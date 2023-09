CGTN : La Chine s'engage à « construire une communauté Sud global avec un avenir commun »





BEIJING, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Les habitants de La Havane espèrent que le sommet du Groupe des 77 (G77) + Chine sera un moteur pour une coopération plus étroite entre les pays en développement.

« Les pays en développement ont besoin de se développer, de lutter contre la pauvreté et de s'attaquer à d'autres problèmes qui les affectent », a déclaré l'architecte Eddy Regueiro à CGTN avant l'événement, qui s'est tenu vendredi et samedi dans la capitale cubaine.

« J'espère que le sommet se concentrera sur les moyens de parvenir à un développement durable en utilisant la science et la technologie pour trouver des moyens plus innovants de faire évoluer les pays en développement », a déclaré Samantha Ross, étudiante en sociologie.

Leurs attentes font écho à la déclaration de La Havane approuvée samedi, qui souligne le rôle de la science et de la technologie et appelle à un environnement ouvert, équitable, inclusif et non discriminatoire pour le développement scientifique et technologique.

Composé de 134 pays en développement, le G77 a clôturé le sommet de La Havane le 16 septembre, déclarant cette date comme la Journée de la science, de la technologie et de l'innovation dans les pays du Sud.

Réduire la fracture numérique

Au cours du sommet, Li Xi, le représentant spécial du président chinois Xi Jinping, également membre du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois (PCC), a appelé tous les pays à profiter de manière égale des technologies numériques. Il a aussi déclaré qu'aucun pays en développement ne devrait être laissé pour compte ou abandonné dans le développement des nouvelles technologies et industries.

Lors du 17e sommet du G20 qui s'est tenu à Bali, en Indonésie, en novembre 2022, le président Xi Jinping a déclaré qu'il était important de réduire la fracture numérique, et que les pays devaient promouvoir conjointement la connectivité à l'ère numérique et prendre des mesures efficaces pour promouvoir la culture et les compétences numériques pour tous.

Selon le président chinois, il est particulièrement important d'aider les pays en développement et les groupes défavorisés à s'adapter à la transformation numérique et de s'efforcer de réduire la fracture numérique.

Pour combler la fracture numérique, la Chine a mis en place le mécanisme de coopération de la Route de la soie numérique avec 17 pays et le mécanisme de coopération bilatérale de la Route de la soie électronique avancée avec 29 pays, a déclaré Chen Chunjiang, ministre adjoint du Commerce, en mars.

S'exprimant lors du sommet, le président de l'Union africaine et président comorien Azali Assoumani a salué les efforts de la Chine pour promouvoir le développement économique mondial avec la coopération numérique, affirmant que la coopération numérique est une partie importante de la Belt and Road Initiative.

Promouvoir la coopération Sud-Sud

Li Xi a également souligné que la coopération Sud-Sud est toujours une priorité pour la Chine.

« La Chine est le plus grand pays en développement du monde. Quel que soit le stade de développement qu'elle atteint, la Chine fera toujours partie du monde en développement et du Sud global », a-t-il déclaré.

Lors de la rencontre BRICS-Afrique et du dialogue BRICS Plus à Johannesburg en août, le président Xi Jinping a annoncé que la Chine avait mis en place un Fonds mondial de développement et de coopération Sud-Sud doté d'un financement total de 4 milliards de dollars, et que les institutions financières chinoises allaient bientôt créer un fonds spécial de 10 milliards de dollars consacré à la mise en oeuvre de l'Initiative pour le développement mondial (IDM).

Le Premier ministre de Djibouti, Abdoulkader Kamil Mohamed, a déclaré que la coopération Sud-Sud était un moyen important de promouvoir la solidarité. Il a également salué l'IDM, qui a permis de réaliser de nombreuses coopérations fructueuses dans les pays du Sud au cours du sommet.

Li Xi a cité un dicton chinois, « lorsque des frères sont animés du même esprit, ils peuvent couper le métal avec leur force combinée », exhortant les membres du G77 et la Chine à promouvoir la coopération dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la réduction de la pauvreté, de l'industrialisation, du développement durable, de la technologie numérique et de l'intelligence artificielle.

Réforme de la gouvernance mondiale

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a exhorté vendredi les membres du G77 et la Chine à défendre un système multilatéral fondé sur l'égalité, au service de toute l'humanité et pas seulement des privilégiés.

La science, la technologie et l'innovation peuvent promouvoir la solidarité et résoudre des problèmes communs, mais aujourd'hui, elles exacerbent souvent les inégalités et renforcent les divisions, selon A. Guterres.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a publié mercredi une proposition sur la réforme et le développement de la gouvernance mondiale, exposant la position et les propositions de la Chine dans les domaines clés de la gouvernance mondiale.

Pour le développement scientifique, la Chine a souligné que les avancées scientifiques et technologiques devaient profiter à l'ensemble de l'humanité et ne pas devenir des moyens de restreindre et de contenir le développement d'autres pays.

La proposition souligne que les pays en développement devraient jouir pleinement du droit à l'utilisation pacifique de la science et de la technologie afin de faciliter la réalisation des objectifs de développement durable et de répondre efficacement aux risques de sécurité posés par le développement scientifique et technologique.

De plus, la Chine renforcera les échanges internationaux et la coopération en matière de science et de technologie avec un esprit et des actions plus ouverts, travaillera avec d'autres pays pour favoriser un environnement ouvert, juste, équitable et non discriminatoire pour le développement de la science et de la technologie, et encouragera les avantages mutuels et partagés.

