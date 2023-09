La Coalition pour l'égalité des femmes se félicite de la confirmation par la Cour supérieure de l'Ontario de la constitutionnalité de la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation sexuelle





VANCOUVER, BC, le 18 sept. 2023 /CNW/ - La Coalition pour l'égalité des femmes, une partie intervenante dans l'affaire Canadian Alliance for Sex Work Law Reform c. Procureur général, a plaidé devant la Cour supérieure de l'Ontario que « ... la prostitution... est sexiste, raciste, classiste et colonialiste ». Elle légitime la violence masculine contre les femmes et d'autres formes d'inégalité au nom du profit économique", et nous constatons que la Cour supérieure de l'Ontario est d'accord avec cette affirmation. La Charte canadienne des droits et libertés n'est pas là pour protéger le droit des hommes à acheter du sexe ou à satisfaire leurs demandes sexuelles. Le gouvernement peut et doit agir pour mettre fin à cette forme de violence contre les femmes.

Fay Blaney, Réseau d'action des femmes autochtones (AWAN): « En tant que femmes autochtones, nous sommes très heureuses de voir que la cour continue de considérer la prostitution comme une forme de violence masculine contre les femmes. Cette victoire assure notre capacité à continuer à lutter pour nos soeurs assassinées et disparues et à tenir les hommes responsables de leurs actes violents ».

Trisha Baptie, EVE (anciennement Exploited Voice now Educating) : « Les personnes vulnérables et marginalisées ont enfin été vues et entendues dans cette décision. Les acheteurs de sexe, les proxénètes et les trafiquants, à la racine du problème, sont maintenat avertis qu'en réalité ils sont considérés comme des prédateurs qui doivent être arrêtés ».

Jennie-Laure Sully, La Concertation des Luttes Contre l'Exploitation Sexuelle (CLES) : « La décision de la Cour supérieure de l'Ontario est un motif de célébration alors que nous pensons à toutes les femmes et les filles qui peuvent bénéficier d'une meilleure compréhension de la loi, de son renforcement et de son application. Le juge a réitéré que la loi vise à prévenir l'entrée dans la prostitution et à protéger les droits des femmes et des filles. Le gouvernement canadien doit maintenant agir pour en faire une réalité ».

Hilla Kerner, Vancouver Rape Relief and Women's Shelter : « Nous sommes encouragées par la décision alors que nous poursuivons notre lutte pour l'égalité, la sécurité et la liberté pour toutes les femmes. »

