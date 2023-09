LE BREAKTHROUGH PRIZE ANNONCE LES LAURÉATS DE 2024 DANS LES DOMAINES DES SCIENCES DE LA VIE, DE LA PHYSIQUE FONDAMENTALE ET DES MATHÉMATIQUES





Les « Oscars ® de la science » décernent des prix de 3 millions de dollars pour des avancées dans la lutte contre le cancer, la mucoviscidose et la maladie de Parkinson ; des connaissances approfondies sur la théorie quantique des champs et la géométrie différentielle

Prix Breakthrough en sciences de la vie décerné à Carl June et Michel Sadelain ; Sabine Hadida, Paul Negulescu et Fredrick Van Goor ; Thomas Gasser, Ellen Sidransky et Andrew Singleton

Prix Breakthrough en physique fondamentale décerné à John Cardy et Alexander Zamolodchikov

Prix Breakthrough en mathématiques décerné à Simon Brendle

Six prix « New Horizons » récompensent des réalisations en début de carrière dans les domaines de la physique et des mathématiques

Trois prix « Maryam Mirzakhani New Frontiers » sont décernés à des mathématiciennes en début de carrière

Les lauréats seront honorés lors d'une cérémonie de gala à Los Angeles le 13 avril 2024

SAN FRANCISCO, 18 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La Breakthrough Prize Foundation a annoncé aujourd'hui les lauréats des prix Breakthrough Prize 2024, qui récompensent un groupe estimé des esprits les plus brillants du monde pour leurs découvertes scientifiques marquantes, notamment un sous-ensemble responsable de progrès substantiels dans la compréhension et le traitement des principales maladies.

La science est une révolution sans fin. Des maladies qui semblaient imbattables il y a vingt ans peuvent aujourd'hui être prises en charge ou guéries. Nos théories physiques les plus approfondies expliquent le monde avec une précision stupéfiante. Et dans le domaine des mathématiques, de nouvelles idées atteignent les frontières de l'inconnu. Le prix Breakthrough Prize, communément appelé les « Oscars® de la science », a été créé par les parrains fondateurs Sergey Brin, Priscilla Chan et Mark Zuckerberg, Julia et Yuri Milner, et Anne Wojcicki, pour célébrer les merveilles de notre ère scientifique.

Les derniers lauréats du prix font avancer cette révolution. On compte 11 lauréats des prix Breakthrough Prize en sciences de la vie, en physique fondamentale et en mathématiques, qui se partagent cinq prix de 3 millions de dollars, 12 physiciens et mathématiciens en début de carrière qui se partagent six prix New Horizons de 100 000 dollars dans le domaine de la physique, et trois mathématiciennes qui ont récemment obtenu leur doctorat et qui reçoivent chacune un prix Maryam Mirzakhani New Frontiers de 50 000 dollars. Le montant total des prix décernés cette année s'élève à 15,75 millions de dollars, ce qui porte à 308 millions de dollars le montant des prix décernés au cours des treize années d'existence du Breakthrough Prize.

Sciences de la vie

Les lauréats de cette année dans le domaine des sciences de la vie comprennent des personnes reconnues pour leurs avancées majeures dans la lutte contre trois grandes maladies : le cancer, la mucoviscidose et la maladie de Parkinson.

Carl June et Michel Sadelain ont modifié génétiquement des cellules T, acteurs clés du système immunitaire de l'organisme, en les dotant de récepteurs synthétiques appelés récepteurs antigéniques chimériques (CAR) afin d'apprendre aux cellules T à reconnaître les cellules cancéreuses de chaque patient. Ces cellules CAR T ont des taux de réussite remarquables contre les cancers liquides, y compris des types de leucémie, de lymphome et de myélome. Chez certains patients, les tumeurs ont été entièrement éradiquées et ne sont pas réapparues, même des années après le traitement.

Sabine Hadida, Paul Negulescu et Fredrick Van Goor ont inventé les premiers médicaments efficaces pour traiter la cause sous-jacente de la mucoviscidose. Cette maladie mortelle des poumons et d'autres organes est causée par une protéine qui ne peut pas faire son travail, à savoir permettre aux ions d'entrer et de sortir des cellules. Ces chercheurs ont découvert quatre médicaments, dont le dernier est une triple combinaison de médicaments, qui permettent à la protéine de fonctionner, améliorant ainsi considérablement la qualité et la durée de vie des personnes atteintes de cette maladie.

Thomas Gasser, Ellen Sidransky et Andrew Singleton ont découvert les causes génétiques les plus courantes de la maladie de Parkinson. Sidransky a identifié des mutations du gène GBA1, qui code une enzyme qui décompose les substances grasses dans les cellules, comme un facteur de risque génétique de la maladie de Parkinson, tandis que Gasser et Singleton ont montré indépendamment que les mutations du gène LRRK2 entraînent une activité accrue chez une protéine censée contribuer à la détérioration des neurones dans la maladie. Ces découvertes offrent des indices sur les mécanismes à l'origine de la maladie, en soulignant le rôle du lysosome, l'organite cellulaire qui dégrade et recycle les composants cellulaires.

