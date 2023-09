Supermicro présente un certain nombre de plateformes Edge à densité et puissance optimisées pour les opérateurs de télécommunications, basées sur le nouveau processeur AMD EPYCtm série 8004





La nouvelle famille H13 WIO de Supermicro comprend des systèmes conformes à NEBS, offrant des options d'alimentation CA ou CC avec un TDP à partir de seulement 80 watts capables d'évoluer jusqu'à 64 coeurs -- elle offre une efficacité énergétique, des configurations flexibles, une densité de plateforme pour les applications de la périphérie intelligente et des télécommunications

SAN JOSE, Calif., États-Unis, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un fournisseur de solutions informatiques complètes pour le cloud, l'IA/ML, le stockage et la 5G/Edge, annonce la génération de serveurs WIO Supermicro H13 basée sur AMD, optimisés pour offrir des performances et une efficacité énergétique élevées pour les centres de données de périphérie et de télécommunications alimentés par les nouveaux processeurs AMD EPYCtm 8004. Le nouveau Supermicro H13 WIO et les systèmes d'E/S du panneau frontal à faible profondeur fournissent des serveurs à socket unique écoénergétiques qui réduisent les coûts d'exploitation pour les applications d'entreprises, de télécommunications et de périphérie. Ces systèmes sont conçus avec un facteur de forme dense et des options d'E/S flexibles pour le stockage et la mise en réseau, rendant les nouveaux serveurs idéaux pour le déploiement dans les réseaux de périphérie.

« Nous sommes ravis d'élargir nos offres de serveurs basés sur AMD EPYC optimisés pour offrir un excellent TCO et une excellente efficacité énergétique pour la mise en réseau des centres de données et l'edge computing, a déclaré Charles Liang, PDG de Supermicro. Les nouveaux systèmes WIO Supermicro H13 avec mémoire PCIe 5.0 et DDR5-4800 MHz, qui viennent s'ajouter à nos solutions informatiques à l'échelle du rack, de la périphérie au cloud, offrent des performances exceptionnelles pour les applications en périphérie. »

Les plateformes WIO Supermicro H13 sont des serveurs à socket unique alimentés par des processeurs de la série AMD EPYC 8004 avec jusqu'à 64 coeurs, prenant en charge les derniers emplacements PCIe 5.0 x16. La version 1U à faible profondeur est conçue avec des E/S frontales dans une solution compacte prenant en charge 3 emplacements PCIe 5.0 pour l'extension. Il est plus silencieux que les serveurs traditionnels et sa température de fonctionnement peut atteindre 40 à 55 °C, selon le nombre de coeurs de processeur. Les nouveaux serveurs WIO utilisent des alimentations Titanium, ce qui augmente l'efficacité énergétique et offre des performances par watt plus élevées pour l'ensemble du système.

« Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Supermicro pour fournir plusieurs systèmes optimisés pour les applications qui intègrent les nouveaux processeurs AMD EPYC 8004. Avec cette dernière annonce, Supermicro continue de fournir au marché un impressionnant portefeuille de systèmes pour répondre aux besoins des opérateurs et des fournisseurs de services de télécommunications pour qui la performance, l'efficacité énergétique et le coût du système sont de la plus haute importance », a déclaré Lynn Comp, vice-présidente d'entreprise, marketing des produits et technologies pour les serveurs chez AMD.

La version à faible profondeur est conçue avec des E/S frontales dans une solution compacte et est plus silencieuse que les serveurs traditionnels. Elle est idéale pour les déploiements dans les télécommunications et en périphérie avec des contraintes spatiales et thermiques. Le système offre également des options CA et CC et des fonctionnalités conformes à NEBS pour les opérations liées aux télécommunications. Dans l'ensemble, le processeur de la série AMD EPYC 8004 est un processeur puissant et polyvalent qui aide les opérateurs à améliorer les performances, l'efficacité et la sécurité de leurs réseaux.

Les processeurs de la série AMD EPYC 8004 intègrent l'architecture de base « Zen 4c » écoénergétique dans un processeur spécialement conçu pour offrir des plateformes uniques et écoénergétiques qui peuvent alimenter le calcul dans les déploiements de serveurs pour la périphérie intelligente et les centres de données. Grâce à des processeurs moins de coeurs, de vastes plages thermiques et des plages de TDP à partir de 80 W, et un TDP maximum de 200 W. Il s'agit d'utiliser le nouveau socket SP6, des coeurs de processeur « Zen 4c » écoénergétiques, des conceptions de systèmes rentables et des caractéristiques thermiques et acoustiques pour permettre le déploiement dans des centres de données à faible densité et dotés de réseaux électriques limités ainsi que pour des utilisations de plus en plus fréquentes « hors du centre de données » telles que la périphérie, la vente au détail, les télécommunications et plus encore. La sécurité avancée, y compris le chiffrement sécurisé de la mémoire (SME) et la pagination imbriquée sécurisée (SNP), aide à défendre les réseaux de télécommunications contre les cyberattaques. L'edge computing, qui rapproche le traitement et le stockage de l'endroit où les données sont générées, bénéficiera du facteur de forme inférieur des serveurs Supermicro et d'une consommation d'énergie réduite.

18 septembre 2023 à 23:26

