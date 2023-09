LÉO est de retour ! Soutien psychologique pour les travailleurs-euses et bénévoles du secteur d'emploi de l'économie sociale et de l'action communautaire du Québec (OBNL et coopératives)





MONTRÉAL, le 18 sept. 2023 /CNW/ - C'est aujourd'hui que LÉO reprend du service ! Initiative du Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire (CSMO-ÉSAC), LÉO constitue une réponse directe aux besoins des travailleurs-euses et bénévoles des OBNL et coopératives du Québec.

LÉO, c'est du soutien individuel ! Les employé·es et bénévoles du secteur d'emploi de l'économie sociale et de l'action communautaire du Québec qui vivent une détresse psychologique peuvent obtenir du soutien individuel en toute confidentialité avec une équipe d'intervenants-es de Relief. Pour ce faire, il suffit de se rendre à https://www.leoquebec.org/ligne-de-soutien-psychologique/ ou de composer le 1-855-768-7LEO.

LÉO, c'est du soutien collectif ! Outre sa ligne de soutien, LÉO offre également des ateliers collectifs pour les organisations, ateliers animés par le Centre-St-Pierre. Pour en savoir plus, rendez vous à https://www.leoquebec.org/ateliers-collectifs /.

LÉO, c'est aussi de la recherche ! En effet, LÉO fait l'objet de recherches avec l'Espace T/UQAM, avec comme objectifs d'optimiser LÉO et de mieux soutenir les personnes oeuvrant dans le secteur de l'économie sociale et de l'action communautaire.

LÉO est plus que nécessaire ! En effet, une récente étude menée par l'UQAM révélait qu'un-e travailleur-euse communautaire québécois-e sur cinq affirmait vivre de l'épuisement professionnel avant la pandémie. À noter que, depuis la mise en place de LÉO en 2020, plus de 1 700 interventions ont été effectuées. Les témoignages d'utilisateurs-trices de LÉO sont éloquents. « Le programme LÉO est arrivé au bon moment dans ma vie! ». « Le programme LÉO a tout à fait répondu à mes besoins! ». « Directrice de mon OBNL, la crise a été très dure. Avec LÉO, j'ai pris du recul et j'ai probablement évité un arrêt maladie ».

« Nous sommes très heureux que nos partenaires aient sauté à pieds joints dans le renouvellement de ce projet et c'est avec grande fierté que nous le dévoilons aujourd'hui à nouveau » a déclaré Mme Valérie Roy présidente du CSMO-ÉSAC. « Les travailleurs-euses organisations collectives prennent soin du Québec tous les jours. C'est maintenant le temps de prendre soin d'eux », a conclu Mme Odette Trépanier, directrice générale du CSMO-ÉSAC.

Ce projet d'envergure nationale est réalisé grâce au soutien financier de la Fondation Lucie et André Chagnon et de Centraide, à l'expertise de soutien psychologique de Relief et du Centre St-Pierre ainsi qu'à l'appui de nombreux regroupements nationaux et régionaux du secteur.

Rappelons que 438 931 personnes travaillent au Québec dans le secteur d'emploi de l'économie sociale et de l'action communautaire. Le CSMO-ÉSAC a pour mission de favoriser et de consolider la concertation et le partenariat afin de résoudre les problèmes de main-d'oeuvre communs aux entreprises et organismes du secteur. Pour en savoir plus : https://www.csmoesac.qc.ca/

