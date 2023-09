Hausse de la productivité dans l'industrie aérospatiale québécoise - Québec accorde 6 M$ à Mecaer Amérique





LAVAL, QC, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde, par l'entremise du programme ESSOR, un prêt de 6 millions de dollars à l'entreprise Mecaer Amérique pour qu'elle puisse acquérir de l'équipement et de la machinerie afin de réaliser des contrats dans le secteur de la défense. Ce projet est évalué à 21,2 millions de dollars.

Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Mecaer Amérique, qui fabrique des produits aérospatiaux, veut atteindre une plus grande capacité de production et en développer de nouveaux grâce à cette acquisition. Ces équipements modernes lui permettront d'honorer ses nouveaux contrats de fabrication d'actionneurs et de colliers pour les trains d'atterrissage d'aéronefs militaires, notamment pour la défense américaine. Ces investissements se traduiront par une augmentation du nombre d'employés et généreront des retombées économiques dans les secteurs québécois connexes.

Citations :

« Accroître la performance d'une entreprise implique des investissements majeurs et l'amélioration des moyens de production, et Mecaer Amérique l'a bien compris. On veut que les entreprises de nos secteurs stratégiques investissent massivement, tout comme elle, dans leur productivité, et de notre côté, on sera là pour les appuyer. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Mecaer Amérique contribue à diversifier l'industrie aérospatiale québécoise, un objectif de la Stratégie québécoise de l'aérospatiale - Horizon 2026. Le soutien de notre ministère permettra à l'entreprise de mettre en valeur son expertise à l'international et de percer de nouveaux marchés. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Mecaer Amérique se spécialise dans l'intégration, la conception et la production de systèmes de trains d'atterrissage pour les avions et les hélicoptères.

Géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, le programme ESSOR est destiné aux entreprises québécoises qui cherchent du financement pour accélérer la réalisation d'un projet d'investissement, augmenter leur productivité par une transition technologique ou l'acquisition de nouvelles technologies, réduire leur empreinte environnementale, notamment par l'adoption de technologies propres, et accroître leur présence dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

La Stratégie québécoise de l'aérospatiale (SQA) - Horizon 2026 a été lancée le 7 février 2022 dans le but de favoriser la reprise de l'industrie aérospatiale québécoise, d'améliorer sa résilience, d'assurer sa croissance à long terme et de propulser l'ensemble des chaînes de valeur vers des marchés porteurs. Dotée d'un cadre financier de 334 millions de dollars, qui seront investis d'ici 2024, la SQA s'articule autour de trois axes d'intervention : concevoir l'aérospatiale de demain grâce à l'innovation, diversifier l'industrie ainsi que renforcer les chaînes de valeur et les propulser à l'international.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

18 septembre 2023 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :