La NYU Stern School of Business s'associe à la NYU Abu Dhabi pour lancer un programme de MBA d'un an à temps plein aux Émirats arabes unis

La Stern School of Business de l'Université de New York est la seule école de commerce américaine offrant un programme de MBA à temps plein au Moyen-Orient.

est la seule école de commerce américaine offrant un programme de MBA à temps plein au Moyen-Orient. Le programme de MBA d'un an à temps plein « Stern at NYU Abu Dhabi » donnera aux étudiants la possibilité de bâtir une carrière future dans la région MOAN, avec des modules d'enseignement situés à la fois à Abu Dhabi et à New York.

donnera aux étudiants la possibilité de bâtir une carrière future dans la région MOAN, avec des modules d'enseignement situés à la fois à Abu Dhabi et à New York. L'ouverture des candidatures aura lieu en octobre 2023 ; la classe inaugurale débutera en janvier 2025 et sera diplômée en décembre de la même année.

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La NYU Stern School of Business (NYU Stern), l'une des principales institutions de recherche et d'enseignement au monde, et la NYU Abu Dhabi (NYUAD), une université exceptionnelle d'arts libéraux et de recherche, a annoncé aujourd'hui le lancement du programme de MBA d'un an à temps plein « Stern at NYUAD ».

Avec 54 crédits, le programme de MBA d'un an à temps plein reflète ses homologues possédant une durée de deux ans, offrant aux étudiants la possibilité d'obtenir un MBA complet qui allie connaissance théorique et expérience pratique tout en bénéficiant d'un délai plus court avant d'entrer sur le marché du travail. Les projets de stages expérientiels sont intégrés au programme, avec des modules conçus pour fournir des expériences d'apprentissage pratiques auprès d'organisations locales.

Le nouveau MBA « Stern at NYUAD » représente un changement radical pour la formation commerciale dans la région MOAN, et contribuera à développer un vivier de talents internationaux solutionneurs de problèmes dans les EAU et au-delà. Il offre une occasion unique à des professionnels ambitieux en début de carrière d'approfondir leur expérience et de tirer parti de la croissance émergente des secteurs privé et public dans la région.

La présidente de la NYU, Linda G. Mills, a annoncé que « la création du MBA « Stern at NYUAD » constituait véritablement une étape historique. Le lancement de ce programme ? la première offre de diplôme professionnel de la NYUAD créée en collaboration avec la NYU Stern School ? est une nouvelle étape importante dans le développement réussi de la NYU Abu Dhabi, et un grand pas en avant dans la réalisation de la vision que la NYU et nos partenaires d'Abu Dhabi partagent concernant cette institution révolutionnaire depuis ses débuts. Il s'agit aussi d'un merveilleux exemple du type de collaboration entre écoles que nous pouvons nous attendre à voir fleurir au cours des prochaines années. Je suis certaine que son impact se fera sentir à l'échelle régionale et mondiale. »

« Stern at NYUAD » devrait accueillir sa classe inaugurale en janvier 2025. Les caractéristiques distinctives du programme de MBA comprennent des modules de printemps et d'automne à Abu Dhabi et des modules d'été à New York. Les étudiants bénéficieront également de l'expertise d'un éventail de dirigeants clés des Émirats arabes unis et du monde des affaires, garantissant que les diplômés acquerront une visibilité internationale inestimable et auront tous et toutes l'opportunité d'améliorer leurs perspectives de carrière.

Commentant cette étape importante, Raghu Sundaram, doyen de la NYU Stern School of Business, a déclaré que « l'introduction de ce MBA à temps plein dans la région MOAN est révolutionnaire pour les étudiants voulant obtenir un MBA de l'une des meilleures écoles de commerce du monde en l'espace d'un an seulement, et qui désirent construire leur carrière dans une région profitant d'une croissance exponentielle. Grâce à cette collaboration pionnière avec la NYU Abu Dhabi, nous avons une merveilleuse occasion de former la prochaine génération de dirigeants et d'améliorer le vivier de talents des Émirats arabes unis. »

Tamkeen, partenaire de la NYU aux Émirats arabes unis, a soutenu le parcours de la NYU Abu Dhabi en tant qu'étendard de l'excellence académique tant au niveau local que mondial. L'ajout d'un programme de MBA d'un an à temps plein renforce l'offre académique de la NYUAD, et souligne l'engagement des Émirats arabes unis envers l'éducation en tant que priorité stratégique nationale et catalyseur essentiel de l'avancement économique, sociétal et culturel.

Mariët Westermann, vice-chancelière de la NYUAD, a exprimé son enthousiasme envers le programme de MBA, déclarant que « le partenariat entre la NYU Stern School of Business et la NYU Abu Dhabi marque un tournant pour l'éducation aux EAU, avec des implications profondes. Alors que la NYU Abu Dhabi reste déterminée à innover dans le domaine de l'éducation mondiale, cette collaboration est une étape remarquable dans notre quête incessante d'excellence, de distinction et de services rendus à la société dans les Émirats arabes unis et dans de nombreux autres pays du monde. La présence de la Stern School à la NYUAD contribuera à alimenter l'économie du savoir dans cette région dynamique, à répondre à la demande croissante de chefs d'entreprise mondiaux et à donner l'occasion d'élever l'éducation au commerce international à un niveau supérieur. »

Le programme de MBA d'un an à temps plein « Stern at NYU Abu Dhabi » sera dirigé par Robert Salomon, professeur de gestion à la Stern School depuis 2005, qui fera office de doyen inaugural de « Stern at NYUAD ». M. Salomon est un chercheur et éducateur primé, qui enseigne et mène des recherches sur la mondialisation et la stratégie mondiale depuis plus de 25 ans. En 2016, il a publié La vision globale : comment les entreprises peuvent s'y prendre pour surmonter les pièges de la mondialisation (titre originel : « Global vision : How Companies Can Overcome the Pitfalls of Globalization »). Avant cette nomination, M. Salomon était vice-doyen pour les programmes de direction, ainsi que professeur et membre du corps professoral du NEC en gestion internationale à la Stern. Il a été professeur invité à l'école de commerce IESE en Espagne et professeur adjoint à l'USC Marshall School of Business.

Après avoir réussi le programme de MBA, les étudiants obtiendront un diplôme entièrement accrédité de l'Université de New York, conféré conjointement par la NYU Stern et la NYU Abu Dhabi.

Pour en savoir plus sur le programme et vous y inscrire, veuillez visiter le site stern.nyuad.nyu.edu

Note aux rédacteurs :

Programme de MBA d'un an à temps plein débutant en janvier 2025.

Basé à Abu Dhabi avec deux modules à New York - cours d'apprentissage pratique Faire des affaires à New York .

- cours d'apprentissage pratique . Le programme se compose de 54 crédits, de façon similaire aux programmes de MBA standard d'une durée de deux ans, offrant aux étudiants des connaissances approfondies et des expériences pratiques pour exceller dans le paysage commercial mondial dans un délai plus court.

À propos de la NYU Stern School of Business :

La Stern School of Business de l'Université de New York, située au coeur de Greenwich Village et profondément liée à la ville dont elle porte le nom, est l'une des principales écoles de gestion et centres de recherche du pays. La NYU Stern offre un large portefeuille de programmes transformationnels de premier et deuxième cycles et de niveau cadre, tous enrichis par le dynamisme et les ressources approfondies de l'une des capitales mondiales des affaires. La NYU Stern forme une communauté accueillante, qui incite ses membres à adopter et à diriger le changement dans un monde en transformation rapide. Rendez-vous sur www.stern.nyu.edu .

À propos de la NYU Abu Dhabi (NYUAD) :

La New York University Abu Dhabi est le premier campus complet d'arts libéraux et de recherche au Moyen-Orient à être exploité à l'étranger par une grande université de recherche américaine. La NYU Abu Dhabi a intégré un programme interdisciplinaire de premier cycle hautement sélectif avec un centre mondial de recherche et d'études de pointe. L'université permet à ses étudiants en sciences, en ingénierie, en sciences sociales, en sciences humaines et en arts de réussir dans un monde de plus en plus interdépendant, contribuant à faire progresser la coopération et le progrès sur les défis communs de l'humanité. Les étudiants de haut niveau de la NYU Abu Dhabi sont originaires de plus de 115 pays et parlent plus de 115 langues. Ensemble, les campus de la NYU à New York, Abu Dhabi et Shanghai forment l'épine dorsale d'une université mondiale unique, qui offre aux professeurs et aux étudiants l'occasion d'expérimenter des milieux d'apprentissage variés et de s'immerger dans d'autres cultures sur l'un des nombreux sites d'études que la NYU possède, répartis sur six continents.

19 septembre 2023 à 02:00

