Avis aux médias - Itinéraire : Le ministre Guilbeault met en valeur les politiques climatiques ambitieuses du Canada devant les Nations Unies, à New York





OTTAWA, ON, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, se rendra à New York pour promouvoir les politiques climatiques ambitieuses du Canada devant les Nations Unies.

Programme du mardi 19 septembre 2023

Le ministre Guilbeault participera à une table ronde intitulée Bridging the Divide: Making Action on the Energy Transition a Reality (comment combler le fossé et faire de la transition énergétique une réalité), à l'Université Columbia. Le ministre tiendra ensuite un point de presse.

Activité : Table ronde et point de presse Heure : De 12 h 55 à 14 h 15 (HAE) Lieu : Université Columbia

Pavillon de la faculté, salle Skyline, 4e étage

64 Morningside Drive

New York (New York)

Les représentants des médias désirant être sur place sont priés de s'inscrire en communiquant par courriel avec Natalie Volk, à l'adresse [email protected].

Le ministre Guilbeault participera à la réunion de haut niveau sur la nature et les peuples et prononcera un discours.

Activité : Discours Heure : 19 h 20 (HAE) Lieu : Hôtel Westin New York Grand Central

3e étage

212, 42e Rue Est

New York (New York)

L'activité sera diffusée en direct sur le site Web de Leaders Pledge 4 Nature.

Programme du mercredi 20 septembre 2023

Le ministre Guilbeault participera à l'ouverture du Sommet sur l'ambition climatique du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Activité : Sommet sur l'ambition climatique du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies Heure : De 10 h à 13 h (HAE) Lieu : Siège de l'Organisation des Nations Unies

405, 45e Rue Est

New York (New York)

L'activité sera diffusée en direct sur la chaîne UN Web TV.

Le ministre Guilbeault animera une table ronde en vue de stimuler l'action climatique au moyen du Défi mondial sur la tarification du carbone, une activité organisée par le gouvernement du Canada.

Activité : Stimuler l'action climatique au moyen du Défi mondial sur la tarification du carbone Heure : 18 h 30 (HAE) Lieu : Siège de l'Organisation des Nations Unies

Pavillon sur les objectifs de développement durable (nommé en anglais SDG Pavilion)

405, 45e Rue Est

New York (New York)

L'activité sera diffusée en direct sur la chaîne UN Web TV.

Programme du jeudi 21 septembre 2023

Le ministre tiendra un point de presse sur Zoom pour discuter de sa participation à l'Assemblée générale des Nations Unies.

Activité : Point de presse Heure : De 13 h 30 à 14 h 15 (HAE) Lieu : Sur Zoom

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire à cette activité auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada et seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.

Le ministre Guilbeault participera aux consultations ministérielles sur les modalités de financement des pertes et des dommages.

Activité : Consultations ministérielles sur les modalités de financement des pertes et des dommages Heure : 10 h (HAE) Lieu : Siège de l'Organisation des Nations Unies

Salle du Conseil économique et social (ECOSOC)

405, 45e Rue Est

New York (New York)

L'activité sera diffusée en direct sur la chaîne UN Web TV.

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

18 septembre 2023 à 12:58

Communiqué envoyé leet diffusé par :