Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 200?000 $ au Festival de magie de Québec

QUÉBEC, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 201?000 $ au Festival de magie de Québec, qui se déroule dans la capitale nationale jusqu'au 24 septembre.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ce 12e Festival de magie, parrainé par le magicien de renommée internationale Alain Choquette, présentera «?Québec, ville magique?!?» et se tiendra sur plusieurs sites et dans plusieurs rues de Québec. Il créera une cinquantaine d'emplois temporaires. Plus de 50?000 personnes sont attendues pour profiter des différentes animations et des spectacles proposés.

Il se décline en sept grands volets :

Un spectacle pour les écoles primaires de la région de Québec, présenté au Collège Saint-Charles-Garnier?;

Plus de 500 heures d'animation familiale à la place D'Youville?;

De grands spectacles de magie, réunissant des artistes internationaux, au théâtre Le Diamant?;

Le Championnat canadien de magie 2023 et le premier Concours international de magie de Québec, présenté au Collège Saint-Charles-Garnier?;

Le Congrès canadien de magie, tenu au Palais Montcalm?;

De l'animation de rue et des spectacles de magie, en collaboration avec les Sociétés de développement commercial participantes?;

L'école de magie, pour les enfants de 6 ans et plus, au Palais Montcalm.

Citations :

«?Pendant quatre jours, la région de la Capitale-Nationale sera plongée dans l'effervescence du Festival de magie de Québec. La programmation innovante et audacieuse a de quoi séduire et émerveiller les participants, et la présence d'artistes de renommée mondiale ne manquera pas d'attirer les foules. J'invite les citoyens à venir participer en famille ou entre amis, et à en profiter pour visiter les attraits de la région.?»

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

«?Le Festival de magie de Québec convie la population à découvrir le talent de magiciens d'ici et d'ailleurs et à se laisser surprendre par des numéros époustouflants. Je suis fière que notre gouvernement soutienne ce rendez-vous d'envergure qui donne un accès privilégié aux magiciens de l'heure et qui contribue au tourisme culturel au Québec. J'invite les visiteurs à profiter de leur séjour pour prendre le temps d'explorer les multiples attraits de la merveilleuse ville de Québec.?»

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde au Festival de magie de Québec une aide financière de 150?000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

Le ministère du Tourisme soutient le Festival de magie de Québec avec une aide financière de 51 000 $ par le biais de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Les organisateurs du festival souhaitent positionner Québec comme la capitale mondiale de la magie.

