duvernois Esprits Créatifs et son PDG Nicolas Duvernois ont annoncé aujourd'hui la signature d'une entente de représentation avec Southern Glazer's Wine and Spirits of Canada, la filiale canadienne de Southern Glazer's, le plus important distributeur mondial de boissons alcoolisées. Effectif dès maintenant, Southern Glazer's devient représentant exclusif des marques de spiritueux de Duvernois, dont font partie Romeo's Gin (la marque de gin super premium numéro 1 au Canada), Pur Vodka (2e vodka la plus primée au monde) et Choco Crème (une crème au chocolat en collaboration avec le chocolatier de renom Chocolats Favoris) dans toutes les provinces au Canada.

Southern Glazer's jouera un rôle central dans l'expansion de Duvernois au Canada, renforçant la présence de ses marques et atteignant une base de consommateurs plus large, spécialement dans le segment de l'hôtellerie et de la restauration.

Doug Wieland, Président de Southern Glazer's Wine & Spirits of Canada, a déclaré : « Le succès de Duvernois Esprits Créatifs au Québec est indéniable. Nous sommes fiers d'intégrer des marques aussi exceptionnelles à notre portfolio et comptons tirer parti de nos forces combinées pour développer davantage leur portée et leur présence à travers le Canada. »

Nicolas Duvernois, PDG et Fondateur de Duvernois Esprits Créatifs, a ajouté : « Nous sommes ravis aujourd'hui de s'associer à Southern Glazer's, un véritable leader de l'industrie. Avec un portfolio de spiritueux aussi étoffé, leur grande expertise, leur vaste réseau ainsi que leur équipe de professionnels, nous avons une combinaison gagnante qui nous permettra d'ouvrir de nouvelles opportunités, d'atteindre de nouveaux consommateurs et d'élargir la présence de nos spiritueux et prêts-à-boire à base de spiritueux à travers le Canada. »

À propos de Southern Glazer's Wine & Spirits

Southern Glazer's Wine & Spirits est le plus important distributeur mondial de boissons alcoolisées et fier d'être une entreprise familiale multigénérationnelle. La société exerce ses activités dans 44 états américains, dans le District de Columbia et au Canada, ainsi que des opérations de courtage par l'intermédiaire de sa division WEBB Banks dans les Caraïbes, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. En 2022, Southern Glazer's a été répertoriée comme l'un des meilleurs employeurs pour la diversité selon Forbes. En 2021, Southern Glazer's a été sélectionnée comme l'une des entreprises les mieux gérées aux États-Unis par Deloitte Private et le Wall Street Journal, et a été nommée par Newsweek parmi les 100 lieux de travail les plus appréciés. Southern Glazer's invite tous ses clients et consommateurs adultes à commercialiser, vendre, servir et apprécier ses produits de manière responsable.

Pour plus d'informations : ca.southernglazers.com

À propos de Duvernois Esprits Créatifs

Entreprise fondée à Montréal en 2009 par le Dragon (Radio-Canada) Nicolas Duvernois, Duvernois Esprits Créatifs est leader dans l'industrie des boissons alcoolisées et non-alcoolisées. Présente en Amérique du Nord, en Europe ainsi qu'au Japon, son portfolio, composé des marques Pur Vodka, Romeo's Gin, Bockale et Choco Crème, se distingue par le désir d'imaginer et de créer des produits innovants de qualité exceptionnelle. En constante évolution, elle vise à inspirer aujourd'hui et redéfinir demain.

Pour plus d'informations : duvernois.com

Suivez Duvernois Esprits Créatifs sur Instagram

@pur_vodka

@romeosgin

SOURCE Duvernois Esprits Créatifs

19 septembre 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :