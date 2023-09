Nouvelles nominations au Conseil interculturel de Montréal





MONTRÉAL, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Mme Martine Musau Muele, présidente du Conseil municipal, et Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées, sont ravies d'annoncer la décision du conseil municipal du 18 septembre 2023 de désigner Layla Belmahi pour un second mandat à la présidence du Conseil interculturel de Montréal (CIM) et de Youssef Benzouine à la vice-présidence pour un second mandat. Elles se réjouissent également du renouvellement, pour un second mandat à titre de membre, de Layla Belmahi, Youssef Benzouine et Barbara Eyer. Elles tiennent finalement à accueillir chaleureusement Marie-Ange Mundela et Mohamed Noredine Mimoun pour un premier mandat à titre de membres du CIM.

« Je salue les désignations de Mme Layla Belmahi et de M. Youssef Benzouine à titre de présidente et vice-président pour un second mandat, et je les félicite, ainsi que Mme Barbara Eyer, pour leur renouvellement de mandat à titre de membre. Je souhaite également la bienvenue à Mme Marie-Ange Mundela et à M. Mohamed Noredine Mimoun au sein du Conseil interculturel de Montréal. Leurs parcours et leurs implications contribueront assurément à enrichir les travaux du CIM aux côtés des 13 autres personnes membres déjà impliquées », a déclaré la présidente du Conseil municipal, Mme Martine Musau Muele.

Layla Belmahi

Layla Belmahi est passionnée par la mise en réseau d'organismes, d'institutions et d'individus pour arriver à plus de justice sociale. Après un baccalauréat en Communication et Cultural Studies de l'Université Concordia, elle a obtenu une maîtrise en communication internationale et interculturelle à l'UQAM. Après avoir travaillé à la Maison de l'innovation sociale, à la Coalition montréalaise des Tables de quartier et à l'Institut Tamarack, Layla Belmahi est aujourd'hui conseillère en planification et développement chez Centraide du Grand Montréal.

Youssef Benzouine

Originaire du Maroc, Youssef Benzouine s'est d'abord installé à Montréal dans le cadre de ses études à l'Université de Montréal où il a obtenu en 2017 une maîtrise en science politique. Son mémoire portait sur les dynamiques entre ONG et État. À la suite de ses études, Youssef Benzouine a travaillé dans le milieu communautaire du droit au logement, conjuguant ainsi son grand intérêt pour la justice sociale à ses connaissances théoriques. Il est présentement en train de poursuivre un doctorat en sciences des religions à l'Université de Montréal.

Barbara Eyer

Barbara Eyer est titulaire d'une maîtrise en urbanisme de l'Université de Montréal et est membre de l'Ordre des Urbanistes du Québec. Avocate de formation, elle a exercé en tant que conseillère juridique dans la gestion de projets culturels et socio-éducatifs au Brésil. Barbara Eyer travaille présentement à Bâtir son quartier, où elle accompagne activement des groupes et des citoyen-nes à faible et moyen revenu dans le développement de projets immobiliers. Elle est actuellement candidate à la maîtrise en droit à l'université McGill et également membre de la cohorte 2023 du Réseau jeunes femmes leaders de Concertation Montréal.

Marie-Ange Mundela

Passionnée des sciences humaines et sociales, Marie-Ange Mundela détient un diplôme en droit social et économique de l'Université Protestante au Congo, un baccalauréat en sociologie de l'Université d'Ottawa et un diplôme de parajuriste du Collège Hertzing. Elle poursuit également une formation académique pour l'obtention d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en relations industrielles à l'Université de Montréal. Marie-Ange Mundela est à la fois employée de l'Alliance de la fonction publique du Canada et entrepreneure.

Mohamed Noredine Mimoun

Originaire d'Algérie, Mohamed Noredine Mimoun a immigré au Canada en 2008 pour effectuer des études en sociologie, après un passage par la France. Il est présentement coordonnateur du Forum Jeunesse Saint-Michel et Intervenant jeunesse. Mohamed Mimoun aime travailler avec les jeunes dans des quartiers et des espaces interculturels, en créant des liens dans un milieu sain et inclusif. Durant son parcours, il a mené et contribué à des projets qui favorisent l'accueil des nouveaux arrivants, l'intégration dans le milieu professionnel mais aussi la valorisation des différentes cultures et bagages issus de l'immigration.

« Les nouvelles nominations au Conseil interculturel de Montréal revêtent toujours une grande importance pour le conseil municipal. Nous célébrons des personnes qui auront l'occasion de faire valoir leur expertise, amplifiant ainsi la voix de la diversité au sein de notre Ville. Nous nous considérons privilégiés de compter sur des Montréalaises et des Montréalais qui ont choisi de s'investir dans l'amélioration de la représentativité des diverses réalités de la métropole au sein de l'administration municipale. C'est avec une grande joie que nous les accueillons et je tiens à leur adresser mes plus sincères félicitations au nom du conseil municipal. Leur vaste expérience sera assurément un atout précieux pour les travaux du CIM », a déclaré Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le Conseil interculturel de Montréal

À titre d'instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de quinze membres bénévoles reflétant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels divers. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur divers enjeux afin de favoriser l'inclusion et la participation des membres des communautés ethnoculturelles.

18 septembre 2023

