Olympus Canada met en vedette VISERA ELITE III et EVIS X1 au Forum canadien sur la chirurgie





RICHMOND HILL, ON, 18 septembre 2023 /CNW/ - Olympus Canada Inc. (OCI) a annoncé aujourd'hui qu'elle fera pour la première fois la démonstration de la plateforme de visualisation endoscopique VISERA ELITEMC III et du système d'endoscopie EVIS X1 MC lors de l'assemblée annuelle du Forum canadien sur la chirurgie, qui aura lieu du 20 au 23 septembre à Vancouver.

VISERA ELITE III, la nouvelle génération d'imagerie chirurgicale, et EVIS X1, le système d'endoscopie le plus avancé d'Olympus seront offerts au Canada plus tard cette année. Visitez les kiosques 28 et 29 d'OCI pendant le Forum canadien sur la chirurgie pour une démonstration.

«Nous sommes heureux de contribuer à rehausser la qualité des soins aux patients dans plusieurs spécialités grâce à la disponibilité d'une plateforme d'imagerie chirurgicale novatrice et d'un système d'endoscopie de pointe doté de nouvelles technologies d'imagerie, a déclaré Bill Collins, président et chef de la direction d'OCI. Olympus s'efforce d'améliorer les résultats pour les patients en offrant les solutions les plus avancées pour les procédures peu invasives et procure aux établissements une véritable flexibilité grâce à une plateforme qui grandit avec leurs besoins. »

VISERA ELITE III, qui a obtenu une licence de Santé Canada, est conçu pour prendre en charge plusieurs spécialités, dont la chirurgie générale, l'urologie, la gynécologie et l'otorhinolaryngologie, en offrant des modalités d'imagerie avancées comme l'imagerie 4K, l'imagerie à bande étroite (Narrow Band ImagingMC) et le nouveau mode Yellow Enhancement (YE), qui permet d'identifier les structures anatomiques telles que les nerfs, les artères, l'uretère et la plèvre qui sont entourés de tissus adipeux. Les autres caractéristiques incluent :

Vision 3D : Offre une grande profondeur de champ et une perception spatiale naturelle.

Chirurgie guidée par fluorescence avec imagerie IR couleur complète : Trois modes IR qui offrent une visualisation structurelle claire dans les cas complexes.

Mise au point automatique continue : Permet une mise au point constante et élimine la nécessité de faire des rajustements.

VISERA ELITE III est une innovation qui croît avec le client puisqu'il est compatible avec les anciens oscilloscopes rigides et flexibles, les têtes de caméra et les vidéoscopes ENDOEYEMC de la plateforme VISERA ELITEMC. Les mises à niveau logicielles évolutives éliminent le besoin de passer à une autre plateforme pour accéder aux nouvelles technologies et permettent des mises à niveau fonctionnelles comme la 3D et la radiologie d'intervention pour répondre à de multiples besoins. La plateforme offre une efficacité accrue en prenant en charge un large éventail de produits chirurgicaux, comme le scellant/diviseur POWERSEALMC et les portefeuilles THUNDERBEATMC ET SONICBEATMC.

Le système d'endoscopie EVIS X1 a obtenu une licence de Santé Canada avec deux endoscopes gastro-intestinaux compatibles, soit le GIF-1100, dont l'utilisation est indiquée dans le tube digestif supérieur, et le colonovidéoscope CF-HQ1100DL/I, dont l'utilisation est indiquée dans le tube digestif inférieur. La section de commande légère ErgoGrip de ces endoscopes est conçue de façon ergonomique pour offrir une prise confortable et stable et une facilité d'accès aux boutons de commande d'angulation et aux interrupteurs de l'appareil.1

Le système d'endoscopie EVIS X12 offre notamment les caractéristiques suivantes :

Imagerie de rehaussement de la texture et des couleurs (TXI) : La technologie TXI MC est conçue pour accroître la visibilité des lésions et des polypes en rehaussant la couleur et la texture des images.

est conçue pour accroître la visibilité des lésions et des polypes en rehaussant la couleur et la texture des images. Imagerie dichromate rouge (RDI) : La technologie RDI MC est conçue pour améliorer la visibilité des vaisseaux sanguins profonds et des points de saignement.

est conçue pour améliorer la visibilité des vaisseaux sanguins profonds et des points de saignement. Imagerie de réglage de la luminosité avec maintien du contraste (BAI-MAC) : La technologie BAI-MAC MC est conçue pour corriger les niveaux de luminosité dans les zones sombres de l'image endoscopique, tout en maintenant la luminosité des zones plus claires, afin d'augmenter la distance de vue totale.

est conçue pour corriger les niveaux de luminosité dans les zones sombres de l'image endoscopique, tout en maintenant la luminosité des zones plus claires, afin d'augmenter la distance de vue totale. Image à bande étroite (NBI) : La technologie NBI continue d'être intégrée au système d'endoscopie EVIS X1. La technologie NBI améliore l'observation visuelle des structures muqueuses et vasculaires en utilisant des longueurs d'onde bleues et vertes spécifiques absorbées par l'hémoglobine.3

Les technologies TXI, RDI, BAI-MAC et NBI ne sont pas conçues pour remplacer les échantillons histopathologiques comme moyen de diagnostic. Ce sont des outils d'appoint pour l'examen endoscopique qui peuvent être utilisés pour compléter l'imagerie à lumière blanche Olympus.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les pages des produits VISERA ELITEMC III et EVIS X1MC. Visitez le site Web d'OCI pour obtenir de l'information sur le portefeuille de produits Olympus.

À propos d'Olympus Canada

Olympus se passionne pour la création de solutions axées sur le client. Depuis plus de 100 ans, la mission d'Olympus consiste à rendre la vie des gens plus saine, plus sûre et plus épanouie en les aidant à détecter, à prévenir et à traiter les maladies. Olympus Canada Inc. (OCI), une filiale d'Olympus Corporation of the Americas, gère les activités et le personnel de l'entreprise à l'échelle du Canada dans des domaines comme ceux des ventes, du marketing, des services et des fonctions de soutien. Basée à Richmond Hill, en Ontario, OCI se dévoue au perfectionnement de ses employés et au soutien des collectivités locales. Pour en savoir plus, consultez le site olympuscanada.com .

