Le Théâtre l'Étoile devient le Théâtre Manuvie

Manuvie accroît la visibilité de sa marque en commanditant le théâtre situé dans l'emblématique Quartier DIX30 à Brossard?

MONTRÉAL, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Manuvie a le plaisir d'annoncer que le Théâtre L'Étoile du populaire quartier DIX30 porte maintenant le nom de Théâtre Manuvie, ce qui témoigne de son engagement envers la culture québécoise.

« Nous sommes fiers d'associer notre marque au Quartier DIX30, car le Québec est un marché en pleine croissance et plaque tournante pour le développement des affaires de Manuvie », déclare Alexis Gerbeau, chef, Manuvie Québec. « Manuvie s'engage à promouvoir la santé et le bien-être afin de soutenir les efforts déployés pour une vie meilleure. Le Théâtre Manuvie rassemble la communauté et la famille et crée des liens sociaux et affectifs qui contribuent à la santé et au bien-être des communautés québécoises, ce qui se traduit par d'importantes retombées sur le plan sociétal », ajoute M. Gerbeau.?

« Nous sommes heureux d'accueillir Manuvie comme nouveau commanditaire et fiers de voir cette institution contribuer au tissu culturel de la région de Montréal et de la dynamique communauté de Brossard », déclare Nicolas Désourdy, président de Carbonleo. Le Théâtre Manuvie accueille plus de 250 spectacles par année et propose une programmation riche et diversifiée. En plus de dévoiler la nouvelle identité du Théâtre, nous annonçons également aujourd'hui un investissement majeur dans ses espaces, ce qui permettra une expérience client améliorée, le tout grâce à la collaboration de Manuvie et de Carbonleo », ajoute-t-il.??

En effet, pour renforcer la visibilité de la marque, le Théâtre Manuvie a été réaménagé et permettra aux spectateurs de profiter de la programmation automnale 2023 dans une salle optimisée. De plus, le foyer a été entièrement rénové avec du mobilier et des panneaux acoustiques tout neufs, un espace bar et un salon ont également été ajoutés afin d'améliorer l'expérience. Soulignons qu'à l'été 2024, une terrasse sera aménagée, offrant un espace extérieur convivial où le public pourra se retrouver avant les représentations.

Cet automne, les résidents de la région ainsi que les visiteurs pourront profiter d'un large éventail de spectacles. Le Théâtre Manuvie accueillera des spectacles d'humour, de musique, de danse, des pièces de théâtre et d'autres événements adaptés à tous les publics. Parmi les têtes d'affiche, mentionnons Fred Pellerin, Ève Côté, Lise Dion, Fabien Cloutier, Christine Morency, Isabelle Boulay, Daniel Bélanger, Robert Charlebois, Pierre Lapointe, Alexandra Stréliski et plusieurs artistes de toutes les disciplines.??

À propos de Manuvie La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2022, elle comptait plus de 40 000 employés, plus de 116 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 34 millions de clients. Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com ?

