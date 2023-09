La CIBC lance de nouveaux certificats canadiens d'actions étrangères (« CCAÉ »)





L'élargissement de la gamme de CCAÉ marque le deuxième anniversaire du lancement de ces certificats, les premiers du genre dans le secteur.

TORONTO, le 19 sept. 2023 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui la création de six nouveaux certificats canadiens d'actions étrangères (« CCAÉ »), qui sont désormais inscrits à la cote de Cboe Canada. La Banque CIBC, qui a lancé cette gamme de produits il y a deux ans, offre maintenant 47 CCAÉ sur le marché.

Grâce aux CCAÉ, il est facile d'investir, en dollars canadiens, dans plusieurs des plus grandes sociétés mondiales. Proposés à une fraction du prix par action de l'action de référence sous-jacente et dotés d'une couverture de change notionnelle intégrée, les CCAÉ offrent aux investisseurs un accès abordable aux actions étrangères tout en atténuant le risque lié à la conversion des devises associé aux placements mondiaux.

« Avec la demande soutenue de la part des investisseurs, nous sommes ravis d'offrir des solutions de premier plan pour aider nos clients à réaliser leurs ambitions », a déclaré Christian Exshaw, directeur général et chef, Marchés CIBC, réseau mondial et Services financiers directs. « Alors que les Canadiens cherchent à diversifier leurs portefeuilles, les CCAÉ permettent une exposition directe à certaines des plus grandes sociétés du monde tout en couvrant le risque de change ».

Les six nouveaux CCAÉ négociables sur Cboe Canada, ainsi que leur symbole boursier sur Cboe Canada, sont listés ci-dessous :

Certificats canadiens d'actions étrangères Adobe (couverts en $ CA) - ADBE

Certificats canadiens d'actions étrangères Broadcom (couverts en $ CA) -AVGO

Certificats canadiens d'actions étrangères Caterpillar (couverts en $ CA) - CATR

Certificats canadiens d'actions étrangères Eli Lilly (couverts en $ CA) - LLY

Certificats canadiens d'actions étrangères Johnson & Johnson (couverts en $CA) - JNJ

Certificats canadiens d'actions étrangères RTX (couverts en $ CA) - RTX

Ces six certificats canadiens d'actions étrangères s'ajouteront à la gamme actuelle de CCAÉ, qui peuvent être négociés sur Cboe Canada.

Le supplément de prospectus de cette plus récente série de CCAÉ a été déposé auprès de SEDAR+ au : www.sedarplus.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les CCAÉ, veuillez consulter le site https://cdr.cibc.com.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 13 millions de clients, incluant des particuliers, des entreprises, des clients institutionnels et d'autres clients du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et aux PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Les communiqués de presse en cours et d'autres informations concernant la CIBC sont disponibles à l'adresse suivante : www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html..

SOURCE CIBC

19 septembre 2023 à 07:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :