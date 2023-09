Prodapt conclut un partenariat pour aider ServiceNow à développer ses activités dans le domaine des télécommunications, des médias et de la technologie





Prodapt, le plus grand spécialiste de l'industrie de la connexité à la croissance la plus rapide, a signé un accord de partenariat qui permettra à ServiceNow d'étendre ses activités dans le domaine des télécommunications, des médias et de la technologie (TMT) pour soutenir les fournisseurs de services de communication (FSC). Le champ d'application élargi favorisera les flux de travail numériques pour une plus grande agilité opérationnelle, une productivité améliorée et des expériences client intuitives.

Les FSC peuvent désormais aider les employés à améliorer leurs performances professionnelles en renforçant les flux de travail, en éliminant les cloisonnements entre les fonctions et en numérisant les tâches. Ils peuvent aussi accroître la prévisibilité opérationnelle grâce à un ensemble unique d'accélérateurs Prodapt orientés vers le cloud et le réseau. Les FSC peuvent également proposer aux clients des expériences proactives et numériques plus légères, intuitives et faciles.

L'expertise avérée de Prodapt en matière de conseil et de déploiement dans la suite de produits télécoms, médias et technologiques de ServiceNow aidera les clients à transformer leurs processus de gestion des commandes télécoms, de gestion des actifs télécoms, de gestion des services télécoms, de gestion des opérations de services télécoms et de gouvernance, de risque et de conformité, en développant leur évolutivité et leur facilité de maintenance. Grâce à une large équipe de consultants ServiceNow et d'architectes réseau certifiés, Prodapt exécute des projets de transformation sur la plateforme ServiceNow avec les plus grands FSC du monde entier.

« Dans le secteur dynamique et complexe des communications, les FSC doivent créer des environnements collaboratifs qui contribuent à offrir des expériences exceptionnelles. Grâce au logiciel cloud-native de ServiceNow ainsi qu'à l'ADN et aux solutions uniques de Prodapt dans le domaine des télécommunications, les FSC peuvent désormais conduire leur transformation numérique avec la vitesse et l'échelle nécessaires pour gagner à l'ère du numérique », déclare Rajiv Papneja, directeur technique de Prodapt.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec l'équipe de Prodapt qui vise à offrir une expérience client exceptionnelle et à conduire à une transformation numérique d'une rapidité sans précédent dans l'industrie des télécommunications », déclare Erica Volini, vice-présidente principale, Partenariats mondiaux, ServiceNow. « Nous relevons conjointement les plus grands défis de transformation numérique des FSC en les aidant à optimiser les flux de travail numériques pour engendrer une expérience employé et client plus intuitive et productive. »

À propos de Prodapt

Prodapt est le plus grand spécialiste de l'industrie de la connexité à la croissance la plus rapide. En se concentrant tout particulièrement sur ce domaine, Prodapt a développé une connaissance approfondie des technologies les plus transformatrices qui connectent notre monde.

Prodapt est un partenaire de confiance pour les entreprises à tous les niveaux du secteur vertical de la connexité. Nous concevons, configurons et exploitons des solutions pour leur écosystème numérique, leur infrastructure réseau et leurs opérations commerciales, pour façonner des expériences qui inspirent leurs clients.

Aujourd'hui, nos clients connectent 1,1 milliard de personnes et 5,4 milliards d'appareils, et comptent parmi les plus grandes entreprises de télécommunications, de médias et d'Internet au monde. Prodapt travaille avec Google, Amazon, AT&T, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Cisco, Adtran, Samsung et bien d'autres encore.

Société certifiée « Great Place To Work® Certifiedtm », Prodapt emploie plus de 6 000 spécialistes des technologies et des domaines dans plus de 30 pays d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Prodapt fait partie du conglomérat d'entreprises The Jhaver Group, créé il y a 128 ans, qui emploie plus de 30 000 personnes dans plus de 80 sites dans le monde.

Rendez-vous sur www.prodapt.com pour plus d'informations.

Suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, et YouTube

ServiceNow, le logo ServiceNow, Now, Now Platform et les autres marques de ServiceNow sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de ServiceNow, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

18 septembre 2023 à 17:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :