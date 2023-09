Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée (CENTAURE) - Nouvelles mesures pour contrer la violence armée à Montréal





QUÉBEC, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie la somme de 1,35 M$ au déploiement et à la coordination du projet Prévenir et intervenir sur les violences observées sur le territoire (PIVOT). La ville de Montréal injectera quant à elle la somme de 513 000 $.

C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, en compagnie de Mme Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance et de l'accessibilité universelle au comité exécutif de la Ville de Montréal, de M. Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal, de M. Jacques Couillard, président-directeur général adjoint du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et de M. René-André Brisebois, intervenant et chercheur à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Émanant du Comité stratégique en sécurité urbaine de Montréal (CoSSUM), le projet PIVOT allie prévention et répression, et il se base sur une approche ayant fait ses preuves en Écosse et aux États-Unis. Il vise à prévenir la violence armée à Montréal en intervenant auprès d'individus à risque de commettre un geste de violence afin de les inciter à choisir une autre voie. Les actions mises en place s'articulent autour de trois axes indissociables, soit :

un soutien positif, des services spécialisés et des solutions adaptées aux personnes responsables de la criminalité violente;

une communication claire des conséquences de la violence et une application rapide et certaine de celles-ci en cas d'infraction;

une volonté collective de mettre fin à la violence.

L'Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal assurera la coordination du projet. Il travaillera en étroite collaboration avec les milieux concernés afin d'implanter PIVOT dans le respect des réalités locales.

Citations :

« Contrer la violence armée en soutenant des projets novateurs comme PIVOT est une priorité pour moi et pour notre gouvernement. Je tiens à remercier tous les partenaires qui l'ont mis en place. En plus de contribuer à diminuer la violence armée à Montréal, il favorisera de meilleures relations entre la police et la communauté. Cette approche, qui a fait ses preuves ailleurs dans le monde, assure un équilibre entre prévention et répression. Je suis convaincu de son efficacité et de son applicabilité dans notre métropole. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je tiens à saluer la mise en place du projet PIVOT ainsi que l'Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD), qui se charge de la coordination du projet avec les partenaires. La fine connaissance du milieu de l'Institut est un précieux atout pour développer un lien de confiance et créer des ponts avec cette population marginalisée, notamment les jeunes. PIVOT permettra d'agir en matière de prévention et de lutte contre la violence armée sur le territoire montréalais afin d'aider ultimement à diminuer le nombre d'actes de violence et, par conséquent, d'y accroître le sentiment de sécurité. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Nous sommes fiers de contribuer à la mise sur pied du projet PIVOT, une nouvelle initiative concertée entre le réseau de la santé, les organismes communautaires et le SPVM qui allie prévention, mobilisation et intervention. L'objectif est de soutenir les personnes les plus à risque d'emprunter un parcours criminel et de commettre des gestes de violence par arme à feu avec une réponse adaptée. Cette nouvelle initiative permettra d'augmenter les services de soutien et d'accompagnement dans les milieux touchés par la violence. C'est en unissant nos efforts que nous arrivons à faire une réelle différence pour prévenir la violence dans nos milieux de vie. »

Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Faits saillants :

Le CoSSUM , sous la coordination conjointe du ministère de la Sécurité publique (MSP) et de la Ville de Montréal, réunit les acteurs clés gouvernementaux et institutionnels en matière de violence armée dans la métropole. Ils collaborent en continu afin d'agir de façon concertée pour résoudre cette problématique et veilleront à ce que les gestionnaires des organisations engagées au projet PIVOT soutiennent son implantation et son déploiement.

, sous la coordination conjointe du ministère de la Sécurité publique (MSP) et de la Ville de Montréal, réunit les acteurs clés gouvernementaux et institutionnels en matière de violence armée dans la métropole. Ils collaborent en continu afin d'agir de façon concertée pour résoudre cette problématique et veilleront à ce que les gestionnaires des organisations engagées au projet PIVOT soutiennent son implantation et son déploiement. Le projet PIVOT est l'une des initiatives financées par l'entremise de la mesure « Poursuivre la lutte contre la violence armée », pour laquelle le budget 2023-2024 prévoit un montant de 50 M$.

Le financement du projet PIVOT totalise plus de 1,8 M$ sur trois ans et se détaille ainsi : Le MSP octroie une somme de 250 000 $ par année, destinée à l'IUJD qui coordonne le projet. De plus, 200 000 $ sont versés annuellement pour soutenir à parts égales deux organismes communautaires : Équipe RDP et Un itinéraire pour tous. La Ville de Montréal octroie un total de 220 000 $ par année pour appuyer les deux mêmes organismes communautaires. Le montant total investi par la Ville de Montréal est de 513 000 $, compte tenu du financement des quatre derniers mois de l'année 2023.

Les arrondissements de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Nord ont été sélectionnés pour la mise en place de ce projet puisqu'ils possèdent un indice de vulnérabilité et une concentration importante d'événements impliquant une arme à feu. Ces quartiers ont également été identifiés en raison de la grande mobilisation des partenaires de la communauté dans les efforts en prévention de la violence armée.

Le projet PIVOT s'inscrit dans le cadre de la Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée : CENTAURE. Celle-ci agit à la fois sur les plans de la prévention, de la répression et du développement des connaissances et des compétences. Plus de 113 M$ sont consacrés à cette stratégie pour les années 2022- 2023 et 2023-2024 (respectivement 60,2 M$ investis et 52,9 M$ prévus).

Lien connexe :

CENTAURE, la Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

18 septembre 2023 à 12:35

