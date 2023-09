Montréal lance la démarche d'élaboration de sa future Politique de développement culturel





MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - La Ville à Montréal a donné le coup d'envoi à une grande démarche d'élaboration de sa Politique de développement culturel 2025-2030.

La démarche interpellera la population et rassemblera le milieu culturel et ses partenaires pour contribuer à la réflexion sur le déploiement de la culture sur le territoire montréalais. Au coeur des travaux, trois grandes questions seront soulevées :

Comment les arts et la culture peuvent améliorer la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais?

Comment les arts et la culture peuvent contribuer à relever les grands défis climatiques, socio-démographiques et économiques actuels et à venir?

Comment la Politique de développement culturel de Montréal pourra appuyer l'écosystème culturel pour faire face aux impacts et changements apportés par le nouveau contexte post-pandémique?

Les consultations débuteront avec des ateliers qui porteront sur des thématiques et des enjeux culturels variés. Parallèlement à ces consultations, un sondage ouvert à toutes et à tous interrogera les personnes sur leurs besoins et aspirations en termes culturels. Un projet de Politique sera ensuite rédigé et déposé à la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports de la Ville de Montréal en 2024, pour une étude publique. La nouvelle Politique de développement culturel de la Ville de Montréal pourrait ensuite être adoptée à l'hiver 2025.

Un outil structurant de développement

Une Politique de développement culturel est un outil structurant pour le développement d'un territoire. Elle démontre l'importance de la culture dans le développement d'une collectivité et exprime une vision commune et partagée de la culture. Elle est un des piliers de la stratégie d'action de la Ville de Montréal en ce qui a trait au développement culturel. Elle vise à assurer une plus grande intégration et une meilleure planification des activités dans une perspective d'amélioration de la qualité de vie de la population montréalaise et de la transition écologique.

Citations

« Ces dernières années ont été marquées par l'inauguration d'infrastructures culturelles majeures dans notre métropole avec notamment le Théâtre de Verdure, l'esplanade Tranquille, la bibliothèque Maisonneuve, sans compter les efforts considérables déployés pour préserver les ateliers d'artistes et les petits lieux de diffusion privés. La culture est centrale pour l'identité montréalaise, que ce soit dans les quartiers ou à grand déploiement dans le centre-ville. Les Montréalaises et les Montréalais y sont attachés, c'est pourquoi j'espère qu'ils seront au rendez-vous pour ces consultations qui se veulent riches, porteuses d'avenir et de renouveau pour toutes et tous », a affirmé la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante.

« Le culture prend de multiples formes, emploie des milliers de gens et contribue à la qualité de vie de la population. Malheureusement, les dernières années n'ont pas été tendres avec le milieu culturel. Les travaux entourant la nouvelle Politique seront donc l'occasion de mettre nos forces en commun et de penser notre avenir ensemble, pour les Montréalaises et les Montréalais, et pour nourrir la vitalité de cette métropole que nous aimons tant. J'invite donc le milieu culturel et tous les partenaires de la culture à contribuer activement aux travaux sur la nouvelle Politique de développement culturel » a souligné la responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif, Ericka Alneus.

Pour en savoir plus : https://www.realisonsmtl.ca/politiquedeveloppementculturel

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

19 septembre 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :