Les produits innovants de Dekang, la bille DKiss Menthol pour cigarettes et l'inhalateur de nicotine sans fumée, seront présentés au niveau mondial au salon InterTabac 2023 en Allemagne

DORTMUND, Allemagne, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Dekang Biotech Co. (« Dekang »), pionnier de l'industrie du vapotage, se prépare à participer à InterTabac 2023, un salon industriel de renom qui se tiendra du 14 au 16 septembre à Dortmund, en Allemagne. Au stand 2.B18, Dekang présentera deux produits qui font leurs débuts mondiaux, offrant des solutions uniques pour améliorer l'expérience de la nicotine tout en donnant la priorité à la responsabilité environnementale.

La première innovation de Dekang est la bille DKiss Menthol, qui va transformer l'expérience des fumeurs de plusieurs façons. C'est le moyen le plus simple d'aromatiser les cigarettes. La bille DKiss Menthol se distingue par sa conception innovante, qui garantit un processus d'application propre et pratique tout en permettant aux utilisateurs d'ajuster l'intensité en fonction de leurs préférences.

La bille DKiss Menthol s'adresse à un public varié en proposant une large gamme d'arômes, y compris pour les personnes sensibles aux odeurs de cigarette. Ce produit éradique efficacement les odeurs de cigarette et la mauvaise haleine causée par le tabagisme, et constitue une solution discrète pour les fumeurs. Les amateurs de menthe apprécieront la variante rafraîchissante de l'arôme de menthe, qui équilibre habilement le goût de la cigarette et l'odeur désagréable qu'elle dégage, ce qui en fait un choix idéal pour les amateurs de cigarettes mentholées.

Le deuxième produit révolutionnaire de Dekang, l'inhalateur de nicotine sans fumée DKiss, offre un complément sans fumée au tabagisme et au vapotage traditionnels. Ce produit sert de système d'administration de nicotine (ENDS), offrant aux utilisateurs une expérience satisfaisante de la nicotine sans les effets nocifs du tabagisme et du vapotage traditionnels.

Grâce à sa technologie de chauffage sans contact, l'inhalateur de nicotine sans fumée DKiss se distingue des vapoteuses électroniques, ce qui garantit une expérience plus sûre et plus douce. Conçu comme un produit à risque réduit, il minimise les risques pour la santé, et constitue un complément responsable pour les consommateurs de nicotine.

L'inhalateur de nicotine sans fumée DKiss ne produit pas de fumée, ce qui permet de l'utiliser dans n'importe quel contexte sans affecter l'environnement ou les passants. De plus, les utilisateurs peuvent choisir parmi une large gamme d'arômes, ce qui leur permet de personnaliser leur expérience de la nicotine.

Pour en savoir plus sur Dekang, rendez-vous sur www.dekangbio.com ou bien contactez-nous à l'adresse [email protected] ou au veuillez +86-755-27567890.

