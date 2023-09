Les travaux débutent pour la maison des aînés Jeanne-Le Ber dans l'est de Montréal





MONTRÉAL, le 18 sept. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la pelletée de terre officielle, la députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale pour les dossiers concernant la Métropole, Karine Boivin-Roy, a souligné aujourd'hui, au nom de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, le début des travaux de construction de la nouvelle maison des aînés Jeanne-Le Ber, située dans l'est de Montréal.

Cette maison des aînés accueillera les résidents et résidentes du centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) Jeanne-Le Ber, un bâtiment maintenant vétuste. Elle sera située sur le site de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM) et offrira 288 places. Elle comportera des chambres individuelles avec toilette et douche adaptées pour chaque personne hébergée. Les travaux de construction qui s'amorcent seront achevés en 2026. Les résidents et résidentes déménageront une fois la mise en service terminée, dans les mois suivant la livraison du bâtiment.

Le modèle des maisons des aînés rappelle davantage un domicile et favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des personnes hébergées et de leurs proches. Il s'agit de la nouvelle vision du gouvernement pour l'hébergement des aînés.

Rappelons qu'un important plan d'aménagement paysager et de verdissement est prévu dans le cadre de ce projet. Il permettra d'intégrer harmonieusement le futur bâtiment et d'ajouter un boisé urbain, dont les citoyens et citoyennes du quartier pourront aussi profiter. Ce nouveau boisé sera parfaitement intégré aux jardins communautaires déjà présents sur le site. Il permettra à la communauté de profiter d'un espace vert de qualité en pleine ville.

Citations :

«?Le début des travaux de cette nouvelle maison des aînés est une étape importante pour la population de l'est de Montréal. Nous allons offrir aux résidents et résidentes un environnement chaleureux, où l'organisation des soins et des services est axée sur leurs besoins. Les personnes aînées méritent ce qu'il y a de mieux. Notre gouvernement poursuit la transformation des installations maintenant vétustes en lieux d'hébergement où la qualité du milieu de vie est la priorité!?»

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

«?Je partage la fierté de la communauté de l'est de Montréal au sujet de la nouvelle maison des aînés Jeanne-Le Ber. Bientôt, les personnes hébergées pourront découvrir ce nouveau milieu de vie mieux adapté dans lequel elles pourront s'épanouir. En transformant des CHSLD en maisons des aînés, notre gouvernement démontre qu'il est à l'écoute des besoins des communautés. Merci aux équipes qui contribuent à la réalisation de ce projet?»

Karine Boivin-Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale pour les dossiers concernant la Métropole

Faits saillants :

Ce projet fait partie des 2?400 places en CHSLD qui feront l'objet de rénovations ou de reconstructions au cours des prochaines années.

Les CHSLD vétustes seront graduellement reconstruits en maison des aînés afin d'y améliorer la fonctionnalité, la sécurité et le confort. Cela permettra également d'offrir aux résidentes et résidents actuels et futurs des milieux de vie mieux adaptés à leurs besoins, se rapprochant le plus possible de la vie à la maison.

La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le projet des maisons des aînés et alternatives : Québec.ca/maisonsaines-alternatives.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable aux Aînés et ministre déléguée à la Santé

18 septembre 2023 à 15:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :