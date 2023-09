Programme de soutien aux infrastructures de transport ferroviaire et à l'intégration modale - 60 M$ pour l'amélioration des infrastructures de transport ferroviaire au Québec





QUÉBEC, le 19 sept. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce un montant de 60 M$ pour maintenir et améliorer l'état des infrastructures de transport ferroviaire au Québec. Les nouvelles sommes permettront de mieux répondre aux besoins des entreprises et de soutenir plus de demandes.

Le gouvernement du Québec favorise ainsi le développement d'infrastructures ferroviaires ainsi que l'intégration de ce mode de transport aux chaînes logistiques dans un objectif de mobilité durable. Ces investissements permettront, entre autres, d'adapter les chemins de fer aux changements climatiques, de rehausser l'efficacité et la compétitivité du réseau ferroviaire et du système de transport au Québec, d'améliorer l'intégration du transport ferroviaire au transport routier et maritime, et de poursuivre le déploiement de ce mode de transport durable.

Selon l'Association des chemins de fer du Canada, une locomotive peut transporter une tonne de marchandises sur plus de 220 km avec un seul litre de carburant, ce qui équivaut à retirer jusqu'à 300 camions des routes.

Ces nouveaux investissements s'ajoutent aux plus de 440 M$ destinés à la remise en service complète du chemin de fer entre Vallée-Jonction et Thetford Mines d'ici la fin de l'automne 2025, ainsi qu'aux plus de 870 M$ consacrés à l'entière réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, qui devrait s'achever en 2026.

« Nos investissements dans le réseau ferroviaire québécois sont un message clair de notre gouvernement en vue de la transition vers des solutions de transport plus sobres en carbone pour nos marchandises. En offrant des chemins de fer plus performants et plus accessibles, nous contribuons au développement de l'économie de nos régions. Ainsi, l'ensemble des projets soutenus renforcent nos chaînes de transport de marchandises en les rendant plus fiables et plus compétitives. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je me réjouis de l'annonce de ma collègue. On le sait, le secteur des transports est le plus grand émetteur de GES au Québec et, en ce sens, chaque mesure compte. Celle d'aujourd'hui a le potentiel d'avoir, à plus long terme, un effet à la baisse sur le nombre de véhicules à essence sur nos routes pour le transport de marchandises. Il s'agit d'un autre geste concret qui démontre que notre gouvernement poursuit encore ses efforts afin de verdir notre économie. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Le Programme de soutien aux infrastructures de transport ferroviaire et à l'intégration modale (PSITFIM) a permis de soutenir 16 projets à hauteur de 12,6 M$ pour l'année 2022-2023.

Les nouvelles modalités du PSITFIM sont en vigueur jusqu'au 31 mars 2026.

Les principales modifications aux modalités du PSITFIM 2023-2026 sont les suivantes :

Volet 1 : Maintien et amélioration des infrastructures de transport ferroviaire



Hausse de la contribution financière maximale de 4 M$ à 4,5 M$ par projet, pour un maximum de deux projets différents par année, par organisme.



Volet 2 : Intégration modale



Inclusion des locotracteurs, des rotateurs et des revolvers de conteneurs;





Hausse de la contribution financière maximale de 2 M$ à 2,5 M$ par projet.



Volet 3 : Études



Inclusion des études scientifiques et des tests en laboratoire ou sur le terrain portant sur un aspect spécifique de l'industrie ferroviaire.

Le programme s'inscrit dans la mise en oeuvre de la Politique de mobilité durable - 2030, particulièrement la mesure visant l'utilisation optimale des modes de transport et de l'intermodalité pour améliorer la compétitivité des entreprises.

Le programme est financé en vertu de la mesure « Encourager l'utilisation du réseau ferroviaire pour le transport des personnes et des marchandises » figurant au budget de dépenses 2023-2024 du gouvernement du Québec, qui prévoit 20 M$ par année, de 2023-2024 à 2025-2026.

Programme de soutien aux infrastructures de transport ferroviaire et à l'intégration modale

Politique de mobilité durable - 2030

19 septembre 2023 à 06:01

