Hyundai Mobis développe une technologie de stationnement automatisé en une seule touche grâce à l'auto-apprentissage





Mise en place d'un système d'« aide au stationnement à mémoire » (Memory Parking Assist - MPA) qui assimile l'itinéraire de conduite et opère le stationnement à l'aide de caméras ultrasoniques et des écrans de visualisation du périmètre (SVM)

Obtention d'une technologie intermédiaire pour le stationnement autonome sans conducteur... Anticipant un avantage concurrentiel sur les rivaux dans l'acquisition de commandes

Prendre la tête du marché en intégrant des capteurs dans le système de contrôle du stationnement de la prochaine génération, une technologie clé à l'ère de la conduite autonome et de l'électrification.

SÉOUL, Corée du Sud, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- L'évolution de la technologie de stationnement avancée continue de progresser. Avec les progrès de divers systèmes d'aide à la conduite en milieu urbain (ADAS) et la fusion des capteurs vidéo, l'ère du stationnement autonome approche à grands pas.

Le 19 septembre, Hyundai Mobis (KRX: 012330) a annoncé avoir réussi à développer le « MPS 1.0P (Premium) », une version améliorée du système de contrôle de stationnement de nouvelle génération (MPS, pour « Mobis Parking System ») lancé en 2021. Selon les évaluations de l'industrie, l'ajout de nouvelles technologies de contrôle du stationnement et de technologies élémentaires à la technologie existante a renforcé sa position dans le secteur du contrôle du stationnement à haute performance.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de cette technologie est l'aide au stationnement avec mémoire (MPA, pour « Memory Parking Assist »). Lorsque le conducteur se gare en mode d'apprentissage de la trajectoire, le véhicule assimile lui-même ce processus, ce qui permet au conducteur de se garer de manière autonome sur une place de stationnement d'une simple pression du doigt.

L'essence de cette technologie de stationnement est la fusion des capteurs vidéo, combinant des capteurs ultrasoniques et des SVM (pour « Surround View Monitor »). Une technologie avancée qui mesure simultanément la position du véhicule et établit des cartes à partir des informations obtenues a également été appliquée. La mise en oeuvre de ces techniques issues de la robotique a permis d'obtenir des fonctions d'aide à la conduite prenant en charge une distance de stockage allant jusqu'à 100 mètres.

Cette technologie devrait être bien accueillie dans des pays comme ceux d'Europe ou la Chine, où les aires de stationnement attitrées et les garages privés sont relativement courants. Le stress lié au stationnement est éliminé, car il est possible de se garer à distance au même endroit en se basant sur la trajectoire de conduite précédemment assimilée.

Le système de contrôle de stationnement de nouvelle génération de Hyundai Mobis, développé sans capteurs radar ou lidar coûteux et uniquement avec des caméras ultrasoniques et des SVM, présente des avantages à la fois en termes de sophistication technologique et de coût. Par conséquent, on s'attend à une popularisation rapide dans les véhicules ordinaires et à des commandes internationales.

Une autre technologie essentielle du système MPS, l'aide au stationnement intelligente à distance (RSPA, pour « Remote Smart Parking Assist »), a également été améliorée. La fonction RSPA existante, déjà appliquée à plusieurs voitures de série, reconnaît les places de stationnement grâce à des capteurs ultrasoniques et permet de se garer à la fois perpendiculairement et parallèlement à l'aide d'un bouton, sans que le conducteur ne soit obligé de donner un coup de volant. Cependant, la présence d'un véhicule à proximité est nécessaire pour que les ultrasons soient détectés.

Grâce à la fusion de capteurs vidéo, Hyundai Mobis a ajouté une fonction de reconnaissance des lignes de stationnement à la version RSPA 2. Cette fonction permet de se garer de manière autonome, même sur une place de parking vide sans véhicule environnant, en reconnaissant les lignes de stationnement. Cette technologie a été dévoilée pour la première fois au public lorsqu'elle a été installée dans le véhicule électrique récemment lancé par Kia, le SUV EV9, ainsi que dans les modèles G90, GV60 et IONIQ 6.

Lors de la conférence AutoSens à Bruxelles, en Belgique, Hyundai Mobis présentera les réalisations de cette technologie sous le thème « The Future of Vehicle Parking Innovation » (en français, « L'avenir de l'innovation en matière de stationnement des véhicules ») aux initiés de l'industrie. Cette conférence mondialement réputée sur les systèmes ADAS et la conduite autonome se déroulera du 19 au 21 septembre.

Hyundai Mobis prévoit de poursuivre ses travaux de recherche et de développement jusqu'au stade du stationnement autonome sans conducteur (AVP, pour « Auto Valet Parking »). En parallèle, l'entreprise continue de dévoiler des innovations en matière de conduite urbaine autonome, telles que la conduite en mode « crabe » et le « braquage zéro », avec le « e-Corner System », concrétisant ainsi son projet de leadership sur le futur marché de la mobilité.

19 septembre 2023 à 03:00

