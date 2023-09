Portrait des nouveaux inscrits selon la langue de l'établissement collégial





MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française diffuse, depuis 2008, des données sur la fréquentation des établissements d'enseignement collégial du Québec selon leur langue. L'étude Langue et éducation au Québec en 2021-2022 : enseignement collégial dresse un portrait de la situation relative à l'effectif des nouveaux inscrits des établissements collégiaux francophones et anglophones du Québec, et établit les tendances caractérisant son évolution.

Réalisée à partir des données du ministère de l'Enseignement supérieur, l'étude couvre la période allant de 2007-2008 à 2021-2022 et porte sur les étudiantes et les étudiants nouvellement inscrits au collégial chaque automne, c'est-à-dire inscrits pour la première fois dans un programme conduisant à l'obtention d'un diplôme d'études collégiales (DEC).

Faits saillants

Portrait des nouveaux inscrits au collégial

En 2021, au Québec, 56 516 étudiantes et étudiants étaient nouvellement inscrits au collégial. Cet effectif est très similaire à celui de 14 ans auparavant, en 2007 (55 696 personnes).





En 2021, 37 % des nouveaux inscrits (soit un peu plus du tiers) fréquentaient un établissement collégial situé sur l'île de Montréal.





En 2021, 76 % des nouveaux inscrits au collégial étaient de langue maternelle française, 14 %, de langue maternelle autre que le français ou l'anglais et 10 %, de langue maternelle anglaise. Ces proportions étaient respectivement de 81 %, de 9 % et de 10 % en 2007.

Langue de l'établissement collégial

Entre 2007 et 2021, le nombre de nouveaux inscrits fréquentant un collège francophone est resté stable, passant de 45 669 à 45 633, et le nombre de nouveaux inscrits fréquentant un collège anglophone a augmenté de 9 %, passant de 10 027 à 10 883.





Composition de l'effectif des collèges anglophones

Au sein des collèges anglophones, 46 % des nouveaux inscrits en 2021 étaient de langue maternelle anglaise, 29 %, de langue maternelle française et 25 %, de langue maternelle autre que le français ou l'anglais.

Langue de l'établissement collégial fréquenté selon la langue des études secondaires

En 2021, 89 % des nouveaux inscrits étudiaient dans la même langue au collégial que celle dans laquelle ils avaient étudié au secondaire. Parmi les nouveaux inscrits ayant fait leurs études secondaires en français, 88 % étudiaient en français au collégial et, parmi ceux ayant fait leurs études secondaires en anglais, 95 % étudiaient en anglais au collégial.





Dans l'ensemble du Québec, parmi les nouveaux inscrits ayant fait leurs études secondaires en français, le nombre de ceux qui ont fréquenté un collège anglophone a augmenté entre 2007 et 2021, passant de 3 681 à 5 642. Sur l'île de Montréal, parmi les nouveaux inscrits ayant fait leurs études secondaires en français, la proportion de ceux fréquentant un collège anglophone est passée de 18 % en 2007 à 25 % en 2021 (+7 points de pourcentage).

En vertu de la Charte de la langue française, l'Office québécois de la langue française a le mandat de surveiller l'évolution de la situation linguistique au Québec et d'en faire rapport tous les cinq ans au ministre de la Langue française. L'Office a également pour mission d'assurer le respect de la Charte et de veiller à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce, des affaires et, de concert avec le ministère de la Langue française, de l'Administration.

