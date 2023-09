Valiantys nomme un ancien dirigeant d'Atlassian à son conseil de surveillance





PARIS, 19 septembre 2023 /CNW/ -- Valiantys a annoncé aujourd'hui la nomination d'un nouveau membre du conseil de surveillance, José Morales.

José Morales apporte à Valiantys la vaste expérience et les connaissances qu'il a acquises en tant que CRO chez Freshworks, ainsi que directeur des opérations mondiales sur le terrain et vice-président du développement d'entreprise chez Atlassian.

« Tout au long de ma carrière, j'ai constaté combien il était important pour moi d'être en phase avec des entreprises avec qui je partage les mêmes valeurs et la même culture. Au-delà de mes liens étroits avec Atlassian, j'ai toujours apprécié Valiantys et observé sa croissance significative et son évolution au fil des années. Je suis particulièrement impressionné par la manière dont l'entreprise s'est développée ces derniers temps. J'ai une confiance absolue en Atlassian et en son avenir, ce qui renforce mon optimisme à l'égard de Valiantys. Celle-ci jouit d'un potentiel considérable pour créer de nouvelles opportunités et continuer à offrir de la valeur aux clients en tant que partenaire leader des prestations de services autour des solutions Atlassian », a-t-il déclaré.

José Morales est actuellement membre du conseil d'administration, investisseur et conseiller en stratégie Go-to-Market auprès d'entreprises technologiques leaders de leur secteur. Après avoir passé 10 ans chez Atlassian, il a occupé le poste de Chief Revenue Officer (CRO) chez Freshworks, où il a dirigé la stratégie Go-to-Market mondiale et où il était responsable des ventes, des partenariats, de la satisfaction client et de l'accompagnement aux entreprises. Chez Atlassian, il a mis en place et dirigé l'organisation des opérations sur le terrain, qui comprenaient les ventes directes, les programmes de partenariat, les services et d'autres fonctions clés liées au lancement de produits. Ses équipes étaient notamment en charge du soutien et du pilotage du programme de libre-service, ainsi que des ventes sur le terrain qui concluaient des contrats à sept chiffres avec des entreprises du classement Global 2000 dans le monde entier. José Morales a rejoint Atlassian alors que le chiffre d'affaires de l'entreprise était de 100 millions de dollars, et il a contribué à porter son rendement annuel à 1,8 milliard de dollars. Au cours de cette période, il a constitué des équipes dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, au Japon et aux Philippines. En plus des opérations sur le terrain, José Morales a dirigé le développement de l'entreprise pendant 5 ans, réalisant de nombreuses acquisitions, y compris celle de HipChat, qu'il a dirigée durant 2 années après son acquisition. Avant de rejoindre les rangs d'Atlassian, il a occupé d'autres fonctions liées au lancement de produits auprès de grandes entreprises de logiciels de la Silicon Valley.

Valiantys continue de renforcer sa position de leader en tant que partenaire mondial d'Atlassian, notamment grâce à ses récentes acquisitions, à ses solutions innovantes, à son expérience éprouvée, ainsi qu'à sa présence de longue date en Europe, en Amérique du Nord et au-delà. L'arrivée de José Morales chez Valiantys souligne notre alignement sur la stratégie mondiale d'Atlassian et notre quête permanente d'excellence pour nos clients dans le monde entier.

« Je suis ravi d'accueillir José chez Valiantys. Sa nomination au conseil de surveillance est en parfaite adéquation avec nos ambitions de maintenir la position de Valiantys en tant que leader mondial des prestations de services autour des solutions Atlassian, tout en poursuivant notre quête de croissance et d'alignement sur la stratégie d'Atlassian afin d'offrir plus de valeur à nos clients », a déclaré Emmanuel Benoit, PDG de Valiantys.

