Avis aux médias - Les escouades mixtes à Montréal - Innovation ou extension de la répression des personnes en situation d'itinérance ?

MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Le mercredi 20 septembre à 9h, les médias sont invités à assister à une conférence de presse au Plateau de travail de Sentier Urbain (entrée en face du 1881 rue Saint-André) marquant le lancement du rapport Innovation ou extension de la répression : les perspectives des intervenant·es sur les escouades mixtes à Montréal.

Le rapport met en lumière une forme d'intervention sociale de plus en plus répandue à Montréal : les escouades au sein desquelles un policier travaille aux côtés d'un intervenant du CIUSSS ou de la Société de développement social (SDS). Ces escouades mixtes, axées principalement sur des situations impliquant des personnes en situation d'itinérance, sont souvent décrites comme une innovation sociale et un passage d'une réponse policière répressive à une intervention de soutien. Or, dans le débat public, les perspectives tout autres des intervenant·es qui travaillent avec les personnes en situation d'itinérance brillent par leur absence.

Dirigé par Ted Rutland, professeur à l'Université Concordia, le rapport présente une analyse des escouades mixtes basée sur des entretiens auprès de 38 intervenant·es. Le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) ayant soutenu la démarche et qui appuie les recommandations qui en ressortent remercie grandement l'équipe de chercheur·euses pour leur travail qui met en lumière tant d'enjeux au coeur des préoccupations et du travail du regroupement.

Sur place prendront parole Ted Rutland, ainsi que des membres du RAPSIM et de l'équipe de recherche. Ces personnes seront disponibles pour des entrevues.

Aide-mémoire:

Quoi: Le lancement du rapport Innovation ou extension de la répression : les perspectives des intervenant·es sur les escouades mixtes à Montréal.

Quand: 9h00 le mercredi 20 septembre 2023.

Où: En face du 1881 Saint-André, au Plateau de travail de Sentier Urbain.

