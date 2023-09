Simpleview fait son apparition au sein de l'Office du tourisme espagnol





L'Office espagnol du tourisme a accueilli Simpleview comme nouvelle entreprise collaboratrice

MADRID, 18 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Simpleview est fière d'annoncer qu'elle a été nommée nouvelle entreprise collaboratrice de l'Office espagnol du tourisme.

La catégorie des entreprises collaboratrices comprend les entreprises qui s'alignent sur les objectifs de l'Office espagnol du tourisme, principalement la défense du secteur touristique espagnol et l'évaluation économique et sociale de l'impact du tourisme.

Simpleview, le principal fournisseur de solutions CRM , CMS et marketing pour les destinations du monde entier, a son siège social à Tucson, en Arizona, et des bureaux dans le monde entier, de Liverpool à la Norvège, en passant par le Mexique et vingt villes des États-Unis. En Espagne, elle est implantée à Malaga, au coeur de la Costa del Sol. La technologie innovante de Simpleview, les conceptions de sites Web uniques et les stratégies basées sur les données permettent aux destinations du monde entier de stimuler le tourisme et d'améliorer l'expérience des visiteurs.

Manuel Lara, directeur de Simpleview pour l'Espagne et le Portugal, représentera l'entreprise au sein de l'Office espagnol du tourisme. Lara a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur du tourisme ? les 15 dernières années ayant occupé des postes de direction liés à la technologie, à l'innovation et au marketing touristique. Il participe également en tant qu'orateur à des événements de tourisme et d'innovation et a été membre consultatif du comité régional créé lors de la pandémie de COVID-19 en Andalousie.

« Avec fierté, humilité et enthousiasme, nous nous présentons comme un allié capable d'apporter de nouveaux éléments à la vision stratégique de l'industrie touristique espagnole, acquis en travaillant sur d'importants projets pour près de 1 000 destinations touristiques réparties sur tous les continents », a déclaré Lara. « Des marques de pays comme la Norvège, l'Irlande du Nord, Dubaï, la Jamaïque, le Pays de Galles et l'Écosse aux grandes villes comme New York, Las Vegas, Los Angeles, Liverpool, Manchester, Vancouver, Melbourne, Prague et d'autres régions et communautés comme Madrid. Aujourd'hui, nous mettons toutes ces connaissances et cette expertise à la disposition de l'Office espagnol du tourisme. »

Juan Molas, président de l'Office espagnol du tourisme, a déclaré, « L'entrée de Simpleview renforce le lien de l'Office du tourisme avec le secteur informatique et son application pour faire progresser et améliorer le secteur du tourisme. Nous sommes convaincus que la collaboration avec cette puissante entreprise multinationale apportera de grandes synergies et contribuera à mobiliser des connaissances précieuses pour la conception de nouveaux modèles touristiques. »

À propos de Simpleview

Simpleview est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de CRM, de CMS, de conception de sites Web, de services de marketing numérique et d'informations sur les données destinés aux bureaux de congrès, aux sites, aux offices de tourisme, aux organismes de gestion de destination (OGD) et aux attractions. La société emploie du personnel dans le monde entier et sert des clients de toutes tailles, y compris des petites villes, des capitales mondiales, des destinations de réunion de premier plan et des pays répartis sur plusieurs continents.

À propos de l'Office espagnol du tourisme

Association commerciale et professionnelle créée en 1986 dans laquelle les différents secteurs sont représentés par le tourisme. Parmi ses principaux objectifs figurent celui de transmettre à l'opinion publique et à la société espagnole la véritable évaluation du tourisme basée sur la recherche scientifique et l'analyse de cette activité. Actuellement, l'Office espagnol du tourisme est composé de plus de 100 professionnels possédant une expérience et un prestige reconnus. www.mesadelturismo.org

