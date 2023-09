Le groupe DBN dévoile ses efforts continus en matière d'internationalisme au SPACE, le salon international de l'élevage en France





PARIS, 18 septembre 2023 /PRNewswire/ -- DBN Technology Group (« DBN Group »), l'une des principales entreprises agricoles de haute technologie, a fait sa deuxième apparition internationale au SPACE, le salon international de l'élevage en France, du 12 au 14 septembre, marquant une étape importante dans les efforts continus du groupe DBN pour renforcer sa présence et sa réputation dans le monde tout en favorisant les collaborations internationales et en s'établissant en tant qu'acteur clé sur la scène mondiale.

« En participant à cet événement, le groupe suivra de près les tendances de l'industrie mondiale, avec comme objectif de mener des activités de recherche et de développement innovantes de classe mondiale, d'explorer les applications technologiques et d'innovation, d'améliorer la qualité et de répondre aux besoins des clients afin de créer la première marque de gestion de la santé animale. », a déclaré le Dr Gao Yanchun, président du groupe ZhaoFengHua et directeur de l'institut de recherche.

Le groupe DBN a saisi l'occasion de montrer aux milliers de visiteurs et aux centaines de partenaires potentiels les progrès considérables qu'il a accomplis dans l'élargissement de son empreinte mondiale en créant sa filiale aux Pays-Bas et en invitant le Dr Aalt A. Dijkhuizen, ancien président de la WUR, à rejoindre le groupe en tant que conseiller stratégique afin de renforcer sa stratégie internationale.

Le groupe DBN a démontré son engagement inébranlable à présenter ses capacités, ses réalisations innovantes et ses avancées dans divers secteurs agricoles couvrant l'ensemble de ses industries, à savoir la nutrition animale, la santé animale et les vaccins, l'élevage, les semences et l'agriculture numérique.

En outre, l'entreprise a souligné la reconnaissance qu'elle a obtenue pour son excellence technique. Le groupe a présenté ses réalisations, notamment les prix prestigieux qu'il a reçus pour sa contribution au secteur agricole. Ces distinctions soulignent l'engagement du groupe à faire progresser l'agriculture. Jusqu'à présent, le groupe DBN s'est également engagé activement dans trois secteurs clés, à savoir la production d'aliments pour animaux, l'élevage de porcs et le bien-être des animaux, qui représentent des éléments clés de l'engagement du groupe en faveur de l'excellence dans le domaine de l'agriculture.

« La participation du groupe à cette exposition est basée sur l'internationalisation de l'industrie et l'image de marque des produits ; avec une vision globale et une perspective industrielle, elle communique avec le monde et crée un avenir commun », a déclaré le Dr Zhao Yarong, directeur scientifique du groupe DBN.

L'entreprise a établi avec succès des sous-sociétés au Brésil et en Argentine, consolidant ainsi sa présence en Amérique du Sud. La filiale à 100 % brésilienne, DBNBC Brazil, avec sa distinction unique, est qualifiée pour développer de manière indépendante des produits transgéniques au Brésil. Ce développement historique témoigne de la capacité du groupe DBN à mener des activités de recherche et de développement scientifiques, à naviguer dans le paysage réglementaire et à conduire la commercialisation d'OGM de manière autonome grâce au certificat CQB délivré au Brésil.

En mettant fortement l'accent sur la nutrition animale, l'élevage de porcs, la santé animale, la technologie des cultures, les aliments biologiques et l'agriculture numérique, le groupe DBN a consolidé sa position de leader du secteur ces derniers temps. En 2022, l'entreprise a réalisé de nombreuses réalisations impressionnantes, notamment une capitalisation boursière de 3,9 milliards d'euros, un total de plus de 30 000 employés, 94 millions d'euros investis dans la recherche et le développement, et la vente de 41,83 millions de kg de semences de cultures.