Physique fondamentale

En physique fondamentale, John Cardy et Alexander Zamolodchikov ont apporté tout au long de leur vie des connaissances approfondies sur les théories quantiques des champs, qui décrivent non seulement la physique des particules, mais aussi des phénomènes émergents allant du magnétisme et des matériaux supraconducteurs au contenu informatif des trous noirs, et qui sont également devenues un riche champ d'étude en mathématiques.

Mathématiques

Le mathématicien Simon Brendle a réalisé une série de progrès remarquables en géométrie différentielle, un domaine qui utilise les outils du calcul pour étudier les courbes, les surfaces et les espaces. Nombre de ses résultats concernent la forme des surfaces, ainsi que des ensembles de dimensions supérieures à celles que nous connaissons dans la vie de tous les jours.

« Le travail de ces lauréats est très impressionnant, qu'il s'agisse d'explorer des idées abstraites ou de découvrir les causes de maladies humaines et de produire des traitements efficaces qui ont un impact sur des millions de vies. »

-Priscilla Chan et Mark Zuckerberg

« L'intelligence collective de l'humanité est notre réalisation la plus importante. De grands scientifiques, dont les lauréats du Breakthrough Prize, sont à l'avant-garde de ce phénomène incroyable dans notre univers. »

-Yuri Milner

« Chaque année, je suis inspirée par les idées, les découvertes et l'engagement en faveur du progrès des femmes et des hommes qui remportent le Breakthrough Prize. »

-Anne Wojcicki

« Les Oscars® de la science »

Les lauréats seront célébrés le 13 avril prochain lors de la 10e cérémonie annuelle du Breakthrough Prize, qui se tiendra à Los Angeles. La cérémonie du Breakthrough Prize est la seule du genre à placer les scientifiques sur le devant de la scène. Des personnalités du cinéma, du sport, de la comédie et de la musique y assistent pour mettre les scientifiques en lumière.

La cérémonie de l'année dernière, la première à Los Angeles, a été animée par James Corden et a réuni Kristen Bell, Magnus Carlsen, Lily Collins, Danny DeVito, Robert Downey Jr, Gal Gadot, Mae Jemison, Brie Larson, Edward Norton, Leslie Odom Jr, Chris Pine, Lauren Ridloff et Chloé Zhao, sur des musiques de John Legend, will.i.am et Estelle. Des vidéos et des photos sont disponibles ici.

Chercheurs en début de carrière

Des chercheurs en début de carrière dans divers domaines sont également récompensés, dont neuf chercheurs qui ont fait de grands progrès dans les domaines de l'astronomie et de la cosmologie. Les prix New Horizons en physique récompensent Michael Johnson et Alexandru Lupsasca, pour leurs études sur les anneaux de photons (la lumière piégée en orbite autour des trous noirs) et leurs travaux montrant comment ils pourront être détectés par de futures expériences ; Laura M. Pérez, Paola Pinilla, Nienke van der Marel et Til Birnstiel, qui ont découvert et caractérisé des pièges à poussières (des régions d'anneaux dynamiques de gaz et de poussières autour des étoiles où s'agrègent les particules de poussière) ; et Mikhail Ivanov, Oliver Philcox et Marko Simonovi?, qui ont étudié la structure du cosmos à l'échelle galactique et ont trouvé des moyens d'utiliser ces connaissances pour apporter de nouvelles perspectives à la physique fondamentale.

La physique et les mathématiques sont aujourd'hui profondément liées, les découvertes d'une discipline apportant souvent des outils et des concepts puissants à l'autre. Cette année, le prix « New Horizons » en mathématiques est décerné à Roland Bauerschmidt pour ses travaux sur la théorie des probabilités et le groupe de renormalisation, un concept issu des théories quantiques des champs étudiées par les lauréats du Breakthrough Prize en physique fondamentale de cette année, et qui est devenu un objet d'étude important en mathématiques. Angkana Rüland est récompensée pour ses travaux portant également sur des idées dérivées de la physique, telles que les transitions entre états de la matière, qui sont désormais étudiées dans des domaines mathématiques, notamment l'analyse, la branche des mathématiques pures issue du calcul. Michael Groechenig reçoit le prix pour ses idées sur la géométrie arithmétique.

Pour ses travaux en géométrie algébrique, Hannah Larson remporte le prix Maryam Mirzakhani New Frontiers, aux côtés de Laura Monk, pour ses découvertes sur les surfaces hyperboliques, et de Mayuko Yamashita, pour ses contributions à la physique mathématique et à la théorie de l'indice.

Références complètes des lauréats de 2024

Prix Breakthrough Prize 2024 en sciences de la vie

Carl H. June

Perelman School of Medicine, Université de Pennsylvanie

Michel Sadelain

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Pour le développement de l'immunothérapie par cellules T à récepteur antigénique chimérique, par laquelle les cellules T du patient sont modifiées pour cibler et tuer les cellules cancéreuses.

Prix Breakthrough Prize 2024 en sciences de la vie

Sabine Hadida

Paul Negulescu

Fredrick Van Goor

Vertex Pharmaceuticals

Pour avoir mis au point des combinaisons de médicaments qui transforment la vie et qui réparent la protéine défectueuse du canal chlorure chez les patients atteints de mucoviscidose.

Prix Breakthrough Prize 2024 en sciences de la vie

Thomas Gasser

Hertie Institute for Clinical Brain Research, Université de Tübingen et German Center for Neurodegenerative Diseases

Ellen Sidransky

National Human Genome Research Institute, National Institutes of Health

Andrew Singleton

National Institute on Aging, National Institutes of Health

Pour avoir identifié les gènes GBA1 et LRRK2 comme gènes de risque pour la maladie de Parkinson, impliquant l'autophagie et la biologie lysosomale comme contribuant de manière critique à la pathogenèse de la maladie.

Prix Breakthrough Prize 2024 en physique fondamentale

John Cardy

All Souls College, Université d'Oxford

Alexander Zamolodchikov

Université de Stony Brook

Pour leurs contributions profondes à la physique statistique et à la théorie quantique des champs, avec des applications diverses et de grande portée dans différentes branches de la physique et des mathématiques.

Prix Breakthrough Prize 2024 en mathématiques

Simon Brendle

Université de Columbia

Pour ses contributions transformatrices à la géométrie différentielle, y compris des inégalités géométriques nettes, de nombreux résultats sur le flux de Ricci et le flux de courbure moyenne, ainsi que la conjecture de Lawson sur les tores minimaux dans la sphère 3.

Prix New Horizons 2024 en physique

Michael Johnson

Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian

Alexandru Lupsasca

Université de Vanderbilt

Pour avoir élucidé la sous-structure et les caractéristiques universelles des anneaux de photons des trous noirs, et leur détection proposée par des expériences interférométriques de nouvelle génération.

Prix New Horizons 2024 en physique

Mikhail Ivanov

MIT

Oliver Philcox

Université de Columbia et Fondation Simons

Marko Simonovi?

Université de Florence

Pour leur contribution à notre compréhension de la structure à grande échelle de l'univers et le développement de nouveaux outils permettant d'extraire la physique fondamentale des études sur les galaxies.

Prix New Horizons 2024 en physique

Laura M. Pérez

Universidad de Chile

Paola Pinilla

University College de Londres

Nienke van der Marel

Observatoire de Leiden

Til Birnstiel

Université Louis-et-Maximilien de Munich

Pour la prédiction, la découverte et la modélisation des pièges à poussière dans les jeunes disques circumstellaires, résolvant ainsi un problème de longue date dans la formation des planètes.

Prix New Horizons 2024 en mathématiques

Roland Bauerschmidt

Université de New York

Pour ses contributions exceptionnelles à la théorie des probabilités et au développement des techniques de renormalisation.

Michael Groechenig

Université de Toronto

Pour ses contributions à la théorie des systèmes locaux rigides et les applications de l'intégration p-adique à la symétrie miroir et au lemme fondamental.

Angkana Rüland

Université de Bonn

Pour ses contributions à l'analyse appliquée, en particulier l'analyse de la microstructure dans les transitions de phase solide-solide et la théorie des problèmes inverses.

Prix Maryam Mirzakhani New Frontiers 2024

Hannah Larson

Université de Californie, Berkeley

(doctorat de l'Université de Stanford 2022)

Pour les progrès de la théorie de Brill-Noether et de la géométrie de l'espace de modules des courbes.

Laura Monk

Université de Bristol

(doctorat de l'Université de Strasbourg 2021)

Pour avoir fait progresser notre compréhension des surfaces hyperboliques aléatoires de grand genre.

Mayuko Yamashita

Université de Kyoto

(doctorat de l'Université de Tokyo 2022)

Pour ses contributions à la physique mathématique et à la théorie des indices.

À propos du Breakthrough Prize

Pour la 12e année, le Breakthrough Prize, surnommé les « Oscars® de la science », récompense les meilleurs scientifiques du monde. Chaque prix s'élève à 3 millions de dollars et est décerné dans les domaines des sciences de la vie, de la physique fondamentale et des mathématiques. En outre, jusqu'à trois prix New Horizons en physique, trois prix New Horizons en mathématiques et trois prix Maryam Mirzakhani New Frontiers sont décernés chaque année à des chercheurs en début de carrière. Les lauréats participent à une cérémonie de gala destinée à célébrer leurs réalisations et à inspirer la prochaine génération de scientifiques.

Les Breakthrough Prizes ont été fondés par Sergey Brin, Priscilla Chan et Mark Zuckerberg, Julia et Yuri Milner et Anne Wojcicki, et sont parrainés par les fondations qu'ils ont établies. Les gagnants sont choisis par des comités de sélection composés des précédents lauréats du Breakthrough Prize dans chaque domaine. Des informations sur le Breakthrough Prize sont disponibles sur breakthroughprize.org.

