Ecolab publie une étude mondiale sur l'état de la gestion de l'eau et révèle les inquiétudes des consommateurs pour l'eau au monde

Ecolab, un leader mondial du développement durable proposant des solutions et services dans le domaine de l'eau, a annoncé aujourd'hui les résultats de sa première Étude Ecolab Watermarktm. L'étude consommateur, réalisée à l'échelle mondiale, analyse l'état de la gestion de l'eau à travers son importance, son usage, sa relation au climat et la responsabilité des populations de consommateurs clés dans le monde.

D'ici 2030, la planète connaitra un manque d'eau de 56 %, selon World Resources Institute, et 1,6 milliards de personnes manqueront d'eau potable et salubre, selon les Nations Unies. Cette crise alarmante de l'eau a poussé Ecolab a développé l'Étude Ecolab Watermark afin d'identifier les tendances, d'aider à éduquer et de générer des actions venant des parties prenantes de l'industrie, en particulier celles de l' Asie/Pacifique, Chine, Europe, Inde/Moyen-Orient/Afrique (IMEA), Amérique latine et États-Unis (USA).

Parmi ses résultats d'envergure mondiale, l'Étude Ecolab Watermark révèle plusieurs tendances cruciales liées à l'eau :

L'accès à l'eau potable et salubre est une inquiétude primordiale des consommateurs dans toutes les régions. L'Amérique latine (92 %), la Chine (85 %) et les USA (81 %) ont un pourcentage élevé de consommateurs qui s'inquiètent de l'accès à l'eau potable et salubre et d'autres problèmes climatiques, tels que la pollution ou le changement climatique.

des consommateurs dans toutes les régions. L'Amérique latine (92 %), la Chine (85 %) et les USA (81 %) ont un pourcentage élevé de consommateurs qui s'inquiètent de l'accès à l'eau potable et salubre et d'autres problèmes climatiques, tels que la pollution ou le changement climatique. Les consommateurs tiennent les gouvernements et les entreprises en grande partie responsables de la conservation de l'eau. Cependant, les consommateurs pensent que ces leaders se soucient très peu de leur impact sur l'eau et le changement climatique. Cette pensée est plus fréquente aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine et Asie/Pacifique où entre 42 % et 46 % des personnes pensent que leurs leaders se soucient de ce problème.

de la conservation de l'eau. Cependant, les consommateurs pensent que ces leaders se soucient très peu de leur impact sur l'eau et le changement climatique. Cette pensée est plus fréquente aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine et Asie/Pacifique où entre 42 % et 46 % des personnes pensent que leurs leaders se soucient de ce problème. Les consommateurs pensent que l'industrie n'a pas un plan précis pour traiter du manque d'eau, malgré la responsabilité et l'urgence constatées. Cette inquiétude est évidente en Chine (82 %), Amérique latine (78 %), et IMEA (78 %), mais est aussi un peu visible en Europe (66 %), aux États-Unis (65 %) et en Asie/Pacifique (60 %).

« La crise de l'eau affecte les communautés peu importe leur location et est souvent négligée dans la réponse mondiale au changement climatique. Au cours de notre travail pour transformer la manière dont le monde regarde l'eau, les résultats de l'Étude Ecolab Watermark devraient galvaniser les leaders à jouer un rôle plus important dans la protection de cette ressource précieuse et limitée », a déclaré Christophe Beck, président et directeur-général chez Ecolab. « Il n'y a plus assez de temps pour répondre à ce défi, et les consommateurs à travers le monde insistent que les entreprisses devraient agir immédiatement. La bonne nouvelle pour l'industrie est que l'accomplissement de cette responsabilité peut produire une durabilité positive et des résultats commerciaux. »

En réponse au manque de responsabilité perçu, les consommateurs adoptent eux-mêmes des comportements d'achat écologiques. Selon l'étude, les consommateurs sont prêts à arrêter d'acheter des produits qui nécessitent une quantité importante d'eau à la production, ainsi qu'à acheter des biens fabriqués via des pratiques écologiquement responsables, en particulier en IMEA (88 %), Chine (85 %) et Amérique latine (81 %).

Malgré les défis connus, les consommateurs demeurent optimistes que la crise de l'eau peut être résolue grâce à une action propre et immédiate. Selon l'étude, en moyenne trois consommateurs sur quatre à travers le monde pensent que le manque d'eau peut être effectivement résolue ; cet optimisme est beaucoup plus évident en Amérique latine (84 %), IMEA (83 %) et Chine (78 %).

« Si l'industrie n'est pas présente pour défendre et développer des solutions pour le climat et l'eau pouvant protéger nos communautés, nous continuerons à donner l'impression à ces dernières que nous ne faisons pas assez », a déclaré Tenuta, vice-président principal et directeur de la durabilité, Ecolab. « En mettant l'accent uniquement sur l'eau et les perceptions des consommateurs en ce qui concerne la crise actuelle, l'Étude Ecolab Watermark fournit des informations uniques sur la manière dont les parties prenantes, que ce soit le gouvernement, les entreprises, les ONG ou même les individus peuvent collaborer pour réussir à remédier aux importants défis mondiaux. »

En addition aux résultats mondiaux et régionaux, l'Étude Ecolab Watermark prend en compte les données de 15 pays individuels. Les données spécifiques aux États-Unis montrent que 81 % des consommateurs s'inquiètent de leur accès à l'eau potable et salubre, et il pensent que les entreprises et les gouvernements ont un niveau de responsabilité plus élevé s'agissant du financement de la conservation de l'eau. En plus, 65 % des consommateurs américains sont de l'avis que les entreprises et les fabricants ne possèdent pas une orientation claire et des plans précis pour lutter contre le manque d'eau. Enfin, même si moins de la moitié des consommateurs américains pensent que les responsables d'entreprises et gouvernementaux se soucient du changement climatique ou de la conservation de l'eau, 70 % demeurent optimistes que le manque d'eau pourra effectivement être résolu.

L'Étude Ecolab Watermark a été réalisée en 2023, en partenariat avec Morning Consult, auprès d'un échantillon d'adultes de la population générale. Ecolab mettra à jour et publiera annuellement de nouvelles éditions de son Étude Ecolab Watermark . Pour les résultats détaillés, y compris un tableau de bord interactif, consultez watermark.ecolab.com.

À propos de l'étude Ecolab Watermarktm

Lancée en 2023, l'Étude Ecolab Watermark est une enquête annuelle réalisée par Ecolab. L'étude mondiale rend compte de l'état de la gestion de l'eau en mesurant son importance, son usage, sa relation au climat et la responsabilité des populations de consommateurs clés à travers le monde. Cette enquête a été réalisée entre le 15 février et le 3 mars 2023 auprès d'un échantillon des adultes de ladite population. Les entretiens ont été réalisés en ligne. Les résultats de l'enquête complète ont une marge d'erreur de plus ou moins 2 à 3 points de pourcentage. Certaines régions bénéficient d'une pondération pour certains variables selon la disponibilité des données de recensement local.

