Lancement de fonds en gestion commune « toutes saisons » de GB Wealth au Canada par Gestionnaires d'actifs Bridgehouse





TORONTO, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (Bridgehouse) a le plaisir d'offrir deux nouveaux fonds en gestion commune de GB Wealth Inc. (GB Wealth) aux investisseurs canadiens accrédités : le Fonds alternatif de croissance toutes saisons GBW et le Fonds alternatif de croissance à court terme GBW. GB Wealth agira à titre de sous-gestionnaire des portefeuilles, et Bridgehouse fournira des services en matière de gestion de fonds, d'administration et d'opérations.

« Le lancement des fonds toutes saisons de GB Wealth arrive à point pour les investisseurs canadiens qui souhaitent adoucir leur parcours vers l'atteinte de leurs objectifs financiers », explique Carol Lynde, présidente et chef de la direction de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse. « Tandis que le coût de la vie continue d'augmenter, l'approche novatrice de GB Wealth pourra aider les investisseurs à protéger leur pouvoir d'achat et leur style de vie. L'équipe de GB Wealth s'appuie sur un puissant assemblage de techniques de gestion de fonds grand public et de techniques de gestion du risque institutionnelles pour offrir aux investisseurs une volatilité réduite et une protection accrue contre les pertes extrêmes sur les marchés. »

« En proposant nos solutions toutes saisons par l'intermédiaire de Bridgehouse, nous serons en mesure de nous concentrer sur la gestion des placements et sur la négociation, tout en tirant parti de l'expertise opérationnelle de Bridgehouse », souligne Geoff Wilson, CFA, président et chef de la conformité de GB Wealth.

« Après avoir investi pour le compte de clients pendant plus de 30 ans, je suis ravi d'offrir maintenant la nouvelle génération de fonds en gestion commune alternatifs aux investisseurs canadiens qui recherchent un rendement constant et un parcours plus stable dans les marchés volatils. »

À propos de GB Wealth :

GB Wealth Inc. est une société de gestion de placements spécialisée qui se distingue par son leadership primé. En outre, GB Wealth est détenue par ses employés, ce qui incite ceux-ci à obtenir des rendements élevés, à générer une croissance supérieure et à offrir une expérience client de premier plan. La société aligne ses propres objectifs sur ceux de ses clients, s'engageant à offrir à ces derniers un parcours de croissance d'une stabilité accrue. GB Wealth mise sur l'éducation, la sensibilisation, l'investissement axé sur les objectifs ainsi que la collaboration avec les conseillers et les investisseurs privés pour s'imposer comme un chef de file au Canada et étendre l'utilisation des placements non traditionnels dans le portefeuille d'actifs global des investisseurs.

Pour en savoir plus, visitez gbwealth.ca.

À propos de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse :

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse, le nom commercial de Les Associés en Placement Brandes et Cie, est une plateforme indépendante qui regroupe les produits de gestionnaires de placements possédant une solide expérience institutionnelle, dont : Allspring Global Investments, LLC, Brandes Investment Partners, L.P., GB Wealth Inc., GQG Partners LLC, Lazard Asset Management (Canada), Inc., Nuveen, LLC, Gestionnaires de placements Sionna inc. et T. Rowe Price Associates, Inc. Au Canada, Bridgehouse offre des produits de placement institutionnel et des produits de placement destinés aux particuliers par l'intermédiaire de conseillers en placement.

Pour en savoir plus sur Bridgehouse, veuillez visiter bridgehousecanada.com et nous suivre sur LinkedIn.

Les Associés en Placement Brandes et Cie est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Les titres des Fonds Bridgehouse peuvent uniquement être acquis par l'intermédiaire de courtiers inscrits; ils ne peuvent pas être acquis directement auprès de Bridgehouse. Tout fonds commun de placement peut être assorti de commissions, de commissions incitatives, de frais de gestion et de frais d'investissement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir dans quelque fonds que ce soit. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

Ce communiqué est publié à titre informatif seulement.

SOURCE Gestionnaires d'actifs Bridgehouse

18 septembre 2023 à 10:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :