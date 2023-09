think-cell acquiert la startup d'IA AskBrian pour révolutionner la productivité sur le lieu de travail





think-cell, le principal logiciel de productivité pour la création de présentations basées sur des données dans Microsoft PowerPoint, annonce l'acquisition réussie d'AskBrian, une société spécialisée dans l'IA appliquée pour les professionnels. Cette opération stratégique élargit la gamme de produits et de technologies de think-cell en mettant l'accent sur la productivité au travail.

AskBrian a développé Brian, un assistant numérique sécurisé, multifonctionnel et doté d'une IA, qui aide les professionnels en automatisant les tâches répétitives et fastidieuses via Microsoft Teams, e-mail et Slack. Brian exécute un large éventail de tâches alimentées par des technologies et des fournisseurs de données de premier plan tout en garantissant la conformité avec les normes européennes en matière de confidentialité et de sécurité.

« Nous sommes ravis d'accueillir AskBrian au sein de la famille think-cell alors que nous entamons ce nouveau chapitre de croissance et d'innovation », déclare Kenny Wyatt, PDG de think-cell. « Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre engagement à fournir des solutions de productivité exceptionnelles à nos clients afin qu'ils puissent exceller dans leurs activités professionnelles. »

Les cofondateurs d'AskBrian, Pavol Sikula et Matthias Ruppel, partagent également l'enthousiasme suscité par cette acquisition : « Joindre nos forces à celles de think-cell est une opportunité remarquable pour AskBrian. Notre assistant IA, associé au logiciel de productivité de pointe de think-cell, crée une combinaison très puissante permettant de redéfinir la façon dont les professionnels travaillent et collaborent », déclare Pavol Sikula. Matthias Ruppel ajoute : « Nous sommes ravis d'apporter notre expertise à cette collaboration et de proposer des solutions innovantes à un plus grand nombre de clients. »

Avec l'acquisition d'AskBrian, think-cell permet aux professionnels d'être encore plus productifs : de la collecte d'informations et de la visualisation de données à l'automatisation des flux de travail et à la prise de décision.

À propos de think-cell

Fondée à Berlin en 2002, think-cell est le standard de référence pour la création de présentations professionnelles dans PowerPoint. Grâce à ses outils de productivité et à la prise en charge de plus de 40 types de graphiques, 10 des 10 plus grands cabinets de conseil mondiaux font confiance à think-cell. C'est le logiciel de prédilection du Fortune 500 et il est enseigné dans 9 des 10 plus grandes écoles de commerce des États-Unis. Pour en savoir plus et télécharger une version d'essai entièrement fonctionnelle de 30 jours, rendez-vous sur https://www.think-cell.com

À propos d'AskBrian

Fondée en 2018, AskBrian GmbH est une startup allemande spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée axée sur les besoins des professionnels. L'assistant basé sur l'IA de la société, « Brian », connecte les utilisateurs avec des technologies de pointe et des sources de données de premier plan sélectionnées via Microsoft Teams, e-mail et Slack, tout en assurant la conformité avec les normes de sécurité des données RGPD et ISO 27001. Pour en savoir plus et vous inscrire pour un essai, rendez-vous sur https://www.askbrian.ai

19 septembre 2023 à 06:10

