M. FRANCK-ARMEL RWAMO, JEUNE RÉSIDENT DE L'ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE-GRÂCE, NOMMÉ AU CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL





MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal, est fière d'annoncer la nomination par le conseil municipal de M. Franck-Armel Rwamo, pour un mandat de trois ans, à titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal (CjM).

Mme Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal, a affirmé : « Les jeunes qui s'impliquent au sein du Conseil jeunesse de Montréal sont une réelle source d'inspiration pour tout le monde. Montréal est privilégiée d'avoir une jeunesse aussi impliquée et concernée par les enjeux qui façonnent notre collectivité. Toutes mes félicitations à M. Rwamo. Nous avons hâte d'entendre sa voix. »

« C'est avec plaisir que j'accueille la nomination de M. Rwamo pour un premier mandat au Conseil jeunesse de Montréal. Sa contribution envers la lutte contre le racisme et les inégalités sociales est absolument essentielle pour favoriser une métropole unie où il fait bon vivre et où chaque personne se sent respectée, entendue et considérée. Je salue son engagement de tous les instants à façonner positivement notre métropole », a déclaré la conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au comité exécutif, Mme Despina Sourias.

Qui est-il?

Franck-Armel Rwamo est né et a grandi au Burundi. Il a par la suite immigré au Canada et Montréal a été sa première terre d'accueil. Il s'est installé dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et est tombé sous son charme. Il considère aujourd'hui l'arrondissement comme chez lui. La diversité, la courtoisie, le dynamisme et l'aménagement urbain l'ont beaucoup marqué depuis son arrivée et il souhaite contribuer au rayonnement de l'arrondissement.

Titulaire d'un baccalauréat en science politique de l'Université du Québec à Montréal, Franck-Armel Rwamo entame dès l'automne 2023 des études de deuxième cycle en marketing à HEC Montréal. Actuellement chargé de projet pour le plan de développement social de la Table de quartier de Montréal-Nord, il est également conseiller chez Énergie Cardio Notre-Dame-de-Grâce.

Franck-Armel Rwamo combine diverses implications sociopolitiques, tant au niveau local qu'au niveau international. Ses intérêts portent sur la jeunesse, la lutte contre le racisme et les inégalités sociales, le vivre-ensemble, l'éducation, la santé mentale et le bien-être ainsi que les relations internationales. Il est aussi un passionné de sport et espère contribuer positivement au rôle que ce dernier peut jouer dans la vie des jeunes Montréalaises et Montréalais.

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller la mairesse et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

19 septembre 2023 à 07:00

