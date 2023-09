LTIMindtree lance Testing as a Service pour Oracle SaaS





LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, annonce le lancement de Testing as a Service pour Oracle SaaS. Suite au succès de RELY - une suite exhaustive de plateforme de services d'assurance et de conformité pour les applications d'entreprise, cette nouvelle offre établit un nouveau standard pour les tests Oracle SaaS.

Le Testing as a Service de LTIMindtree pour Oracle SaaS sur la plateforme RELY est une solution qui a été créée pour résoudre les différents défis que posent les tests et la validation d'Oracle Cloud. Les équipes de test sont notamment confrontées à la nature manuelle et chronophage des processus de test, ce qui réduit le temps consacré à l'analyse et au déploiement des mises à jour. Les équipes travaillent actuellement avec des scripts de test obsolètes qui posent des problèmes de précision lors des rapprochements des résultats des tests. Elles sont également confrontées à des dysfonctionnements fréquents de l'intégration des systèmes, à des problèmes de sécurité et de conformité qui limitent la bande passante des PME, et nécessitent de fréquents tests par des tiers indépendants pour garantir des performances optimales.

La plateforme RELY est dotée d'un ensemble de fonctionnalités puissantes pour résoudre les défis des processus de test existants, comme les tests prêts à l'emploi, les tableaux de bord interactifs pour une visibilité en temps réel, la prise en charge transparente de toutes les versions d'Oracle, l'automatisation de bout en bout, un contrôle d'audit plus strict, et des tests 5 fois plus rapides.

« Les tests et la validation d'Oracle Cloud constituent une activité critique dans le processus global de déploiement du cloud, mais ils deviennent souvent fastidieux et chronophages avec des résultats sous-optimaux », a indiqué Nachiket Deshpande, directeur à temps plein, et Directeur des opérations, LTIMindtree. « La complexité du déploiement des systèmes & architectures informatiques avec des tests et des processus inadéquats peut freiner et retarder la réalisation de tous les avantages commerciaux pour les organisations. Grâce à notre expérience d'Oracle Cloud et à notre plateforme de pointe « RELY », nous sommes dans une position privilégiée pour aider les clients à s'engager dans leur parcours de transformation Oracle Cloud de manière fiable et efficace. »

RELY a été créé par LTIMindtree, propulsé par Tricentis, pour renforcer davantage les services d'automatisation des tests de l'application d'entreprise pour SAP, Oracle et d'autres lignes de services. LTIMindtree vise à permettre aux clients de tous les secteurs d'activité de relever les défis du paysage commercial mondial dynamique et de répondre à la demande croissante de produits respectueux de l'environnement.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises de tous les secteurs d'activité de réimaginer les modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une vaste expertise dans les domaines et les technologies pour aider à obtenir une différenciation concurrentielle supérieure, des expériences clients et des résultats commerciaux dans un monde convergent. Alimenté par plus de 82 000 professionnels talentueux et entreprenants dans plus de 30 pays, LTIMindtree - une société du groupe Larsen & Toubro - combine les forces reconnues de l'industrie de l'ancienne Larsen et Toubro Infotech et de Mindtree pour résoudre les défis commerciaux les plus complexes et réaliser la transformation à l'échelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.ltimindtree.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

18 septembre 2023 à 22:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :