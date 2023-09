Bombardier annonce les gagnants de son programme Fournisseur Diamant pour 2022





La certification Diamant de Bombardier est accordée aux fournisseurs qui se sont démarqués par leur performance opérationnelle et leur compétitivité en 2022

Pour une cinquième année consécutive, Bombardier certifie des fournisseurs par le biais de ce programme de reconnaissance

Bombardier continue de collaborer avec succès avec ses fournisseurs pour favoriser la stabilité de la chaîne d'approvisionnement

MONTRÉAL, 18 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a décerné la prestigieuse certification Diamant à 18 de ses fournisseurs, saluant leur engagement en faveur de l'excellence en matière de performance opérationnelle en 2022, ainsi que leur dévouement envers l'amélioration continue. Bombardier a remis les prix à ses fournisseurs Diamant pour souligner leur travail exceptionnel à l'occasion d'une cérémonie qui s'est tenue à Montréal le 18 septembre 2023.



« Nous dépendons du travail assidu de nos précieux fournisseurs qui nous aident à construire et à entretenir les meilleurs avions d'affaires du monde pour nos clients, a déclaré Shauna Gamble, chef de la direction de l'approvisionnement de Bombardier. Nos partenaires d'affaires jouent un rôle clé dans notre succès soutenu, et nous sommes heureux de pouvoir célébrer leurs réalisations pour une cinquième année consécutive par l'intermédiaire de notre programme Fournisseur Diamant. Chacun des 18 fournisseurs s'étant vu décerner la certification Diamant de Bombardier en 2022 a démontré son engagement à maintenir des activités solides et couronnées de succès en dépit des perturbations de chaîne d'approvisionnement observées à l'échelle mondiale. »

« Le programme Fournisseur Diamant de Bombardier récompense les fournisseurs qui visent l'excellence en priorisant l'amélioration continue et l'innovation, a ajouté Éric Filion, vice-président exécutif, Programmes et chaîne d'approvisionnement de Bombardier. Notre fructueuse collaboration avec nos fournisseurs nous permet d'établir et de maintenir des relations à long terme dont bénéficient nos clients, nos installations et notre réseau mondial de centres de service. »

Il existe trois catégories de certification des fournisseurs : Production, Biens et services indirects, et Service après-vente. Les fournisseurs Diamant de Bombardier ont atteint les niveaux de compétitivité et de performance opérationnelle requis pour se qualifier dans ces catégories précises au cours de 2022.

Ces fournisseurs sont les suivants :



Production

Aerospace Technologies Group

F. List Autriche

F. List Canada

Placeteco

Plastiques Flexibülb

Sealth Aero Marine

ShinMaywa Industries (division des avions)

Biens et services indirects

AAACanada

Avis Budget Group

Axiscades Technology Canada

Capgemini Canada

IBM Canada

Kuehne + Nagel

MSB, Ressources Globales Aero

NAD Global

TATA Consultancy Services Canada

Willis Towers Watson

Service après-vente

F. List UK

Plastiques Flexibülb

Les performances et la compétitivité de calibre international des avions d'affaires de Bombardier et la feuille de route de l'entreprise en matière d'excellence et d'innovation sont obtenus grâce à une solide collaboration avec ses fournisseurs et des partenariats fondés sur la confiance et le respect. Pour plus d'information sur ce programme, consultez la page Programme Fournisseur Diamant sur le site Web de Bombardier.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d'avions d'affaires exceptionnels ainsi que sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu'ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d'avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d'un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Des avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier pour réaliser des missions spéciales gouvernementales ou militaires grâce à l'expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la Grande région de Montréal, au Québec, exploite des installations d'activités liées aux aérostructures, à l'assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l'entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l'entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que les plans de l'entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d'aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l'avant-garde de l'industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Learjet, Challenger, Challenger et Global sont des marques déposées de Bombardier Inc.

Information

Stephanie Faraggi

Bombardier

+1 514 513 7830

[email protected]

18 septembre 2023 à 17:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :