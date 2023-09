CGI All Payments maintenant offerte sur la Place de marché Azure de Microsoft





TORONTO, le 19 sept. 2023 /CNW/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a annoncé aujourd'hui que CGI All Payments, sa solution de paiement d'entreprise flexible et adaptée au nuage, est maintenant offerte sur la Place de marché Azure de Microsoft, un magasin en ligne qui propose des applications et des services pour une exécution dans Azure. La disponibilité de CGI All Payments sur cette plateforme simplifie l'achat, le déploiement et la gestion de la solution sectorielle de pointe de CGI pour les clients, en toute souplesse.

« CGI All Payments est conçue pour permettre un traitement plus rapide, une réduction de coûts et une plus grande transparence à nos clients, a souligné Robert Coakley, vice-président, services-conseils, Prestation, et responsable des solutions de paiements pour CGI. Maintenant qu'ils peuvent obtenir la solution sur la Place de marché Azure, les clients disposent d'une avenue supplémentaire pour se procurer facilement et rapidement l'ensemble des services novateurs et modernes que propose CGI All Payments. »

Jake Zborowski, directeur général, Plateforme Microsoft Azure chez Microsoft a indiqué : « Nous sommes ravis d'accueillir CGI sur la Place de marché Azure, qui offre à nos partenaires une excellente visibilité aux clients du nuage partout dans le monde. La Place de marché Azure propose des expériences de classe mondiale de la part de nos partenaires de confiance mondiaux qui possèdent des solutions certifiées pour une exécution en toute transparence avec Azure. »

CGI enrichit le secteur des paiements de quatre décennies d'expertise approfondie et de connaissances sectorielles. L'étendue du portefeuille de l'entreprise, y compris des services de conseil et des solutions, permet aux conseillers de CGI de soutenir les clients depuis la définition de la stratégie à la conception de solution et sa mise en oeuvre, en passant par l'intégration de systèmes et le soutien opérationnel. À titre de partenaire technologique indépendant, la solution CGI All Payments peut être entièrement déployée sur un ou plusieurs écosystèmes.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 500 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

