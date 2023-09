TOM FORD annonce deux nominations, l'une à la direction de l'image de marque et l'autre à la communication et aux médias





TOM FORD a annoncé ce jour que Rebecca Mason a été nommée vice-présidente senior, Image de marque mondiale, tandis que Paolo Cigognini était nommé vice-président senior, Communications mondiales et médias, à compter du 28 août 2023. Les deux nouveaux dirigeants travailleront en étroite collaboration afin de garantir la cohérence et l'uniformité de l'image de marque et de la communication dans tous les secteurs verticaux de la maison de luxe mondiale, notamment dans les domaines de la mode, de la beauté et de la lunetterie.

Rebecca Mason rejoint TOM FORD après une carrière riche et variée chez Condé Nast, où elle a passé plus de 15 ans, dernièrement en qualité de vice-présidente Création mondiale pour Condé Nast Commercial Creative. En tant que vice-présidente senior Image de marque mondiale chez TOM FORD, Mme Mason veillera sur l'image de marque dans toutes les branches de TOM FORD, en s'assurant que l'image et la philosophie de la marque de luxe mondiale soient exprimées de manière cohérente à chaque point de contact avec la clientèle. Rebecca Mason sera responsable devant Guillaume Jesel, PDG de TOM FORD et, pour le système de reporting, devant Peter Hawkings, directeur artistique de TOM FORD.

« Gestionnaire de marque exceptionnelle, Rebecca Mason apporte à TOM FORD une compréhension approfondie de la narration des marques de luxe. Grâce à son expertise avérée, l'image de marque de TOM FORD continuera d'offrir des concepts audacieux et visuellement saisissants qui rehausseront la vision emblématique de luxe glamour et moderne de TOM FORD », a déclaré Guillaume Jesel.

Paolo Cigognini apporte à TOM FORD vingt années d'expérience internationale du marketing et de la communication du luxe. Auparavant, M. Cigognini assumait le poste de directeur du marketing chez Alexander McQueen et a occupé des postes de direction dans le marketing et la communication chez Bottega Veneta, Dolce & Gabbana et Bulgari. En qualité de vice-président senior Communication mondiale et médias, M. Cigognini supervisera le capital de marque, la communication stratégique, les médias payants, détenus et acquis, les talents et la voix distinctive de la marque, pour toutes les branches de TOM FORD. Paolo Cigognini sera responsable devant Guillaume Jesel et, pour le système de reporting, devant Lelio Gavazza, PDG de TOM FORD FASHION.

« Paolo Cigognini est un leader de la communication stratégique de classe mondiale. Il possède une expérience de travail exceptionnelle acquise auprès de directeurs artistiques du secteur de la mode, ainsi qu'une expertise approfondie de l'encouragement de l'aspiration au luxe et de l'amélioration de la valeur de la marque au service de l'obtention de résultats commerciaux », a déclaré Lelio Gavazza.

À PROPOS DE TOM FORD

TOM FORD est une marque de luxe mondiale de mode, d'accessoires, de lunettes et de produits de beauté exceptionnels pour femme et homme. Fondée en 2005 par Tom Ford, la marque est célèbre pour son image de luxe glamour et moderne. En 2023, Peter Hawkings en devient le directeur artistique. La société Estée Lauder Companies, unique propriétaire de TOM FORD, possède des licences à long terme avec Ermenegildo Zegna NV pour TOM FORD FASHION et avec Marcolin Group pour TOM FORD EYEWEAR.

