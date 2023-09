Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 19 septembre 2023





QUÉBEC, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 19 septembre 2023. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Entretien avec la gouverneure de l'État de New York, Mme Kathy Hochul (fermé aux médias)

Heure : 10 h 40

Lieu : New York, États-Unis

Inauguration de la construction de la station de conversion de la ligne de transmission Champlain Hudson Power Express

Heure : 11 h 00 (les médias sont priés d'arriver pour 10 h 00)

Lieu : New York, États-Unis

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région des Laurentides et député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette.

Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Mêlée de presse

Heure : Vers 12 h 15

Lieu : New York, États-Unis

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région des Laurentides et député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charrette.

Table-ronde avec les membres de la Beyond Oil and Gas Alliance (prise d'images)

Heure : 16 h 30

Lieu : New York, États-Unis

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région des Laurentides et député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette.

Entretien avec le gouverneur de l'État de Washington, M. Jay Inslee (prise d'images)

Heure : 17 h 30

Lieu : New York, États-Unis

SOURCE Cabinet du premier ministre

18 septembre 2023 à 17:37

Communiqué envoyé leet diffusé par :